أبوظبي، كشفت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن خمس منصات برية متقدمة خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2025، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بين يومي 17 و21 فبراير. وتشمل تلك المنصات ثلاث طرازات جديدة قدمتها شركة "نمر" من الجيل الثاني من آليات "عجبان"، والمركبة القتالية الروبوتية "هافوك 8x8" من "ميلرم"، وآلية "ربدان" المطورة للإنقاذ 8x8 من "الجسور".

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج: "بالتوازي مع تنويع محفظة أنظمتنا البرية، نقدم في مجموعة ايدج حلولاً متقدمة وتنافسية عالمياً تلبي كافة المتطلبات التشغيلية، المأهولة وغير المأهولة. ونعمل من خلال منصات شركات "نمر" و"ميلرم للروبوتات والجسور"، على تعزيز إمكانياتنا بمنصات متطورة ترتقي بقدرات التنقل والبقاء وفعالية المهام. ومن خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا القابلة للتطوير، نسهم في ترسيخ ريادة مجموعة ايدج للجيل المقبل من الأنظمة البرية، بما يضمن بقاء حلولنا في طليعة الحروب الحديثة وتلبيتها لمتطلبات القوات الدفاعية العالمية دائمة التغير".

وكشفت "نمر" عن ثلاث طرازات جديدة من الآليات المدرعة متعددة الأدوار ضمن سلسلة عجبان، وجرى تصميم كل منها لتلبية المتطلبات المختلفة لمهام محددة. تنتمي آليات "عجبان" الجديدة إلى مجموعة متنامية من الآليات المزودة بمنصات وأنظمة فرعية مشتركة، مما يرتقي بقابلية التوسع ويتيح للمستخدمين خيارات متعددة. تضمن ذلك المقاربة تحسين البصمة اللوجستية، مما يسهل دعم وصيانة الآليات.

وتستوعب آلية "عجبان 452A "من الجيل الثاني، بعد رفع سعة طاقمها، ما يصل إلى أحد عشر فرداً، ما يجعلها آلية مثالية للاستخدام كناقلة جنود مدرعة، أو لمهام المراقبة أو الإسعاف أو الأمن الداخلي. بينما تشكّل "عجبان 432AU " آلية لوجستية تكتيكية خفيفة متعددة الاستخدامات ومحمية ضد الانفجارات ذات سعة مطورة تستوعب طاقماً من ثلاثة أفراد، وجرى تطويرها خصيصاً لاستيعاب نظام هاون. وتعد آلية مُحسّنة لتكامل القيادة والتحكم والاتصالات، وتتميز بمحاور شديدة التحمل وقابلة للتطوير مع إمكانية تزويدها بمحاور متعددة.

بينما صممت "نمر" آلية "عجبان441AE "بناءً على هيكلها المثبت ميدانياً، وتشكّل منصة متينة تستوعب طاقماً من خمسة أفراد ومصممة للعمليات اللوجستية وكمدفع هاون متنقل، كما أنها مصممة هندسياً لدعم العمليات، وتتميز بقاعدة عجلات أطول وتصميم داخلي معياري، ما يتيح تكيفاً سلساً لنقل البضائع، والملاجئ، وتكوينات حمل الهاون. ويمكن لطرازي "عجبان "432AU و" 441AE "كذلك حمل ملجأ، مما يعزز تنوعهما.

وتعتبر آليات "عجبان" الجديدة جزءاً من مجموعة متنامية تحمل جميعها منصة وأنظمة فرعية مشتركة. وتعزز تلك المقاربة قابلية التوسع، مما يتيح للمستخدمين خيارات متعددة مع ضمان بصمة لوجستية محسنة، مما يسهل دعم وصيانة الآليات.

وأطلقت "ميلرم للروبوتات"، الرائدة عالمياً ضمن مجال تطوير الروبوتات والأنظمة ذاتية القيادة والتي تمتلك مجموعة ايدج حصة الأغلبية فيها، مركبة "هافوك 8×8 "القتالية الروبوتية، التي تمثل تقدماً هائلاً في تكنولوجيا المركبات البرية الهجينة غير المأهولة. وتم تصميم "هافوك" بهدف تعزيز القدرة على المناورة عالية السرعة واستعراض القوة على مدى طويل، وتحسين المرونة في ميدان المعركة مع دمج أسلحة كبيرة العيار لتحقيق تأثير فائق. تعمل "هافوك"، المزودة بمحرك كهربائي هجين، بصمت تقريباً، مما يعزز تخفيها وقدرتها على التكيف. وبفضل وزنها الأقل بكثير من مركبات 8×8 المأهولة، كما توفر "هافوك" أداءً متفوقاً على الطرق الوعرة وعزم دوران فوري وتوجيه محوري لضمان أعلى قدرات التنقل في التضاريس الوعرة والمدن على حد سواء.

بينما أطلقت "الجسور"، المشروع المشترك بين مجموعة "ايدج" وشركة "أوتوكار"، آلية "ربدان" المطورة للإنقاذ 8x8، المدرعة وعالية الأداء والمصممة للعمليات السريعة في ميدان المعركة. وتعمل الآلية بمحرك بقوة 720 حصاناً، وتوفر قدرات تنقل استثنائية وحماية عالية من المقذوفات والألغام لضمان سلامة الطاقم خلال مهام الإنقاذ.

وجرى تجهيز آلية "ربدان" برافعة هيدروليكية، وشفرة جرّافة، ورافعة طويلة، ما يمكّنها من رفع، ونقل، ووضع أنظمة الأبراج، وحزم الطاقة، ومجموعات الحماية بدقة. ويعزز نظام التعليق المستقل والتوجيه متعدد المحاور في الآلية مرونة حركتها، بينما تضمن أنظمة التثبيت المدمجة ثباتها التشغيلي، ما يجعلها إحدى أهم الأصول الداعمة في ميدان المعركة.

ويمكن لزوار آيدكس استكشاف محفظة ايدج في الجناح C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270، بين يومي 17 و21 فبراير 2025.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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