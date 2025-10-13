دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، تعرض شركة «إتش آي دي»، المتخصصة عالميًا في حلول بطاقات الهويات الموثوقة والتقنيات البيومترية، أحدث ابتكاراتها بمجال البطاقات الشخصية الذكية، والمصادقة الخالية من كلمات المرور، والمنصات السحابية لإصدار الهويات، موضحةً كيف يمكن لهذه الحلول دعم المؤسسات في تعزيز مستويات الأمان وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتسريع التحول الرقمي.

كما تعرض الشركة ضمن محفظة ابتكاراتها، منظومتها الصناعية المرنة «IDT Industrial Smart Component» المصمَّمَة لتتبع المنتجات والتحقق من موثوقية العناصر في البيئات الصناعية المعقّدة، وذلك من خلال الاعتماد على شرائح الكترونية وملصقات تعريف ذكية تُثبّت على المنتجات والمعدّات بتقنية «تحديد الهوية بموجات الراديو السلبية (RFID)»، وهو ما يتيح أتمتة العمليات الصناعية بكفاءة في قطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية واللوجستيات وسلاسل التوريد.

وأظهر تقرير «آي بي إم» حول كلفة اختراق البيانات لعام 2025، تزايد مستوى التعرض للمخاطر السيبرانية والتأثير المالي الكبير الناجم عنها، حيث أشار التقرير إلى أن المتوسط العالمي لتكلفة الهجمات السيبرانية ارتفع إلى 4.4 ملايين دولار، فيما ارتفع في منطقة الشرق الأوسط إلى 7.1 ملايين دولار. وأكد «تقرير إتش آي دي لأمن الهوية 2025» حدوث تغيرات نوعية في قطاع الأمن، وفقاً للتقرير، أشار 61% من قادة الأمن أن انتشار الهوية الرقمية عبر الأجهزة المحمولة والانتقال من الاعتماد على البطاقات المادية إلى الهويات الرقمية عبر الهواتف، يمثل أحد أبرز ثلاثة اتجاهات رئيسية في المرحلة الراهنة. وأوضح التقرير أن ما يقارب ثلثي قادة الأمن حول العالم بدأوا بالفعل في اعتماد الهويات الرقمية على الأجهزة المحمولة لتنظيم عمليات الدخول إلى الأنظمة والمرافق، حيث اعتمدها 37% من المؤسسات فعلياً، فيما تخطط 32% أخرى لتبنّيها خلال الفترة المقبلة، ما يعكس تزايد الحاجة إلى أنظمة هوية آمنة ومتكاملة وقابلة للتكيّف مع المتغيرات التقنية المستقبلية.

وفي جناحها بالمعرض رقم «H5-B10»، تقدّم شركة «إتش آي دي» عروضاً حيّة وتفاعلية تتيح للزوار التعرف إلى أحدث تقنياتها وحلولها في الحياة الواقعية عبر مختلف القطاعات. وتشمل الحلول المعروضة ما يلي:

طابعات من طراز «HID FARGO®» لطباعة وإصدار بطاقات الهوية. ستعرض «إتش آي دي» الطراز المطوَّر من هذه السلسلة «FARGO HDP5000e»، المصمم لطباعة بطاقات الهوية بدقة وأمان وكفاءة عالية.

HID FARGO Connect™ ، وهي منصة سحابية متقدمة لإدارة وإصدار بطاقات الهوية، تتيح للمؤسسات إصدار البطاقات عن بُعد ومن أي جهاز بشكل آمن، بما يمنح المؤسسات مرونة في التوسّع وسهولة في إدارة برامج الهوية الرقمية.

حلول الأكشاك الآلية - وهي أجهزة خدمة ذاتية تعمل بطريقة تشبه الصرّاف الآلي، طوّرتها «إتش آي دي» بالتعاون مع شركة «الديار المتحدة»، لدمج طابعات «FARGO» ضمن أنظمة الأكشاك الآلية الذكية، بما يتيح للمؤسسات والجهات الحكومية إصدار البطاقات والوثائق الذكية بكميات كبيرة وبشكل مؤتمت وآمن.

