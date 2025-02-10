

يجمع التعاون بين حلول المدن الذكية من شركة "عِلم" والبنية التحتية المتطورة لشركة "اتحاد سلام للاتصالات” لتوسيع حصتها في السوق وتعزيز مكانتها في تقديم خدمات التحول الرقمي المصممة حسب الطلب

الرياض: أعلنت شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "عِلم"، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، في مؤتمر ليب LEAP 2025، حيث تعرض شركة «اتحاد سلام للاتصالات» أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، تحت شعار "حلول أعمال جوهرها الإنسان".

يجمع هذا التعاون بين خبرة علم في تصميم الحلول الرقمية للمدن الذكية لشركة "عِلم" ، مع البنية التحتية القوية التي تتميّز بها شركة «اتحاد سلام للاتصالات»، في مجال خدمات الاتصالات والاستضافة. وتمتاز شركة "عِلم" بخبرتها في تصميم رحلة العميل الرقمية وتسهيل حياة الانسان ، وتطوير استراتيجيات التحول التقني لرقمي، ومشاركة الرحلات للمؤسسات، وتزويدها بتصميمات مرجعية للحلول من خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات المتقدمة. وهذه يكمل نقاط القوة التي تتمتع بها «سلام» في خدمات الاتصالات والإنترنت، وهي المجالات التي تشهد نمواً ملحوظاً. ومن المتوقع أن ينمو سوق خدمات الاتصالات في المملكة بنسبة 1.33%، ليصل إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2029.

وقال الأستاذ عبد الله محمد خرمي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة "اتحاد سلام للاتصالات" في تصريح بهذه المناسبة: "إن التعاون بين «سلام» و"عِلم" هو تطور استراتيجي يهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة المشتركة للجانبين. وستعمل «سلام» كذراع لتقديم حلول البنية التحتية لشركة "عِلم"، مما يعزز حضورها في السوق ويوسع محفظة منتجاتها، في حين ستستفيد شركة "عِلم" من البنية التحتية المتطورة لشركة «سلام» لتقديم حلول ذكية لا مثيل لها. وبالتالي فإن تعاوننا الهادف والمثمر هو أكثر من مجرد مشروع مشترك، بل هو خطوة نحو خلق مستقبل واعد تخدم فيه التقنية الإنسان بالطرق الأكثر سهولة وفاعلية".

وتسعى شركتا "اتحاد سلام للاتصالات" و "عِلم" إلى تقديم خدمات تحول رقمي لا مثيل لها لتعزيز الحياة الحضرية، من خلال ابتكارات المدن الذكية، فضلاً عن ضمان مستقبل أكثر اتصالاً وكفاءة واستدامة للمملكة بما يتماشى مع التزامهما بتعزيز نمو البنية التحتية والخدمات الرقمية في المملكة.

ومن جانبه، قال الدكتور ناصر المشاري نائب الرئيس للتحالفات والشراكات الاستراتيجية في شركة "عِلم": "إن توحيد جهودنا مع «سلام» يشكل علامة فارقة في رحلتنا نحو التميّز الرقمي. ونؤكد أن خبراتنا العريقة ومواردنا المشتركة المتميّزة لن تعمل على تحفيز الابتكار فحسب، بل ستعمل أيضاً على تصميم حلول تتناسب مع الاحتياجات المتطورة لمجتمعاتنا والقطاعات التي نخدمها".

وتتماشى هذه الشراكة مع التزام كل من شركة «اتحاد سلام للاتصالات» و "عِلم" بتعزيز فرص الأعمال، وتحفيز الابتكار، وتقديم حلول مصممة خصيصاً لمواكبة احتياجات العملاء وتلبية متطلباتهم المتجددة. وستقدم الشركتان إلى السوق مجموعة من الحلول الذكية التي تسهم في الارتقاء بمعايير البنية التحتية والخدمات الرقمية في جميع أنحاء المملكة.

نبذة عن شركة "اتحاد سلام للاتصالات"

تٌعد شركة "اتحاد سلام للاتصالات" من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية. وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005. وتقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.salam.sa

نبذة عن شركة "علم"

تأسست "عِلم" عام 1986 كأول شركة تهتم بالتقنية في المملكة، ثم بدأت في تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع فئات المجتمع، واضعة بذلك "حجر الأساس" لمن بعدها، لتتشارك معهم في تحقيق رسالتها لتسهيل حياة الناس. ومنذ انطلاقها كانت غايتها الأسمى؛ تسهيل حياة الإنسان من خلال التقنية والحلول المبتكرة، وتعزيز الرفاهية والحلول المستدامة في المجتمع بشكل متناغم مع البيئة والعالم.

تعمل الشركة على أن تكون الممكن الرقمي الأول في المنطقة والمنصة الرقمية الأولى التي تقدم تجربة عميل متكاملة، وذلك ببناء الحلول الرقمية كالمنصات والمنتجات وتنفيذ المشاريع الرقمية وحلول اسناد الأعمال المرتبطة بأعمال الشركة مع تقديم الخدمات الاستشارية الداعمة في المجالات الرقمية ومجالات الأعمال المحيطة بها. كما تطمح الشركة بتوسيع أعمالها عن طريق الشراكات والاستحواذات والتوسع من خلال دخول أسواق جديدة، إضافة إلى تبني ودعم الابتكار وزيادة مصادره داخل الشركة وخارجها. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.elm.sa

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