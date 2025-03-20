أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: فاز مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بجائزة "أفضل ابتكار جذري" ضمن حفل توزيع جوائز "الإمارات تبتكر 2025" الذي نظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وذلك عن مشروعه الرائد لتطوير الفلل المجمعة مسبقاً. ويؤكد فوز المركز بهذه الجائزة على التزامه بتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات السكنيّة الملحّة، وترتقي بجودة الحياة، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في أبوظبي.

ويأتي مشروع الفلل المجمعة مسبقاً ضمن مبادرات الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للإسكان لتقليل فترة انتظار المواطنين للحصول على السكن من 8 سنوات إلى سنتين فقط؛ حيث عمل المركز على تطوير بناء فلل مسبقة الصنع بالاستفادة من التصنيع خارج الموقع (بطريقة البناء المسبق) ومكونات الفلل المجمعة مسبقاً، مما يسمح بمواصلة أعمال البناء بالتزامن مع تجهيز البنية التحتية، ويقلل بشكل كبير من المدى الزمني الإجمالي للمشروع مع ضمان الدقة والجودة.

يُعد هذا المشروع الأول الذي يتم فيه تطبيق تقنيات البناء المسبق الصنع ضمن قطاع الإسكان الحكومي في أبوظبي. ويساهم المشروع في تعزيز الرفاهية الاجتماعية لمواطني دولة الإمارات من خلال خفض مدة البناء بنسبة 30% وتقليل هدر المواد، كما يدعم تحقيق تطلّعات الإمارة في مجال الاستدامة. علاوةً على ذلك، يتماشى هذا الابتكار مع الرؤية المستقبلية لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، والرامية لتعزيز كفاءة الإسكان والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة: "يشرفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، حيث يجسد مشروع الفلل المجمعة مسبقاً التزام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالابتكار وتعزيز جودة حياة الإماراتيين. ومن خلال تسريع وتيرة بناء المساكن بجودة عالية وأساليب مستدامة، نستجيب للاحتياجات السكنية الملحّة للمواطنين، ونمهّد الطريق لمستقبلٍ أفضل في أبوظبي. تساهم هذه المبادرة في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الحضرية في الإمارة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وإرساء معايير جديدة لمشاريع الإسكان الحكومية".

تم تنفيذ المشروع بنجاح في حي المزن (مشروع شمال بني ياس)، حيث ساهم هذا الابتكار في تسريع إكمال بناء فيلا سكنية وإنجازها في غضون 3 أشهر. واستناداً إلى نجاح هذا النموذج الأولي، يخطط مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إلى توسيع اعتماد هذا النهج، حيث ستتبنى 50% من مشاريع الإسكان الحكومية في أبوظبي البناء المسبق الصنع خلال السنوات الخمس المقبلة مع توسيع نطاق تطبيقه على أنواع المشاريع الحكومية العامة الأخرى مثل المدارس والمساجد والمرافق المجتمعية، مما يساهم في تعزيز كفاءة التكلفة عبر مختلف القطاعات.

ويتوقع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية أن يؤدي هذا النهج المبتكر إلى خفض التكاليف الإجمالية للمشاريع على المدى الطويل، مع تقديم حلول سكنية أسرع وأكثر استدامة. كما يفتح المشروع آفاقاً جديدة لتطبيق البناء مسبق الصنع عالمياً، مما يجعله خياراً عملياً لتطوير مشروعات الإسكان الكبرى.

تحتفي جائزة "الإمارات تبتكر"، التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في فبراير 2021، بالأفراد والمؤسسات المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام الدولة بتعزيز ثقافة الابتكار في جميع القطاعات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار.

نبذة عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية

تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم.

يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.

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