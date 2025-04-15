المملكة العربية السعودية، الرياض: تواصل فعالية سعودي فود للتصنيع 2025، أكبر حدث متخصص في تصنيع الأغذية والمشروبات في المملكة، فعالياتها لليوم الثاني في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمنطقة واجهة الرياض، حيث يواصل الزوّار استكشاف أروقة المعرض والتفاعل مع الشركات التي تستعرض ابتكاراتها الجديدة وتبرم الصفقات التجارية المباشرة.

شهد اليوم إنجازًا إقليميًا بارزًا، تمثل في إعلان شركة فود سبيشياليتيز ليمتد (FSL)، الشركة الرائدة والحائزة على جوائز في مجال حلول المكونات، عن شراكة استراتيجية مع مجموعة كيري، إحدى أبرز الشركات العالمية المبتكرة في قطاع الأغذية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مجموعة منتجات FSL من خلال تقديم حلول متقدمة تشمل المستحلبات وتقنيات إطالة مدة الصلاحية، وذلك باستخدام علامة كيري التجارية CalPro NIACET، بما يخدم احتياجات صناعة الأغذية في المنطقة.

وقال داش داوان، الرئيس التنفيذي لشركة FSL: "نفخر بشراكتنا مع كيري، إحدى أبرز الشركات متعددة الجنسيات في مجال مكونات الأغذية، ونتطلع إلى خدمة قطاعات المخابز والحلويات ومنتجات الألبان والزيوت والدهون من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. لقد شهدنا محادثات مثمرة وطويلة الأمد، ويسعدنا الإعلان عنها رسميًا في معرض تصنيع الأغذية السعودي، بحضور عملائنا من مختلف أنحاء المنطقة."

وأضاف: "على الصعيدين التقني والتطبيقي، تُعد السرعة والمرونة والمعرفة الدقيقة بتفضيلات الذوق الإقليمي عناصر حاسمة. ومن خلال الحضور المحلي القوي لشركة كيري وخبرتها وبنيتها التحتية المتقدمة، إلى جانب مختبرات FSL التقنية وقدراتها التطبيقية، نمتلك معًا القدرة على تقديم حل متكامل وشامل لعملائنا. ستدعم هذه الشراكة استراتيجية FSL في تسريع دخول المنتجات إلى السوق، وتُمكننا من تقديم حلول متكاملة لسلسلة التوريد مع تقليص فترات التسليم بشكل كبير."

قال إينانك إيشيك، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وباكستان في مجموعة كيري: "إنها لحظة فارقة بالنسبة لنا، حيث نعلن عن شراكة جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية، تمثل خطوة استراتيجية محورية تتماشى تمامًا مع توجهنا نحو التوطين، وبصفتنا شركة تصنيع محلية تتخذ من المملكة مقرًا لها، نمتلك بالفعل فرق عمل ميدانية ومراكز ابتكار على أهبة الاستعداد. وتتيح لنا هذه الشراكة الوصول إلى واحدة من أقوى شبكات التوزيع في المنطقة، مما يمنح عملاءنا قيمة مضافة وقدرة على تقديم تقنيات متقدمة للمكونات بسرعة أكبر – لاسيما في قطاع المخبوزات – من خلال هذا التعاون القوي والمثمر."

في قمة مستقبل الغذاء، ألقت الدكتورة مها الطاهري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nutrition Sustainability Strategies، كلمة رئيسية تناولت فيها أهمية أدوية GLP-1 وتأثيرها المحتمل على سلوك المستهلك وسوق الأغذية الصحية.

وتوضح قائلةً: "تُعد المملكة العربية السعودية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، من خلال وضعها لإرشادات واضحة لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني، وتوفيرها للبنية التحتية اللازمة لدعم ذلك. وتستحوذ المملكة اليوم على ما نسبته 30% من سوق هذا المرض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلًا أمام باقي الدول للحاق بهذا التقدّم. لذا، أُوجّه دعوة إلى جميع الحكومات حول العالم لتبنّي نهج شامل يضمن توفير الدعم السلوكي الفعّال للناس، بما يمكّنهم من تبني أسلوب حياة صحي ومستدام."

كما شهدت القمة مداخلة متميزة من الخبير العالمي في استشراف المستقبل ومؤسس شركة "أنتيسيبايت"، ماتياس بين بيورنهوف، حيث تناول مستقبل تصنيع الأغذية من خلال ثلاث ركائز رئيسية هي الذكاء الاصطناعي والأتمتة والاستدامة.

وأوضح قائلاً: "يجب أن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره العقل، وباعتبار الأتمتة كالقوة بينما نعتبر الاستدامة بصمتنا في الطريق إلى المستقبل. هذه المكونات ليست مجرد أدوات، بل هي حجر الأساس في بناء منظومة غذائية جديدة قادرة على التكيف والنمو."

وأضاف: " أن العالم مقبل على عصر "المصانع الذكية" التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع تدخل بشري محدود، مستشهدًا بمصانع يونيليفر كنموذج، حيث تُستخدم التوائم الرقمية وتصل نسبة الالتزام بمواعيد التسليم إلى 99.8%.

وشهدت القمة أيضاً عدداً من الجلسات الحوارية، حيث استعرض المشاركون أبرز التوجهات التي تُشكّل مستقبل الغذاء. ومن أبرز الموضوعات التي تم التطرق إليها اللوجستيات الذكية، حيث شارك كل من سعيد السويطي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة OneCamel، وعبدالله العتيبي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نبت، ورامي يونس، المدير العام لشركة سويس لوج إيه جي، وعبدالعزيز السباعي مؤسس شركة Nommas.ai، حيث ناقشوا دور تقنياتهم في رفع الكفاءة لضمان وصول الغذاء إلى المستهلكين بسرعة وفاعلية.