قارئ الهويات «OMNIKEY SE Plug»، هو جهاز صغير يشبه وحدة الـ «USB» يُوَصَّل مباشرة بالحاسوب أو الهاتف عبر منفذ «USB-C» ويُستخدم كوسيلة تحقق ذكية تتيح للمستخدم الدخول إلى أنظمة العمل أو الحسابات الرقمية من دون الحاجة إلى كتابة كلمة مرور. ويكفي تقريب البطاقة الذكية أو بطاقة العمل من الجهاز ليتعرّف عليها فورًا ويتأكد من هوية صاحبها، مما يوفّر دخولًا آمنًا وسريعًا ومرناً إلى النظام للموظفين الذين يعملون عن بُعد أو أثناء السفر، وأي مكان.

وتأتي مشاركة «إتش آي دي» امتدادًا لتحركاتها الأخيرة في مجال حلول الهوية الرقمية، بعد سلسلة من الاستحواذات شملت شركتَي «Evolis» و«IXLA»، واستحواذ الشركة الأم «ASSA ABLOY » على شركة «IAI Industrial Systems» وهي خطوات تهدف إلى تطوير عملية إنتاج بطاقات الهوية وجوازات السفر لتصبح أكثر تكاملاً وفعالية. وعلى المستوى الإقليمي، تعمل الشركة على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط عبر توسعات واستثمارات جديدة في المملكة العربية السعودية، تلبيةً للطلب المتزايد على حلول الدخول الآمن للأنظمة والمباني بما يتماشى مع مشروعات التحول الرقمي في المنطقة.

وبهذا الصدد أكّد المدير الإقليمي للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إتش آي دي – فارجو»، «نات بيسوباتي» أن مفهوم الهوية في المشهد الرقمي المتسارع لم يعد مجرد وسيلة للتعريف بالمستخدم فحسب، بل أصبح الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الثقة والوصول الآمن والتحول الرقمي داخل المؤسسات. وأضاف أن مشاركة «إتش آي دي» في «جيتكس جلوبال 2025» تتيح عرض أحدث ابتكاراتها في مجالات إصدار الهويات الآمنة والتحقق من الهوية وإدارة بيانات الاعتماد، موضحًا أن الشركة تعمل على بناء منظومات متكاملة ومفتوحة تجمع بين أمن العالم المادي والعالم الرقمي. وأشار «بيسوباتي» إلى أن هذا التوجّه يشمل أيضًا منظومة «Industrial Smart Components» المعتمدة على تقنية «تحديد الهوية بموجات الراديو السلبية (RFID)»، والتي تُمكّن من تتبع الأصول والتحقق من العناصر وتشغيل العمليات الصناعية بشكل مؤتمت في البيئات عالية المتطلبات بكفاءة وموثوقية.

وأضاف نات بيسوباتي أن استثمارات الشركة المتواصلة وتوسّع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط يعكسان التزامها بدعم الجهات الحكومية والمؤسسات في بناء بنى تحتية متقدمة للهوية الرقمية، تتميّز بالمرونة والأمان العالي وقابليتها للتطبيق العملي على أرض الواقع.

يُقام معرض «جيتكس جلوبال 2025» في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.

لمحة عن شركة HID "إتش آي دي"

شركة HID متخصصة في حلول الهوِّيات الموثوقة للأفراد والأماكن والأشياء حول العالم، حيث تعمل على تسهيل دخول الأفراد بأمان إلى المواقع الملموسة أو الرقمية، وذلك بعد التحقق الدقيق. نمكن الأشخاص من إنجاز المعاملات بأمان والعمل والتنقل بأريحية تامة. يستخدم ملايين الناس حول العالم منتجات HID في حياتهم اليومية، وقد تعاونت الشركة مع العديد من المؤسسات الكبيرة، مثل الحكومات، والمدارس، والمستشفيات، والبنوك.

تحتضن مدينة أوستن بولاية تكساس المقر الرئيسي لشركة HID، حيث يعمل بداخلها أكثر من 4500 موظف. تمتلك الشركة عدة مكاتب في أكثر من 100 دولة لتقديم خدماتها بشكل فعّال على مستوى عالمي، وهي جزء من مجموعة ASSA ABLOY .

