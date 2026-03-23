دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققةً أداءً قوياً يعكس متانة نموذج أعمالها واستمرار توسعها في قطاع الخدمات المالية على المستوى الإقليمي.

وسجلت الشركة نمواً بنسبة 26.65% في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 205.98 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 162.63 مليون درهم في عام 2024، مدفوعةً بارتفاع نشاط التداول، وتوسع نطاق الخدمات المالية، واستمرار استقطاب قاعدة أوسع من العملاء في أسواق المال بالدولة.

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 14.94% ليبلغ 43.08 مليون درهم، مقارنةً بـ 37.48 مليون درهم في العام السابق، في انعكاس واضح لتحسن الكفاءة التشغيلية وقدرة الشركة على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية الإقليمية.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 31.12% ليصل إلى 2.01 مليار درهم، مقارنةً بـ 1.54 مليار درهم في عام 2024، فيما سجلت حقوق المساهمين نمواً ملحوظاً بنسبة 93.30% لتصل إلى 509.24 مليون درهم، مقارنةً بـ 263.44 مليون درهم في العام السابق، مما يعزز من قوة القاعدة الرأسمالية للشركة وقدرتها على دعم خططها التوسعية المستقبلية.

وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت بي اتش ام كابيتال تعزيز مكانتها في سوق دبي المالي، حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من المستثمرين الجدد، من خلال فتح 34,976 حساب تداول جديد خلال عام 2025، بما يمثل نحو 40.45% من إجمالي الحسابات الجديدة في السوق والبالغ عددها 86,473 حساباً، في مؤشر يعكس ريادة الشركة في جذب المستثمرين وتعزيز مشاركة الأفراد في الأسواق المالية.

وفي تعليقه على النتائج، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "تعكس النتائج التي حققتها بي اتش ام كابيتال خلال عام 2025 قوة نموذج أعمال الشركة والتزامنا المستمر بتقديم خدمات مالية عالية الجودة تدعم تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ويعكس النمو القوي في الإيرادات والأصول وحقوق الملكية مستوى الثقة الذي نتمتع به من قبل عملائنا وشركائنا. وتأتي هذه الإنجازات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والإقليمية ظروف وتحديات استثنائية، إلا أننا نواصل النظر بتفاؤل إلى آفاق الأسواق والقطاع. وتستمر بي اتش ام كابيتال في العمل بثبات وقوة، مع الحفاظ على زخم الأعمال ومواصلة تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجية".

وأضاف قائلاً: "نركز على توسيع حضورنا في الأسواق، وتعزيز منصاتنا الرقمية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين المتغيرة. ومع استمرار نمو أسواق رأس المال في المنطقة، فإن بي اتش ام كابيتال في موقع قوي لاقتناص الفرص الجديدة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا. ونتطلع إلى عام 2026 لمواصلة البناء على هذا الأداء وتحقيق نتائج أقوى".

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة:

www.bhmuae.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

عبير حماد

abir@bhmuae.com

-انتهى-

#بياناتشركات