ومن أبرز محطات اليوم إعلانٌ استثماري بارز من صندوق نيوم للاستثمار - الذراع الاستثماري لنيوم والذي كشف عن شراكة استراتيجية مع شركة ليبرشن لابس الرائدة عالمياً في التصنيع الحيوي باستخدام تقنية التخمير الدقيق. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين توبين، شركة الأغذية التابعة لنيوم، من تصميم وتطوير منشأة متقدمة للتخمير الدقيق في المملكة.

تعمل شركة ليبرشن لابس على تطوير وتشغيل منشآت تصنيع حيوي متخصصة، تستخدم التخمير الدقيق لإنتاج مكونات غذائية أساسية بطريقة مستدامة وقابلة للتوسّع، ما يوفّر بديلاً حديثاً لأساليب الإنتاج التقليدية ويسمح بإنتاج بروتينات عالية الجودة دون الحاجة إلى مكونات حيوانية.

وفي أروقة المعرض، تعرض أكثر من 550 شركة عالمية ابتكاراتها ومنتجاتها أمام الزوّار الذين يحظون بفرصة استكشاف أحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا في عالم تصنيع الغذاء، إلى جانب فتح آفاق جديدة لعقد الشراكات وجذب الاستثمارات.

وشكّلت هذه المساحة الحيوية مركزًا للتواصل والتفاعل بين الشركات وروّاد القطاع، حيث تنوّعت العروض بين حلول ذكية لسلاسل الإمداد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنتجات غذائية مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المستقبلية. وقد أتاح المعرض للمشاركين فرصة استكشاف مجالات تعاون واعدة، بما يُسهم في تعزيز نمو القطاع إقليميًا ودوليً

قال فايز أحمد، مالك شركة "مافا" المتخصصة في تقديم حلول وخدمات تنافسية في قطاع الأغذية والمشروبات، إن المعرض شكّل منصة استراتيجية لتعزيز حضور الشركة على الساحة العالمية.

وأضاف:"كانت مشاركتنا في المعرض مثمرة للغاية، حيث أتاح لنا التواصل مع عملاء دوليين، وساعدنا في تصدير آلاتنا المُصنّعة محليًا إلى أسواق جديدة. نلمس بوضوح العلاقة الوثيقة بين نمو أعمالنا والتوسع الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في هذا القطاع الحيوي."

وتُختتم فعاليات سعودي فود للتصنيع 2025 غداً الثلاثاء، حيث تفتح الأبواب من الساعة الثانية ظهراً حتى العاشرة مساءً. يُتاح الدخول مجاناً للمختصين من القطاع، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني:www.saudifoodmanufacturing.com

حول "كاون إنترناشيونال"

كاون إنترناشونال هي شركة فعاليات مستقلة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، تأسست لتنظيم وإدارة الفعاليات دوليًا. اسمها مشتق من الكلمة العربية "الكون"، وتتمثل رسالتها في "بناء علاقات لا حدود لها" للصناعات والأسواق التي تعمل فيها. أُنشئت الشركة للاستفادة من إرث مركز دبي التجاري العالمي الممتد لأربعين عامًا في مجال إدارة الفعاليات ودفع عجلة نمو قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض (MICE) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. تقدم "كاون إنترناشونال" تجارب حية ثورية، تُسهم في بناء علاقات تجارية متينة، وخلق فرص جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي، مستفيدةً من ملف مركز دبي التجاري العالمي الواسع من فعاليات الأعمال والاستهلاك التي تغطي قطاعات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا، والأغذية والضيافة، والاستدامة، والبث الفضائي، والسيارات، وتنمية المواهب، والترفيه البحري.

حول "دي إم جي إيفنتس"

"دي إم جي إيفنتس" شركة رائدة في تنظيم الفعاليات المباشرة ونشر خدمات المعلومات. هدفنا هو خلق أسواق ديناميكية تربط الشركات بالمجتمعات المناسبة لتسريع نموها في ظل بيئة اليوم سريعة التطور.

بحضورها في أكثر من 20 دولة، وتنظيمها لأكثر من 90 فعالية سنويًا، تُعد "دي إم جي إيفنتس" شركة رائدة عالميًا في هذا المجال. نستقطب أكثر من 425,000 مشارك ومندوب سنويًا، وننظم فعاليات في قطاعات البناء، والضيافة، والتصميم الداخلي، والطاقة، والطلاء، والترفيه، والأغذية والمشروبات، والنقل.

لتقديم خدمة أفضل لعملائنا، تمتلك شركة "دي إم جي إيفنتس" مكاتب في عشر دول، منها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، وكندا، وسنغافورة، والهند. فبفضل تواجدنا الميداني، نتمكن من فهم احتياجات السوق بشكل أفضل، وبناء علاقات متينة، لنقدم لضيوفنا تجارب لا تُنسى.

تشمل فعالياتنا الرئيسية معرض "بيغ 5" العالمي، ومعرض "أديبك"، و"غازتك"، و"إيجبس"، ومعرض "ذا هوتل"، ومعرض "إندكس"، ومعرض سعودي فود. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.dmgevents.com .

تأسست شركة "دي إم جي إيفنتس" عام 1989، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال ترست بي إل سي

(DMGT, www.dmgt.co.uk)

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