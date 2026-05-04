دبي، الإمارات العربية المتحدة، عقد مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات"، تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس: سعادة الدكتور سلطان راشد الكتبي، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس؛ وسعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "سقيا الإمارات".

استعرض الاجتماع المشاريع التي نفذتها "سقيا الإمارات" خلال 2025، لا سيما المشاريع التي نُفذت في جمهورية تنزانيا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا، والتي يستفيد منها حتى اليوم أكثر من مليون شخص. كما ناقش اجتماع مجلس الأمناء نتائج الحملة الرمضانية التي نفذتها "سقيا الإمارات" بالتعاون مع 19 مؤسسة وجمعية، والتي شهدت مشاركة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في توزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار في المساجد وخيام الإفطار الرمضانية، والسلال الغذائية على الأسر ذات الدخل المحدود.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "سقيا الإمارات": "تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، فيما يعيش 2.4 مليار آخرون في بلدان تعاني شح المياه. وفي "سقيا الإمارات" نواصل العمل على تحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة العمل الإنساني والتطوعي، من خلال توفير المياه النظيفة والآمنة لملايين الأشخاص حول العالم. كما تدعم مشاريع "سقيا الإمارات" الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف السادس الذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع."

وأشار معالي الطاير إلى أن "سقيا الإمارات" نفذت، خلال العام الماضي فقط، 54 مشروعاً في تنزانيا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات في تنزانيا، يستفيد منها أكثر من 524,000 شخص.

وأوضح السيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "سقيا الإمارات"، أن الاجتماع استعرض كذلك مستجدات الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه بإجمالي جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن المؤسسة نفذت حملة تسويق وتواصل دولية استهدفت الجامعات والشركات عبر جمعيات الأعمال، لتشجيع الأفراد والمؤسسات البحثية لتقديم ابتكاراتهم التي تهدف إلى توفير حلول مستدامة لندرة المياه.

