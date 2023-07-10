ستكون مدرسة دبي البريطانية ميرا خامس مدارس مجموعة دبي البريطانية ضمن محفظة تعليم المتنامية

ستضيف مدرسة دبي البريطانية ميرا ومدرسة دبي البريطانية جميرا، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، ما يزيد عن ٣،٢٠٠ طالب إلى إجمالي عدد الطلاب المسجلين في مدارس "تعليم"

من المقرر آن تقام المدرسة على مساحة ٢٨٫٤٨٠ قدماً مربعاً في مجمع واحة ميرا- ٢ التابع لمجموعة إعمار

دبي: أعلنت مجموعة تعليم القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "تعليم")، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات والتي تمتلك محفظة تضم ستاً وعشرين مدرسة، اليوم عن اتخاذ خطوة كبيرة على طريق تنفيذ استراتيجيتها للخمس سنوات القادمة من خلال إطلاق مشروع مدرسة دبي البريطانية ميرا، والتي تعد المدرسة الثانية التي تعلن "تعليم" عن بدء إنشائها. ويأتي الإعلان عن مدرسة دبي البريطانية ميرا بعد بدء إنشاء مدرسة دبي البريطانية جميرا في دبي، والمقرر افتتاحها في سبتمبر ٢٠٢٤.

تقع المدرسة في مجمع ميرا التابع لشركة إعمار، وسوف تصبح المدرسة بعد الانتهاء من تشييدها المدرسة الخامسة ضمن مجموعة مدارس دبي البريطانية. وقد بدأ بالفعل تصميم مدرسة دبي البريطانية-ميرا وستفتح أبوابها أمام الطلاب في أغسطس عام ٢٠٢٥. ومن المتوقع أن تُقدم كل من مدرسة دبي البريطانية-ميرا ومدرسة دبي البريطانية-جميرا خدماتهما التعليمية لأكثر من ١٫٦٠٠ طالب.

وتقدم مدرستا دبي البريطانية في تلال الإمارات وجميرا بارك خدماتهما لأكثر من ٣٫٠٠٠ طالب، حيث تعملان مع بقية المدارس البريطانية المتميزة التابعة لمجموعة "تعليم" بكامل طاقتهما.

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تعليم": "يسرنا الإعلان عن إضافة مدرسة دبي البريطانية-ميرا إلى مجموعة مدارس دبي البريطانية المرموقة سريعة النمو، حيث تمثل خطوة جديدة على طريق تنفيذ استراتيجيتنا للخمس سنوات القادمة والتي أعلنا عنها خلال اكتتابنا العام الأولي. ويعكس قرار إضافة مدرسة دبي البريطانية-ميرا، التي ستقدم خدماتها لأكثر من ١٫٦٠٠ طالب عندما تعمل بكامل طاقتها، إلى مجموعة مدارسنا المتميزة التزامنا بتنفيذ استراتيجية النمو. إضافة إلى ذلك، تعمل المجموعة أيضاً وتلتزم بإقامة مدرستين جديدتين أخريين".

وأضاف: "ستعمل مدرسة دبي البريطانية-ميرا على زيادة معدلات التسجيل عبر شبكة مدارسنا ومدارس الشراكة التعليمية التابعة لنا. وستسهم هذه الخطوة في توسعة محفظة مدارسنا لنواصل توفير تعليم عالمي المستوى وبمصاريف مناسبة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتظل "تعليم" ملتزمة بتحقيق عوائد جذابة وزيادة النمو المربح على المدى الطويل وتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين من خلال التوظيف الاستراتيجي لرأس المال الذي تم جمعه من الاكتتاب العام الأولي".

وقال سام ترومان، مدير العمليات لمجموعة "تعليم": "نشهد طلباً هائلاً على التسجيل عبر شبكة مدارسنا المتميزة، وعلى الأخص مدرستي دبي البريطانية في تلال الإمارات وجميرا بارك. نحن فخورون للغاية بالنجاح الذي تحققه مدارس دبي البريطانية وسمعتها الطيبة في تقديم أفضل النتائج للطلاب وعائلاتهم ولمجتمعاتنا بشكل عام. وهو المستوى ذاته التي ستواصل مدرسة دبي البريطانية-جميرا ومدرسة دبي البريطانية-ميرا تقديمه للطلاب وعائلاتهم".

