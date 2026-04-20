الكويت : عقدت مجموعة أسيكو ش.م.ك.ع. اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، برئاسة السيد عماد عبدالله العيسى، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بنسبة حضور بلغت 74.7% من المساهمين.

وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وذلك وفقاً لما ورد في جدول الأعمال.

وسجلت المجموعة خلال عام 2025 صافي ربح بلغ 2.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بصافي خسارة بلغ 11.2 مليون دينار كويتي في عام 2024، بما يعكس استمرار التقدم في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتحول التي أطلقتها المجموعة بهدف استعادة الربحية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال.

كما ارتفعت إيرادات التشغيل للمجموعة إلى 75.6 مليون دينار كويتي في عام 2025، مقارنة بـ 66.6 مليون دينار كويتي في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 14%، بما يعكس تحسناً في الأداء التشغيلي للمجموعة واستمرار الزخم عبر أنشطتها الرئيسية.

وعلى مستوى أنشطة الإنشاءات ومواد البناء، واصلت أسيكو تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، مسجلة نمواً بدعم من تحسن مستويات التنفيذ، وارتفاع الطلب، وتحسن معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية عبر خطوط الأعمال الرئيسية. وسجل قطاع المقاولات أقوى وتيرة نمو ضمن المجموعة، مع تضاعف إيراداته على أساس سنوي، بما يعكس تنامي الزخم الاستراتيجي لهذا القطاع وقدرته على تحويل الفرص المتاحة في السوق إلى نتائج ملموسة.

وفي إطار إعادة الهيكلة المالية، واصلت المجموعة خلال عام 2025 تنفيذ خطوات ملموسة لتعزيز هيكلها الرأسمالي وتقليص مستويات المديونية، حيث سجلت أرباحاً من تسوية قروض بقيمة 9.7 مليون دينار كويتي. كما أسهمت هذه الإجراءات في خفض إجمالي ديون المجموعة ضمن الميزانية العمومية بقيمة 69.4 مليون دينار كويتي، بما عزز متانة مركزها المالي وحسّن هيكلها الرأسمالي.

كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 29.7 مليون دينار كويتي في عام 2025، مقارنة بـ 27.8 مليون دينار كويتي في عام 2024، فيما انخفض إجمالي المطلوبات إلى 211.4 مليون دينار كويتي، بما يعكس التقدم المستمر في خفض المديونية وتحسين هيكل الميزانية العمومية. كذلك تراجعت تكاليف التمويل من 15.5 مليون دينار كويتي إلى 7.3 مليون دينار كويتي، بما يعكس تحسناً ملموساً في كفاءة التمويل وانخفاض الأعباء المالية. وبلغ إجمالي أصول المجموعة بنهاية العام 241 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 315 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2024، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تسويات الديون، وإعادة التنظيم الاستراتيجي لبعض الأصول، والتخارج من بعضها ضمن برنامج إعادة الهيكلة المستمر.

وعلى الصعيد التشغيلي، عكست نتائج عام 2025 استمرار الزخم عبر المنصة الصناعية والإنشائية المتكاملة للمجموعة. ففي قطاع التصنيع، واصلت المجموعة دعم عدد من المشاريع في دولة الكويت من خلال منتجاتها وحلولها الصناعية المتخصصة، كما واصلت تعزيز كفاءتها الإنتاجية وتطوير قدراتها التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات السوق.

وشهد العام كذلك تنفيذ عدد من التحسينات التشغيلية المرتبطة بالطاقة الإنتاجية في عدد من المصانع والمرافق، شملت منتجات الهولوكور ضمن قطاع الخرسانة مسبقة الصب، إلى جانب تطوير مرافق التخزين بما يدعم انسيابية العمليات ورفع كفاءة الاستفادة من القدرات التشغيلية. كما حققت المجموعة إنجازات نوعية على صعيد الجودة، حيث حصلت مصانع الخرسانة الخلوية التابعة لها في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية على علامة الجودة الكويتية، لتصبح أسيكو أول منتج للخرسانة الخلوية في دول مجلس التعاون الخليجي ينال هذه الشهادة.

وفي قطاع المقاولات والإنشاءات، واصلت المجموعة خلال العام توسيع محفظة مشاريعها وتعزيز حضورها في المشاريع السكنية ومشاريع البنية التحتية، كما استمرت أعمال التنفيذ بوتيرة نشطة، في ظل تعزيز التعاون مع المقاولين ومطوري المشاريع، بما يدعم نمو الأعمال الموجهة لقطاع الإنشاءات.

وفي دعم هذه الأنشطة، واصلت أسيكو الاستفادة من نموذج أعمالها المتكامل ، والذي يجمع بين التصنيع والخبرة الإنشائية والتنسيق اللوجستي الداخلي ضمن منصة تشغيلية موحدة. كما نفذت المجموعة خلال العام عدداً من المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة الأسطول والمعدات، وتحديث بعض الأصول، وتعزيز مستويات الصيانة، بما أسهم في تحسين التنسيق التشغيلي ورفع الكفاءة وخفض عدد من التكاليف التشغيلية.

وفي تعليقه على نتائج العام، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أسيكو، السيد عماد عبدالله العيسى: "تعكس نتائج مجموعة أسيكو خلال عام 2025 التقدم المتواصل في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها إعادة الهيكلة المالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ نموذج أعمال أكثر استدامة ومواءمة لمتطلبات السوق. كما تؤكد هذه النتائج وجود زخم ملموس عبر قطاعاتنا الرئيسية، مدعوماً بتحسن التنسيق التشغيلي، ورفع كفاءة الإنتاج، واستمرار التنفيذ ضمن مشاريع الإسكان والبنية التحتية."

وأضاف العيسى: "ومع دخولنا المرحلة المقبلة، تواصل أسيكو التركيز على الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز موثوقية الأداء التشغيلي، وتطوير القدرات الإنتاجية والتنفيذية، واقتناص فرص النمو الانتقائي بما ينسجم مع الطلب في الكويت ودول الخليج. ويواصل نموذج أعمالنا المتكامل توفير قاعدة قوية تدعم مساهمتنا في مشاريع الإسكان والتنمية والبنية التحتية بكفاءة واستمرارية، وترسخ مكانة أسيكو كشريك صناعي وإنشائي موثوق."

وفي إطار تعزيز تجربة العملاء ودعم أصحاب المنازل، وسّعت أسيكو خلال عام 2025 شبكة شراكاتها مع عدد من البنوك الوطنية، من بينها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك وربة، لتقديم حلول تمويلية ومزايا داعمة تسهّل رحلة بناء المنزل من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ والتسليم.

وشهدت نهاية عام 2025 انتخاب مجلس إدارة جديد للمجموعة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة تستند إلى أسس أكثر قوة للنمو والتطوير. وقد باشر المجلس الجديد مهامه وفق رؤية تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير الطاقة الإنتاجية، وزيادة الحصة السوقية من خلال مشاريع جديدة، إلى جانب مراجعة الخطة الاستراتيجية للأعوام المقبلة بما يضمن انسجامها مع الأولويات التنموية للدولة وتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين.

وأكدت المجموعة أن أولويات المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة تنفيذ مبادرات إعادة الهيكلة، وتعزيز الانضباط المالي، وتقوية الميزانية العمومية، وتحسين كفاءة إدارة رأس المال العامل، والارتقاء بالأداء التشغيلي عبر أنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية والإنشاءات، إلى جانب مواصلة التوسع المدروس في الفرص ذات الجدوى، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن ويعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وفي ختام تصريحه، توجه العيسى بالشكر إلى مساهمي المجموعة على ثقتهم ودعمهم المتواصل، كما أعرب عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي المجموعة على جهودهم والتزامهم، والتي أسهمت في دعم مسيرة التحول وترسيخ الأسس اللازمة للمرحلة المقبلة.

-انتهى-

#بياناتشركات