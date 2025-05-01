حازت شركات الطيران والوجهات ومجموعات الفنادق على جوائز في 7 فئات ضمن جوائز معرض سوق السفر العربي 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري على جائزة الجناح المستدام في معرض سوق السفر العربي 2025، والذي يُختتم فعالياته غدًا (الخميس 1 مايو) في مركز دبي التجاري العالمي.

وقد حازت المؤسسة على هذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم موقرة ومستقلة، نظرًا لتشييد 84% من جناحها من مواد مُعاد تدويرها، واستخدام مواد محلية مستدامة بنسبة 100%، وتحقيقها خفضًا مستهدفًا في انبعاثات الكربون بنسبة تقارب 10%، مما يُجسد نهجًا فعالًا قائمًا على البيانات في مجال المعارض المستدامة.

وقد أعطت قائمة الطعام والشراب الأولوية للمكونات النباتية والموسمية والمحلية المصدر، مع استخدام عبوات مستدامة ومراقبة الكميات للحد من هدر الطعام. كما استخدمت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري الكتيبات الرقمية ورموز الاستجابة السريعة (QR codes) بدلاً من المواد المطبوعة، ووزعت عددًا محدودًا من الهدايا الصديقة للبيئة، واستخدمت بيانات رقمية للتقليل من هدر الورق.

وبالإضافة إلى مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، فقد أشادت لجنة التحكيم أيضًا بجهود أبوظبي وقطر الكبيرة في مجال الاستدامة.

وفي فئة جائزة أفضل تصميم جناح (أكثر من 150 مترًا مربعًا)، اختارت لجنة التحكيم جناح وزارة التراث والسياحة العُمانية، وذلك بفضل تصميمه الفريد والأصيل، وحرفه اليدوية العُمانية التقليدية، ووجود ركن للطعام المحلي.

كما فازت شركة HeyTrip International بجائزة أفضل تصميم جناح (بين 50 و150 مترًا مربعًا)، حيث تميز جناحها باستغلاله الأمثل للمساحة وألوانه الزاهية والنابضة بالحياة.

وقد فاز جناح FlyAkeed بجائزة أفضل تصميم جناح (أقل من 50 مترًا مربعًا)، لاستخدامه إضاءة LED التي ساهمت في منحه مظهرًا مستقبليًا.

وقد حصلت شركة كيرزنر للإدارة الدولية على جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال، بفضل تصميمها المريح والواسع، الذي ساهم إلى جانب تصميمها الرائع، في خلق بيئة عمل أنيقة، حيث تم تصميم انعقاد الاجتماعات العامة والفردية في الطابق الأرضي، بينما عُقدت الاجتماعات رفيعة المستوى الخاصة بسهولة في الطابق العلوي.

وقد تم منح جائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا لمشاريع عبد الله أحمد الموسى، بفضل شاشته التفاعلية العملية والجذابة، التي عرضت معلومات مفصلة عن كل فندق من فنادقه، والمرتبطة بعدد من شاشات العرض ثلاثية الأبعاد الرائعة.

كما حصلت هيئة الترويج السياحي الماليزي على جائزة أفضل جناح مميز، حيث أشادت لجنة التحكيم بالمنصة البارزة التي هيأت المكان الأمثل لعروضهم الموسيقية الراقصة والثقافية الغامرة، ناقلةً بذلك جوهر الوجهة النابضة بالحياة بفعالية ترفيهية لا تُنسى.

وضمت قائمة لجنة تحكيم جوائز أفضل جناح في معرض سوق السفر العربي 2025 كلاً من: نعمة شهاب، مدير العمليات في آر إكس الشرق الأوسط، وفيليب وولنر، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في إس تي آر، وسارة دويجان، مديرة علاقات العملاء في إس تي آر، ودومينيك إكسمان، المدير التجاري الإقليمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أكسفورد إيكونوميكس، وأوتاج فيدا، مدير المشروع الأول في دي إكس بي لايف- إدارة خدمات الفعاليات.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "أبدت لجنة التحكيم إعجابها بشدة بجودة ودقة تفاصيل أجنحة هذا العام، والتي أظهرت مجموعة من الأساليب المبتكرة في الاستدامة، والوظائف العملية، والضيافة، وبالطبع الجماليات، وأود أن أهنئ جميع الفائزين بجوائز هذا العام والعارضين الذين حظوا بتقدير كبير".

تستقبل الدورة الثانية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي، الذي يقام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، أكثر من 55 ألف متخصص في قطاع السفر من 166 دولة هذا الأسبوع في مركز دبي التجاري العالمي، مما يعزز الدور المحوري الذي تلعبه دبي كمركز عالمي للسياحة والتعاون التجاري.

ينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

للاطلاع على آخر وأحدث الاخبار الصحفية لمعرض سوق السفر العربي 2025 يرجى زيارة الرابط التالي:

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: http://www.relx.com/investors

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

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