سوف تُلبي مدرسة دبي البريطانية-ميرا مبدئياً متطلبات الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وأحد عشر عاماً في المرحلة التأسيسية المبكرة من الصف الأول إلى الصف السابع، وستُقدم المنهج البريطاني المعترف به عالمياً، كما ستوفر بيئة تعليم إيجابية مع التركيز على الاستدامة والمجتمع. وقد تم فتح باب التسجيل في مدرسة دبي البريطانية-ميرا من الآن، وهو دليل قوي على الطلب المتواصل والمتنامي على التسجيل في المدارس المتميزة التابعة لمجموعة "تعليم".

منذ طرحها العام الأولي في عام ٢٠٢٢، واصلت شركة "تعليم" تنفيذ استراتيجيتها للنمو من خلال تعزيز معدلات التسجيل في مدارسها، كما واصلت توظيف وتدريب أفضل المعلمين المتاحين لتلبية النمو القوي في الطلب في ظل النمو السكاني المستمر في دولة الإمارات العربية المتحدة. سجلت "تعليم" نتائج قياسية خلال الأشهر الستة المنتهية في ٢٨ فبراير ٢٠٢٣، مع نمو مستوى التسجيل السنوي بنسبة ٤٥٫٩% إلى ٢٨٫٥٠٣طالباً، وارتفاع الإيرادات إلى ٤٦٨٫٦ مليون درهم (+ ٣٠٫٢٪ على أساس سنوي) ونمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى ١٦٧.٨ مليون درهم (+ ١٨.٧% على أساس سنوي). ومن المتوقع أن تقدم مدرسة دبي البريطانية جميرا ومدرسة دبي البريطانية ميرا خدماتهما لأكثر من ٣٫٢٠٠ طالب عند العمل بكامل طاقتهما.

الجدير بالذكر أنه في مارس ٢٠٢٣، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التعليم والمعرفة، الإدارتان الحكوميتان المسؤولتان عن تنظيم قطاع التعليم في دبي وأبوظبي، على التوالي، أن المدارس الخاصة يمكنها زيادة رسوم التعليم للعام الدراسي المقبل، بعد تجميد الرسوم الذي كان سارياً في كلتا الإمارتين خلال الأعوام الدراسية الثلاثة الماضية. ومن المتوقع أن يكون متوسط زيادة رسوم التعليم عبر محفظة المدارس المتميزة ٢٫٨٪ للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٤ .

تواصل محفظة "تعليم" المرموقة، المكونة من ستة وعشرين مدرسة متميزة وشراكة تعليمية حكومية، تحقيق نمو قوي في معدلات تسجيل الطلاب والربحية على مستوى جميع مدارس المجموعة، ما يتيح المزيد من الفرص لتوسيع الشبكة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويرجع الفضل في ذلك إلى التصنيفات المتميزة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التعليم والمعرفة، ومجموعة علاماتها التجارية المرموقة وبيئة التشغيل القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة حول شركة "تعليم":

تُعتبر مجموعة "تعليم" إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات وهي تمتلك محفظة تضم ٢٦ مدرسة، كما في ٢٨ فبراير ٢٠٢٣، تشمل عشر مدارس خاصة متميزة مملوكة ومدارة، بما في ذلك منشأة خاصة لتعليم الأطفال في السنوات المبكرة (خدماتها من مرحلة الروضة إلى المرحلة التأسيسية الثانية من التعليم) ("السنوات المبكرة")، وستة عشر مدرسة من المدارس القائمة على الشراكة مع الحكومة والتي يتم تشغيلها نيابة عن جهات حكومية. تمتلك المجموعة قاعدةً طلابية تضم ٢٨٫٥٠٣طالباً وهيئة تدريس من ١٫٧٢١مدرس كما في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢.

نبذة حول مدارس دبي البريطانية (تابعة لشركة "تعليم"):

تقدم العلامة التجارية لمدارس دبي البريطانية مستوى عالٍ من الرعاية والتعليم للعائلات وهي العلامة التجارية الرائدة للمدارس البريطانية المتميزة لشركة "تعليم". تدير مدارس دبي البريطانية مدرستين في تلال الإمارات وحديقة جميرا، ومن المقرر افتتاح مدارس جديدة إضافية في جميرا (٢٠٢٤) وميرا (٢٠٢٥). اكتسبت مدارس دبي البريطانية سمعة كواحدة من المؤسسات التعليمية «المتميزة» في دبي.

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