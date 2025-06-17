لو بورجيه، باريس: أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تولي أهمية بالغة لتطوير منظومة الحركة الجوية وتعزيز جاهزيتها التشغيلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع الطيران. وبيّن معاليه أن الوزارة تعمل على ترسيخ شراكات استراتيجية مع جهات عالمية متخصصة بهدف دعم خطط المملكة لتحديث وتطوير قطاع الطيران، وضمان استدامته وتعزيز كفاءته.

وأضاف معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أرتيليا الفرنسية يمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث البنية التحتية التشغيلية لمطار البحرين الدولي، ويجسّد التزام المملكة بتبني الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لضمان أعلى مستويات السلامة والانسيابية في العمليات التشغيلية. كما أشار إلى أن هذا التعاون يعكس رؤية البحرين في أن تكون مركزاً إقليمياً متقدماً في مجال الطيران والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك بمناسبة توقيع شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وشركة أرتيليا الفرنسية للمطارات، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال جاهزية العمليات التشغيلية ونقل الحركة الجوية في المطار (ORAT)، وتعزيز القدرات الاستشارية لكلا الجانبين في قطاع الطيران، وذلك على هامش معرض باريس للطيران 2025 المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2025.

وقد تم التوقيّع على مذكرة التفاهم بحضور معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، حيث وقعها كل من السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، ومن جانب شركة أرتيليا الفرنسية للمطارات السيد فيليب مارتينيه، المدير التنفيذي للشركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير فرص أعمال جديدة والتعاون في تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجال جاهزية العمليات التشغيلية ونقل الحركة الجوية في المطار (ORAT)، من خلال دمج الخبرات الفنية والتشغيلية لكلا الطرفين. وتركّز على تبنّي نهج متكامل يضمن إشراك الأطراف المعنية في وقت مبكر، وتحديد المخاطر وإدارتها، وتعزيز كفاءة التشغيل واستدامته، بما يضمن جاهزية المطار بشكل كامل قبل بدء العمليات التشغيلية.

وبهذه المناسبة، رحّب السيد خالد حسين تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، بتوقيع مذكرة التفاهم التي تأتي ضمن استراتيجية المجموعة لتعزيز حضورها على المستوى الدولي كمزود رائد للحلول المتكاملة في قطاع الطيران. وأضاف أن التعاون مع شركة أرتيليا يمثل نموذجًا للشراكات الاستراتيجية التي تلتزم المجموعة بتوظيفها لتعزيز تنافسية شركاتها ودعم مملكة البحرين كمركز إقليمي للطيران. كما أكد أن هذا التعاون يعكس الثقة المتزايدة في القدرات التشغيلية لشركة مطار البحرين وإمكاناتها في تقديم خدمات المطارات عالية القيمة إلى الأسواق العالمية، مشيرًا الى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن جهود المجموعة لتنويع خدماتها ودعم البنية التحتية الإقليمية والإسهام الفاعل في تطوير مستقبل تشغيل المطارات عالميًا.

من جانبه، أعرب السيد جيفري جوه الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يأتي ضمن رؤية الشركة للتوسع في تقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بجاهزية العمليات التشغيلية ونقل الحركة الجوية (ORAT)، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة أرتيليا تمثل تقاطعًا مهمًا بين كفاءتين مؤسسيتين تتمتعان بخبرة واسعة في تشغيل وإدارة المطارات على المستوى الدولي. وأضاف أن المذكرة ستتيح تقديم خدمات ترتكز على نهج تشغيلي دقيق يستهدف تحسين مستويات الكفاءة وتعزيز موثوقية الأداء، من خلال إشراك الأطراف المعنية منذ المراحل الأولى، ووضع أطر عملية لتحديد ومعالجة المخاطر التشغيلية، بما يضمن الانتقال السلس والآمن نحو التشغيل الكامل. وأشار إلى تجربة مطار البحرين الدولي كنموذج يُحتذى به في الجاهزية التشغيلية والتكامل المؤسسي، ومكانة الشركة كمصدر موثوق للخدمات المتقدمة في قطاع النقل الجوي.

بدوره، أشار السيد فيليب مارتينيه، المدير التنفيذي لشركة أرتيليا، إلى أن الاتفاقية تعكس التزام الطرفين بدعم كفاءة تشغيل المطارات عالميًا، معربًا عن اعتزازه بهذا التعاون مع شركة مطار البحرين لما تتمتع به من سجل متميز وخبرة واسعة في تشغيل المطارات. وقال إن هذه الشراكة ستُسهم في تقديم خدمات عالية الجودة لشركاء أرتيليا في قطاع الطيران حول العالم، مع التركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر وتحقيق أقصى درجات الجاهزية التشغيلية، وأكّد السيد مارتينيه على أن هذه الشراكة تمثل انطلاقة لعلاقة استراتيجية مع شركة مطار البحرين تهدف إلى تقديم خدمات جاهزية تشغيلية بمستوى عالمي لقطاع الطيران، تستند إلى عقود من الخبرة التشغيلية والمعرفة التقنية، وتُسهم في إرساء أسس جديدة للتحضير الفعّال لتشغيل المطارات، وضمان الانتقال السلس إلى مرحلة التشغيل في الوقت المحدد وبأعلى درجات الكفاءة

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

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