كرّمت جامعة عجمان الفائزات بجائزة التميز في البحث العلمي لطالبات الجامعات في دولة الإمارات 2025، التي نظمها مركز بحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية، احتفاءً بالإنجازات البحثية المتميزة للطالبات في مجالات التربية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس. وتأتي الجائزة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 في دولة الإمارات، التي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية لتعزيز وتطوير الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص. كما تسهم في تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، والمساهمة بفاعلية في ريادة الأعمال وسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الجائزة إلى دعم وتمكين الباحثات من خلال تعزيز الابتكار، والريادة، والتميز الأكاديمي، وتشجيع البحث العلمي متعدد التخصصات الذي يعالج التحديات الرقمية والمستدامة.

86 ملخصًا بحثيًا من مختلف الجامعات في دولة الإمارات

حظيت الجائزة بإقبال واسع من الطالبات، حيث تم استلام 86 ملخصًا بحثيًا من مختلف الجامعات في الدولة، مما يعكس مدى التنافسية العالية والاهتمام المتزايد بالبحث العلمي. وقد سجلت جامعة عجمان أعلى نسبة مشاركة بتقديم 35 ملخصًا بحثيًا (40.7%)، تلتها جامعة الإمارات (9.3%)، وجامعة زايد (9.3%)، وجامعة خليفة (7%)، وجامعة الشارقة. (5.8%) كما تم تصنيف 19.8% و8.1% من المشاركات ضمن فئات بحثية خارج المسار الأساسي للجائزة.

المجالات البحثية التي تغطيها الجائزة

وشملت الجائزة على ثلاثة مسارات بحثية رئيسية، تمحورت حول قضايا حيوية ذات تأثير أكاديمي ومجتمعي، وهي:

التربية: تناولت الأبحاث دور التكنولوجيا في تطوير العملية التعليمية، مع التركيز على دمج الأدوات الرقمية في الفصول الدراسية وتأثيرها على تفاعل الطلبة، إلى جانب أساليب التدريس المبتكرة وفعاليتها في تحسين جودة التعليم، وتصميم المناهج الشاملة لتعزيز التنوع والمساواة في فرص التعلم.

علم الاجتماع: سلّطت المشاركات الضوء على الدور المحوري للمرأة في الابتكار والاستدامة وتأثيرها على التنمية الاجتماعية، كما تناولت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب من حيث تشكيل الهوية والسلوك، إلى جانب تحليل المبادرات الحكومية في التنمية الاجتماعية ومدى مساهمتها في إحداث تحولات مجتمعية إيجابية.

علم النفس: تضمنت الأبحاث دراسات حول التوعية بالصحة النفسية وأساليب التدخل العلاجي، بالإضافة إلى تأثير استخدام التكنولوجيا على الصحة النفسية والوظائف الإدراكية، وتحليل استراتيجيات التكيف مع الضغوط النفسية بين مختلف الفئات الاجتماعية، بهدف تطوير حلول تعزز الصحة النفسية وتحسن جودة الحياة.

وتولت لجنة تحكيم مكونة من تسعة أعضاء تقييم المشاركات، منهم ستة محكمين من جامعة عجمان، بالإضافة إلى ثلاثة محكمين من جامعات مرموقة: جامعة زايد، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية.

الأبحاث الفائزة في جائزة التميز في البحث العلمي

في مجال التربية، فازت كل من مرام جمال مقالبه وأمنية أحمد محمود من جامعة عجمان، بمشروعين مستقلين تناولا "تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية وانعكاساته على دور المعلم" و"توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم وأثره على المعلم وعلى سير العملية التعليمية.

وفي علم الاجتماع، فازت نور علي الكثيري من جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن بحثها الذي سلط الضوء على "التخصيص الخوارزمي والهوية الاجتماعية".

وفي علم النفس، فازت مجموعتان من جامعة عجمان بجائزتين مستقلتين في هذا المسار، ضمت المجموعة الأولى عهود الظبياني وفاطمة هاني عن بحثهما "اجترار الأفكار والتسويف الأكاديمي لدى طلبة الجامعة (جامعة عجمان وجامعة الشارقة)”، بينما تألفت المجموعة الثانية من أمنة محمد أشفاق ونسيمة محمد هلال، وتناول بحثهما "التنقل في الضغوط: دراسة استراتيجيات التأقلم الفعالة عبر الفئات الديموغرافية".

تكريم الفائزات

شهد الحفل تقديم عروض من الطالبات المتأهلات، حيث استعرضن نتائج أبحاثهن أمام لجنة التحكيم والجمهور، تلاها جلسة نقاشية للإجابة على الأسئلة. كما تم خلال الحفل تكريم الفائزات عن كل فئة، حيث حصلن على جائزة مالية قدرها 4,000 درهم لكل فئة، تقديرًا لجهودهن البحثية المتميزة. بالإضافة إلى ذلك، وُزعت شهادات تقدير على جميع المتأهلات للتصفيات النهائية تكريمًا لإنجازاتهن الأكاديمية، كما مُنحت شهادات شكر وتقدير للمحكمين تقديرًا لدورهم في تقييم الأبحاث ودعم التميز في البحث العلمي.

وفي ختام الحفل، أكدت جامعة عجمان كمؤسسة تعليمية غير ربحية على التزامها المستمر بدعم وتمكين الباحثات، وتشجيع المزيد من الطالبات على الانخراط في البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تعزيز التقدم الأكاديمي والمعرفي في دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات