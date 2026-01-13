الرياض، أعلن برنامج شهادة أفضل أماكن العمل® (Best Places to Work®) عن نتائجه الرسمية لعام 2025، مكرّمًا المؤسسات التي تميزت في بناء بيئات عمل إيجابية، محفّزة، وعالية الأداء في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي التصنيفات ضمن أربع فئات رئيسية: الشركات الصغيرة، الشركات متوسطة الحجم، الشركات الكبيرة، والوزارات، لتعكس التميّز المؤسسي على مستوى القطاعين الخاص والحكومي .

الشركات الصغيرة (أقل من 100 موظف)

تصدّرت شركة كنان قائمة الشركات الصغيرة لعام 2025، بفضل ثقافتها المؤسسية التي تضع الإنسان أولًا، ومستويات التفاعل العالية بين موظفيها.

وجاءت شركة نيرا في المركز الثاني، تقديرًا لبيئة عملها التعاونية والمحفّزة على الابتكار، تلتها مكتب الجوف للتنمية الاستراتيجية، وهي جهة حكومية تدعم التنمية الإقليمية من خلال قوة عاملة ملتزمة ومتفاعلة.

وأكملت سيسكو القابضة، المجموعة الاستثمارية المتنوعة، وشركة استثمار عسير، المعروفة بثقافتها الداعمة والمركّزة على تطوير الموظفين، قائمة أفضل خمسة شركات صغيرة، مؤكدين بذلك ريادتهم في بناء بيئات عمل محفّزة للنمو المهني.

الشركات متوسطة الحجم (من 101 إلى 1,000 موظف)

حلّت شركة الأمجاد للتجارة والصناعة )بارنز ( في المركز الأول بفضل ممارساتها المؤسسية المنظمة وتركيزها على تطوير الموظفين.

وجاءت شركة داون تاون السعودية في المركز الثاني، لالتزامها بتنمية المواهب وتعزيز ثقافة الأداء، تلتها بداية للتمويل، التي برزت لدعمها رفاهية الموظفين في قطاع الخدمات المالية.

وضمّت المراكز الخمسة الأولى أيضًا يوتِك و سيلا ، لتميّزهما في بناء ثقافات عمل شاملة ومحفّزة على الأداء.

كما شملت قائمة الإحدى عشر الأوائل: زيروكس السعودية ، أكسيليريتد سوليوشنز، ريمات الرياض ، صندوق التنمية الوطني و تزويد ثم حلول .

تقديرًا للشركات لأجل ممارساتها المتميزة في إدارة الموارد البشرية والتفاعل المؤسسي.

الشركات الكبيرة (أكثر من 1,000 موظف)

واصلت روشن تصدّر فئة الشركات الكبيرة للعام الرابع على التوالي، تأكيدًا على التزامها المستدام بالشمولية وتطوير القيادات المؤسسية.

وجاءت شركة النهدي الطبية في المركز الثاني، لنهجها المتميز في رفاهية الموظفين ومسارات التطوير المهني، فيما حازت سبماكو على تقدير خاص لنهجها المنظم في تطوير الكفاءات والاستقرار الوظيفي.

كما شملت القائمة كلًا من خدمات الملاحة الجوية السعودية sans، JAL و مجموعة مستشفيات المانع، تقديرًا لاهتمامهما بالثقافة المؤسسية والقيادة وتجربة الموظف.

فئة الوزارات

تصدّرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية فئة الوزارات، تقديرًا لجهودها في بناء بيئة عمل حكومية عالية التفاعل وموجّهة نحو الأداء، ومتوافقة مع مستهدفات التحول الوطني. ويعكس هذا التقدير التزام الوزارة بتطوير القيادات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التميّز المؤسسي في القطاع الحكومي.

جوائز التميّز الخاصة

منحت الجوائز الخاصة للجهات التي أظهرت أداءً استثنائيًا في مجالات محددة ، حيث تميزت شركة بحري في ممارسات الموارد البشرية و امتازت شركة موبايلي بتوفير بيئة عمل عالية الجودة ، بالإضافة إلى شركة النهدي الطبية التي تميزت كجهة العمل المفضلة للموظفات، تقديرًا لدورها في تمكين الكفاءات النسائية.

أبرز مؤشرات برنامج 2025

أظهرت نتائج البرنامج أن الغالبية العظمى من الموظفين في الجهات المعتمدة يشعرون بفخر وظيفي مرتفع، وثقة قوية في قياداتهم، واعتزاز بمساهمة مؤسساتهم في المجتمع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما كشفت البيانات عن دور محوري للقوى العاملة الشابة في المملكة، في إعادة تشكيل أولويات بيئات العمل، عبر التركيز على التطور المهني، تكافؤ الفرص، تعزيز التنوع والشمول، والاحتفاء بالهويات الفردية داخل المؤسسات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.bestplacestoworkfor.org

للتواصل الإعلامي:

حمزة إدريسي

البريد الإلكتروني : hamza@bestplacestoworkfor.org

الهاتف: ‎+44 7440 961380

أعلن برنامج شهادة أفضل أماكن العمل® (Best Places to Work®) عن تصنيفاته لعام 2025، مُكرِّمًا المؤسسات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية التي تميزت في خلق بيئات عمل إيجابية، محفّزة، وعالية الأداء.

وجاءت التصنيفات مقسّمة إلى أربع فئات رئيسية: الشركات الصغيرة، الشركات متوسطة الحجم، الشركات الكبيرة، والوزارات، لتعكس التميّز المؤسسي في كلا القطاعين الخاص والعام.

-انتهى-

#بياناتشركات