بإيرادات بلغت 4.9 مليار جنيه وصافي ربح بقيمة 777 مليون جنيه

إجمالي الأصول المدارة يحقق أعلى مستوى له ليبلغ 102 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 ولأول مرة بالسوق المصري، بزيادة سنوية بنسبة 52%

ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بنسبة 53%٪ على أساس سنوي في حالة استبعاد تأثير العملات الأجنبية، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 26% على نفس الأساس

محفظة التمويل تواصل النمو بوتيرة ثابتة في النصف الأول، مسجلة 23.2 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 13 %

استمرار تحقيق أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية والربحية في السوق المصري خلال اخر 12 شهر بنسبة 25.8%

القاهرة، مصر – أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت الشركة إيرادات بلغت 4.9 مليار جنيه مصري، وصافي ربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بلغ 777 مليون جنيه، فيما واصلت محفظة التمويل نموها لتصل إلى 23.2 مليار جنيه، محققة بذلك زيادة قدرها 13% على أساس سنوي، مع الاستمرار في تحقيق أعلى عائد على متوسط حقوق الملكية والربحية في السوق المصري خلال اخر 12 شهر بنسبة 25.8%.

وفي هذا السياق أكد محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة: "تواصل شركة سي آي كابيتال، تحقيق نمو مستدام عبر كافة أنشطتها، مدعومة بخدماتها الاستثمارية والمالية المتكاملة التي تلبي احتياجات عملائها من المستثمرين. وقد انعكس ذلك الأداء القوي على عدة مؤشرات، على رأسها تحقيق انجاز كبير لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، حيث تخطي حجم إجمالي الأصول المدارة حاجز الـ 100 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله ويحدث لأول مرة في السوق المصري. ويعكس هذا الإنجاز قوة ومرونة نموذج أعمال الشركة المتكامل، وقدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو ثابتة، فضلاً عن التزامها بتقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائها."

ومن جانبه، صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة: " الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس نجاح نموذج الأعمال الاستثنائي للشركة، والذي من خلاله استطعنا ترسيخ مكانة الشركة الرائدة في السوق المصري. وعلى صعيد قطاع إدارة الأصول، نفخر بتحقيق وتسجيل مستويات قياسية جديدة لإجمالي الأصول المدارة، مما يعزز مركز الشركة كأكبر مدير أصول في مصر وأبرزهم في المنطقة. كما حققت منصة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للشركة نتائج قوية عبر كافة مؤشرات الأداء، مما يمكنها من تحقيق نتائج مالية مستدامة في ظل تقلبات السوق. فيما يواصل بنك الاستثمار نجاحه في تنفيذ وتقديم الاستشارات لعدد من الصفقات البارزة".

وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي خلال النصف الأول من العام الجاري إجمالي 16.3 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي، فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة 6.3 مليار جنيه مصر وهي زيادة استثنائية بنسبة 200% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الربح بعد الضرائب 460 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025.

واختتمت شركة سي آي للتمويل العقاري في النصف الأول من عام 2025 بأداء قوي، وذلك بتحقيق ارتفاع بنسبة 94% على أساس سنوي في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ حوالي 2.5 مليار جنيه مصري. فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة 1.072 مليار جنيه مصري خلال النصف ذاته، محققة زيادة سنوية ملحوظة قدرها 248%. وسجلت الإيرادات نموًا بنسبة 87% على أساس سنوي لتبلغ 419 مليون جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 130% ليصل إلى 56 مليون جنيه مصري.

وحققت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة من الشركة 1.86 مليار جنيه مصري، فيما بلغت المحفظة التمويلية للشركة إجمالي 3.4 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2025، مع توسيع شبكة فروعها لتصل إلى 204 فرعًا، يخدم 133 ألف عميل في 21 محافظة.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، واصلت سي آي كابيتال تحقيق نتائج استثنائية عبر جميع أنشطته خلال النصف الأول من عام 2025، بإيرادات بلغت 778 مليون جنيه مصري. فيما بلغت إيرادات نشاط السمسرة 493 مليون جنيه مصري. وعن أداء شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، فقد سجلت الشركة نموًا بنسبة 27% على أساس سنوي في الإيرادات لتصل إلى 202 مليون جنيه مصري، بينما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ليبلغ 102 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية كبيرة قدرها 52%، كما حقق نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات بالشركة إنجازًا ملحوظًا من خلال تنفيذ 12 صفقة بقيمة إجمالية 26.7 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2025.

وأختتم جوهر: "بفضل سجل الشركة الحافل بالنجاحات المتواصلة والأداء الاستثنائي عبر كافة المؤشرات الرئيسية، وريادتها داخل السوق المصرية، تضع شركة سي آي كابيتال خططها للتوسع الإقليمي في كلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن أولوياتها الاستراتيجية، تأكيداً على التزامها نحو ترسيخ مكانتها كأحدي أبرز مجموعات الخدمات المالية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك سي آي كابيتال كافة المقومات وذلك من خلال نموذج أعمالها الفريد وفريق عملها من الخبراء، لمواصلة مسيرة النمو المستدام ونقل خبراتها ونجاحاتها على المستوى الإقليمي ، بما يعزز دورها المحوري كأحد أهم محركات النمو المالي والاستثماري في المنطقة."

نبذة عن شركة سي آي كابيتال:

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري.

ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

-انتهى-

