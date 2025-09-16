شاركت "خدمة"، المنصة الرائدة للخدمات الرقمية في سلطنة عُمان، في معرض كومكس 2025، حيث استعرضت مجموعة من حلولها الرقمية المصممة لتسهيل الحياة اليومية للمستخدمين في مختلف القطاعات.

عرضت "خدمة" خلال المعرض مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها، وتشمل دفع الفواتير، إعادة شحن الاتصالات، دفع المخالفات المرورية، توصيل الغاز المنزلي، شراء وشحن قسائم الترفيه، وخدمة توصيل الطعام عبر تطبيق "خدمة ديليفري"، إلى جانب حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتسهيل العمليات اليومية.

كما وقعت شركة تأجير للتمويل وشركة خدمة مذكرة تفاهم خلال المعرض، وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول قروض رقمية مبتكرة لعملاء "خدمة" ، مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز المرونة المالية ودفع عجلة الابتكار الرقمي في السلطنة.

وفي هذا الإطار، قالت زعيمة القاسمي ، المديرة الأولى لتطوير الأعمال في خدمة: " تمثل مشاركتنا في كومكس 2025 فرصة مثالية لاستعراض حلولنا الرقمية المتنوعة والخدمات التي نقدمها للمستخدمين، وتعكس التزامنا المستمر بتعزيز تجربة العملاء وتقديم خدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجاتهم اليومية. كما تتيح لنا هذه المنصة الفرصة للتفاعل بشكل فعّال مع المؤسسات ذات التوجه المماثل، والتواصل مباشرة مع عملائنا، ومواصلة الابتكار لتعزيز عروضنا الرقمية".

تمثل مشاركة "خدمة" في المعرض خطوة مهمة لتعزيز مكانتها كمنصة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية، وإبراز الابتكار والراحة التي توفرها لمستخدميها عبر مختلف القطاعات في السلطنة.

الجدير بالذكر أن خدمة تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التحصيل. حيث توفر لعملائها محطة مركزية لدفع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، والمخالفات المرورية، وتأمين وتجديد ملكيات المركبات، فضلاً عن شراء قسائم القنوات الترفيهية، والتبرع للجمعيات الخيرية، وغيرها من الخدمات. وذلك من خلال شبكة فروعها التي تغطي معظم مناطق وولايات السلطنة، بالإضافة إلى منصاتها الإلكترونية مثل تطبيق خدمة والموقع الإلكتروني للشركة.

#بياناتشركات

- انتهى -