إطلاق "بوردر شيلد" كنظام شامل للوعي الظرفي

نظاما "جي بي إس – بروتيكت 4 " و"جي بي إس – بروتيكت 8 " الجديدان يوفران قدرات متقدمة لمكافحة التشويش

أبوظبي: تكشف "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن سلسلة جديدة من أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والبصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 2025 (آيدكس 2025). وتمثل هذه الأنظمة المتطورة توسعاً هائلاً لمحفظة "ايدج" وترسّخ مكانتها كرائدة لتقنيات الاستشعار والتكنولوجيا الكهرومغناطيسية عالية الأداء التي تعدّ ضرورية في ميادين العمليات الحديثة.

وتطلق "ايدج" مجموعتها الأكثر تقدماً من الرادارات وأنظمة البصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء لتوسّع بسلاسة نطاق محفظتها العابرة للمجالات. ضمن فئة الرادارات، تقدّم ايدج مجموعة "نيموس"، الرادارات متعددة التهديدات والنشطة وذات مصفوفات المسح الإلكتروني، والمصممة لمجموعة واسعة من عمليات جمع المعلومات والرصد وتحديد الأهداف والاستطلاع. كما تعرض ايدج لأول مرة الجيل المقبل من رادارات "توّاق" الأرضية ثلاثية الأبعاد، المزودة بقدرات متقدمة مبنية على الذكاء الاصطناعي.

كما تسلط "ايدج" الضوء على مجموعة "مرصاد" من أنظمة البصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء المتقدمة، المصممة للرصد والاستهداف عالي الدقة عبر المجالات الجوية والبحرية والبرية. وتعمل مجموعة "مرصاد"، المزودة بأحدث تكنولوجيا التصوير والتتبع وتحديد الأهداف بالليزر، على تحسين الوعي الظرفي والفعالية التشغيلية، مما يوفر أداءً متفوقاً في أصعب البيئات.

وأما في مجال الحرب الإلكترونية، تكشف "ايدج" عن نوعين جديدين من نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية "جي بي إس إس بروتيكت" المضاد للتشويش، هما "جي بي إس – بروتيكت 4" و"جي بي إس – بروتيكت 8". ويستفيد النظامان الجديدان من معالجة الإشارات الرقمية المتقدمة وتقنية هوائي المصفوفة، ما يحمي أجهزة استقبال نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية لدى المستخدمين بفعالية من التداخل في الترددات الراديوية. كما تطلق ايدج نوعين جديدين من نظام "سكاي شيلد" المضاد للطائرات دون طيار، هما "سكاي شيلد-إن" للتطبيقات البحرية و"سكاي شيلد-تي" المثبت على مقطورة، والمصممين لتحديد الطائرات دون طيار والتشويش على قنواتها المخصصة للقيادة والتحكم ضمن النطاق الكامل لطيف نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

بينما يُعدّ "بوردر شيلد"، الذي تعرضه "ايدج" لأول مرة خلال آيدكس 2025، نظاماً جديداً شاملاً للمراقبة ومصمماً للتفوق في عمليات أمن الحدود. ويتميز نظام "بوردر شيلد" بالكشف الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عن الطائرات دون طيار والأفراد والمركبات حتى 15 كم، ويدمج نظاماً خلوياً عالي الطاقة (عبر نطاقات ترددات GMS و UTMS و LTE و 5G NSA)، وكاميرا بصرية حرارية، وراداراً عالي الدقة، ونظام قيادة وتحكم لتوفير وعي ظرفي مستمر وآني على حد سواء.

ويرتكز توسّع "ايدج" إلى مجال أهم تقنيات الحرب الإلكترونية والرادار والبصريات الكهربائية والأشعة تحت الحمراء على الدمج الاستراتيجي للخبرات ضمن قطاع التكنولوجيا والابتكار المؤسس مؤخراً. وجرى تصميم ذلك القطاع بهدف تسريع الابتكار، وتحسين الإنتاج عبر مراكز التميز المخصصة، وتحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول قابلة للاستخدام. وبصفته مبادرة استراتيجية، يرتقي القطاع بالكفاءة والسيادة والريادة التكنولوجية، مما يرسّخ مكانة ايدج كمجموعة رائدة عالمياً ضمن مجال تكنولوجيا الدفاع.

ويمكن للحاضرين في آيدكس 2025 الاطلاع على محفظة ايدج المتنوعة بزيارة جناح C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270، بين يومي 17 و21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

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