أعلنت سيمنس وشركة بتروكيما للهندسة والمقاولات عن تعزيز شراكتهما 2025 في إطار برنامج شركاء حلول سيمنس. تهدف هذه الشراكة للاستفادة من حلول سيمنس المتقدمة في التشغيل الآلي للقطاع الصناعي وحلول التحول الرقمي في تعزيز خدمات بتروكيما المتخصصة في قطاعي الهندسة والمقاولات.

تركز الشراكة بشكل رئيسي على تقديم حلول وخدمات عالية الجودة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء، مع ضمان أعلى مستويات التميز التكنولوجي وخدمات الدعم الفني. وستوفر سيمنس من جانبها برامج تدريبية مكثفة وشهادات جودة، لاطلاع فريق بتروكيما أولًا بأول على أحدث التطورات التكنولوجية. وستقوم بتروكيما بالاعتماد على منتجات وأنظمة وخدمات سيمنس المتطورة في مشاريعها، لرفع معدلات الكفاءة والابتكار للتطبيقات الصناعية التي تقدمها عبر هذه المشاريع. في الوقت نفسه تلتزم الشركتان بدعم بعضهما البعض في تحقيق الأهداف التجارية وزيادة رضا العملاء من خلال جهودهما المشتركة.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية سيمنس الهادفة لتوسيع شبكة شركاء الحلول التي تقدمها، بهدف زيادة معدلات الوصول للأسواق وخدمة المزيد من العملاء. ومن خلال توسيع شبكة شركائها، ستتمكن سيمنس من تعزيز قدرتها في تقديم حلولها المبتكرة ودعم شريحة أوسع من العملاء في أسواق المنطقة.

وتعليقًا على هذه الشراكة الهامة، قال السيد/مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: "تؤكد شراكتنا مع بتروكيما للهندسة والمقاولات على التزامنا بتقديم حلول وخدمات عالية الجودة، حيث سنتمكن معًا من قيادة مسيرة الابتكار وتقديم باقة متكاملة من منتجات التشغيل الآلي للقطاع الصناعي وأنظمة القوى المحركة، بالإضافة لمجموعة من الحلول والمنتجات التكنولوجية المتقدمة في توزيع الطاقة الكهربائية منخفضة الجهد وتركيبات المعدات الكهربائية الخاصة بالتطبيقات الصناعية والبنية التحتية والمباني."

ومن جانبه، أعرب السيد/أحمد أمان، الرئيس التنفيذي لشركة بتروكيما للهندسة والمقاولات عن حماسه بهذه الشراكة قائلاً:"يسعدنا تعزيز شراكتنا مع سيمنس بما يتيح لنا تقديم أفضل الحلول التكنولوجية في مجال التشغيل الآلي للقطاع الصناعي وحلول التحول الرقمي لعملائنا، وضمان مواصلة بتروكيما لريادتها السوقية في قطاع الهندسة والمقاولات."

سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة تكنولوجية رائدة تركز بشكل رئيسي على القطاع الصناعي وحلول البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. هدف الشركة هو تطوير التكنولوجيا لتغيير الحياة اليومية للجميع. تدمج سيمنس العالمين الواقعي والافتراضي، لتمكن عملائها من التعجيل بالتحول الرقمي والاستدامة وزيادة كفاءة المصانع، وتأهيل المدن للمعيشة، واستدامة النقل. تمتلك سيمنس غالبية أسهم شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية. للجميع. في كل مكان. بشكل مستدام. وخلال السنة المالية 2024، المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل اجمالي عائدات مجموعة سيمنس الي 75.9 مليار يورو بينما وصل صافي الدخل الي 9.0 مليار يورو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد موظفي سيمنس في جميع انحاء العالم الي 312,000 موظف في جميع انحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com

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