أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يناير 2025، لتبدأ العام بأداء قوي مستمر.

ورحبت شركة الطيران يـ1.7 مليون مسافر خلال الشهر، في ارتفاع بلغ 13 بالمئة عن الأرقام المسجّلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع عامل حمولة بلغ 89 بالمئة مقارنة بـ86 بالمئة في يناير 2024.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "شهدنا حركة مسافرين قوية في يناير، ما يعكس استمرار الزخم التصاعدي، مع عامل حمولة قوي بشكل خاص مع مواصلة الضيوف اختيار السفر مع الاتحاد.

"إلى جانب هذه الأرقام القوية، يسعدني أن أبلغكم عن استمرار نمو رضا الضيوف، حيث سجل شهر يناير أعلى المستويات عن هذه الفئة.

"كما أعلنا عن زيادة عدد الرحلات إلى عدد من وجهاتنا ، بما في ذلك خطط لتشغيل ثلاث رحلات يومية إلى ميلان اعتباراً من 1 نوفمبر 2025 وأربع رحلات يومية إلى بانكوك اعتباراً من 1 فبراير 2026."

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نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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