دبي، الإمارات العربية المتحدة : إختتمت شركة “هايتيرا“، المدرجة في بورصة شنجن تحت الرمز (SZSE: 002583)، والرائدة عالمياً في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، أسبوعاً ناجحاً خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث سلّطت الضوء على حضورها المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، وريادتها في تطوير ابتكارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد تعريف مفاهيم الاتصال والتعاون الحيوي في القطاعات الحساسة مثل السلامة العامة، والطاقة، والنقل وقطاعات الأعمال.

شهد جناح هايتيرا التفاعلي خلال فعاليات المعرض إقبالاً واسعاً، حيث ساهمت العروض الحية، وحالات الاستخدام والتطبيق الواقعية، بالإضافة إلى كشف النقاب عن أحدث المنتجات في ترسيخ مكانتها كشريك تقني موثوق في بيئات العمل الحساسة وعالية المخاطر. قدّمت هايتيرا رؤية قوية لمستقبل الاتصالات الآمنة والذكية، من خلال باقة متكاملة من الأدوات المتطورة لفرق الخطوط الأمامية، إلى منظومات إنفاذ القانون الذكية والمتطورة.

ومن أبرز إنجازات هايتيرا خلال المعرض، إطلاق ابتكارين رائدين يجسّدان تقدم الشركة في مجال الاتصالات الذكية. الابتكار الأول هو جهاز الاتصال الذكي P60 المعتمد على تقنية الاتصال عبر الشبكات الخلوية (PoC) ، والمصمم خصيصًا لتعزيز التعاون الميداني لفرق الخطوط الأمامية، بفضل مزاياه المتقدمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. أما الابتكار الثاني، فهو الكاميرا المثبتة على الجسم SC700 بتقنية LTE ، التي تتيح تسجيل الأدلة بذكاء، مع إدارة سلسة وفعالة للبيانات بشكل متكامل. وقد حظي المنتجان بإشادة واسعة لدورهما في تمكين الفرق الميدانية من تعزيز قدرتهم على إدراك الحدث في الوقت الفعلي ، وتحقيق تحكم عملي فوري في العمليات.

وكان من أبرز عوامل الجذب في جناح هايتيرا حل إنفاذ القانون الذكي المتنقل المخصص لمركبات الشرطة، والذي قدّم عرضاً حياً لمنظومة الشركة المتكاملة لإنفاذ القانون أثناء التنقل. وقد حظي هذا العرض اهتماماً متواصلاً من الوفود والمسؤولين الحكوميين، مما رسّخ مكانة هايتيرا في طليعة الابتكار في مجال التحوّل الرقمي للقطاع الشرطي والأمني .

وامتد زخم شركة هايتيرا خارج أرض المعرض، مع تحقيقها ثلاث إنجازات مرموقة على مستوى قطاع الاتصالات، حيث حصدت الشركة جائزة "الابتكار في اتصالات المهام الحرجة" خلال النسخة الثانية عشرة من جوائز GEC لعام 2025، إلى جانب جائزة "إنجاز المنتجات والخدمات الاستثنائية في مجال الاتصالات" ضمن جوائز إنجازات تكنولوجيا الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025. كما نالت جائزة "Future Tech" لفئة الاتصالات الحرجة، ضمن سلسلة "أفضل معروضات جيتكس" المقدّمة من رايشا للإعلام.

وقال ستانلي سونغ، نائب رئيس شركة هايتيرا: "تشكل هذه الجوائز تأكيدًا قويًا على رؤيتنا لمستقبل قطاع الاتصالات. فهي تُجسّد تقديراً لقدرتنا على دفع حدود الابتكار التكنولوجي، وتقديم منصات تخدم المجتمعات وتحميها فعليًا. إن منطقة الشرق الأوسط ليست مجرد سوق محورية بالنسبة لنا، بل تُعد مركزًا استراتيجيًا للابتكار، ونحن ملتزمون تمامًا بدعم مسيرة التحوّل الرقمي فيها."

كما استعرضت هايتيرا خلال مشاركتها في معرض جيتكس أحدث أنظمتها للقيادة والسيطرة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد نفّذت بنجاح في العراق، خلال العام الماضي، نظاماً مركزياً للقيادة والتحكم لخدمة الطوارئ (911)، يديره أكثر من 300 موظف. ويعالج النظام أكثر من 160,000 مكالمة يومياً، مما يتيح تنسيقاً سريعاً وآمناً وسلساً بين مختلف الجهات المعنية، ليشكل بذلك نموذجاً يُحتذى به لأنظمة الاستجابة للطوارئ على مستوى الدولة. ويعكس هذا المشروع عمق الخبرة التقنية لدى شركة هايتيرا، والتزامها الراسخ بتسخير الابتكار لبناء مجتمعات أكثر أمناً وترابطاً.

وعزّزت شراكات هايتيرا الاستراتيجية طويلة الأمد حضورها الراسخ في المنطقة، بما في ذلك مشاريع الانتشار الكبرى بالتعاون مع شرطة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وأرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء. كما برز نمو الشركة الإقليمي بشكل خاص في أعقاب الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مكتبها في دبي عام 2024، والذي أُقيم خلاله عرض إضاءة مميز على برج خليفة.

وأضاف ستانلي سونغ: "لا تقتصر مهمة شركة هايتيرا على توفير التكنولوجيا فحسب، بل على تقديم الموثوقية في أكثر البيئات أهمية وحساسية. فحلولنا مصممة لتحمّل ضغوطات الواقع الميداني، وقابلة للتوسع بسهولة، وقادرة على التكيّف مع مختلف البيئات التي نعمل فيها يوميًا. ولهذا نواصل ترسيخ مكانتنا كشريك موثوق به ويعتمد عليه في المهام الحرجة والحساسة."

وأكدت مشاركة شركة هايتيرا في معرض جيتكس 2025 تنامي الإقبال الإقليمي على تقنيات الاتصالات الذكية، ورسّخت في الوقت ذاته التزام الشركة العميق بتوفير هذه الحلول المتقدمة. ومع اتساع قاعدة عملائها، وتزايد الطلب على حلول الاتصالات الآمنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستعد هايتيرا لقيادة مرحلة جديدة من التحول في قطاع الاتصالات المهنية، وتمكين الجهات المعنية بالسلامة العامة والخدمات الحيوية. وتبقى الشركة متمسكة برؤيتها الطموحة لبناء عالم أكثر أماناً وترابطاً من خلال الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

نبذة عن شركة هايتيرا

تُعد "هايتيرا" شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة والمبتكرة. على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قدّمت هايتيرا خدماتها لمستخدميها حول العالم من خلال مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة، تشمل أجهزة الاتصال اللاسلكي ثنائية الاتجاه، وتقنيات الدمج والتكامل بين شبكات PMR و LTE ، وحلول الاتصالات الطارئة سريعة الانتشار، والكاميرات المثبتة الجسم، وأجهزة غرف التحكم، وغيرها من التقنيات المتقدمة.

