أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت أوهانا للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة، إنجازاً بارزاً بحصدها ثلاث جوائز مرموقة ضمن "جوائز العقارات العربية 2025"، لتعزّز مكانتها كأحد أبرز المطورين الذين يسهمون في تشكيل المشهد العمراني لمجتمعات الواجهة البحرية والمشاريع المتكاملة في أبوظبي.

وقد كان مشروع "جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفينغ من أوهانا" في منطقة الجرف محور الاهتمام بعد فوزه بجائزتي "أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في أبوظبي" و"أفضل مشروع سكني في أبوظبي"، في حين حصد مشروع Elie Saab Waterfront by Ohana في جزيرة الريم، والذي جرى تطويره بالتعاون مع المصمم العالمي إيلي صعب، جائزة "أفضل مشروع سكني شاهق الارتفاع في أبوظبي".

وإلى جانب هذه الجوائز، حصل المشروعان على تصنيف الخمس نجوم، وهو أعلى تقدير تمنحه الجائزة، ما يعكس التزام "أوهانا" بتطوير مشاريع تعيد تعريف مفاهيم الفخامة وجودة الحياة. وقد تسلّم الجوائز كل من بلال الشمعه، كبير مسؤولي التصميم، وسارة موسى، مديرة قسم التصميم الداخلي في الشركة.

وقال حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: "تشكل هذه الجوائز محطة مهمة في مسيرتنا، وتجسّد رؤيتنا في ابتكار وجهات متميّزة جاهزة للمستقبل تُثري حياة المقيمين والمستثمرين على حد سواء. نحن نهتم بأدق التفاصيل، بدءاً من التصميم المعماري وصولاً إلى المرافق والخدمات، لتقديم مجتمعات متكاملة تعكس معنى العيش الراقي. ويسعدنا أن تجد هذه الرؤية صدى لدى عملائنا وخبراء القطاع العقاري العالمي."

وتُعد "جوائز العقارات العربية" واحدة من أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع، حيث يشرف على تقييمها لجنة مستقلة تضم أكثر من 80 خبيراً دولياً، وتُعتبر معياراً عالمياً للتميّز في تطوير المشاريع العقارية. ويمثل فوز "أوهانا" بهذه الجوائز خطوة نوعيّة تؤكد ريادتها في تطوير الوجهات السكنية الفاخرة على الواجهات البحرية.

وتضم محفظة أوهانا للتطوير العقاري مجموعة واسعة من المشاريع المتميزة، من أبرزها "جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفينغ من أوهانا" و"أوهانا باي ذا سي" في منطقة الجرف بأبوظبي، إلى جانب ومشروع Elie Saab Waterfront by Ohana في جزيرة الريم. كما يمتد الحضور الإقليمي للشركة إلى لبنان من خلال "فلل أوهانا" التي تضم تصاميم من مجموعة ELIE SAAB Maison، ومشروع "أوهانا هيلز"، الذي يمثل مجتمعًا سكنيًا يتمتع بإطلالات خلابة.

حول أوهانا للتطوير العقاري

تُعد أوهانا للتطوير العقاري واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في الشرق الأوسط، حيث تتخصص في ابتكار وتصميم وتطوير مساكن فاخرة في مواقع مميزة، مع التركيز على تلبية توقعات العملاء. وتضمن أوهانا أن يقدّم كل مشروع من مشاريعها مزيجًا فريدًا من الحداثة والتفرد، سواء كانت على شواطئ هادئة أو إطلالات القنوات المائية أو المنازل الواقعة على المرتفعات أو التصاميم المستقبلية.

وعلى مدار أكثر من 35 عامًا من الخبرة، تكرّس أوهانا للتطوير العقاري جهودها لتقديم منازل تجمع بين الفخامة والجودة والقيمة. وتلتزم ببناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها، حيث تجعلهم جزءًا من عائلتها، وتوفر لهم عقارات تعزز جودة حياتهم وتزيد من قيمة استثماراتهم.

وتتميز "أوهانا" بعقاراتها عالمية المستوى على الواجهة البحريّة، بما في ذلك مشروع ELIE SAAB WATERFRONT by Ohana، الذي يعدّ خير مثال على التزامها بإنشاء مساحات راقية وفريدة من نوعها، إلى جانب مشاريع أخرى مثل فلل أوهانا المرموقة، والتي تحتوي على عناصر مصممة بدقة ومصنوعة بمهارة من مجموعة ELIE SAAB Maisonفي لبنان، ومشروع "أوهانا هيلز"، والذي يمثل مجتمعًا سكنيًا يتمتع بإطلالات خلابة، ومشروع "أوهانا باي ذا سي" الذي يضم مجموعة حصرية من المنازل الفاخرة. وتجسد هذه المشاريع التزام الشركة بتوفير تجارب حياة استثنائية تركز على العملاء، ما يرسّخ مكانتها الرائدة في دولة الإمارات والعالم.

