دبي: اختتمت مجموعة قرقاش بنجاح فعاليات "هاكاثون الذكاء الاصطناعي – الإمارات 2025"، والذي استمر على مدى يومين في مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم. جمع الحدث أكثر من 100 من المطورين والمبرمجين والمهتمين بالتكنولوجيا، حيث تم تكليفهم بتصميم حلول ذكية تهدف إلى تحسين العمليات التشغيلية داخل المجموعة. وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، شكّل الهاكاثون منصة لتشجيع المواهب المحلية، وتحفيز التحول الرقمي، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.

شهد الحدث تسجيل 88 فريقاً بمجموع 356 مشاركاً، وتم اختيار 28 فريقاً نهائياً يضم 114 مشاركاً للمنافسة خلال الفعالية المباشرة. ومن بين المشاركين البارزين أبطال لثماني مسابقات هاكاثون سابقة، وباحثون في الذكاء الاصطناعي من أبرز المعاهد العالمية، وطلبة إماراتيون، ومؤسسو شركات تقنية ناشئة.

على مدار 24 ساعة متواصلة من التحدي، عملت الفرق المشاركة بكل جد واجتهاد على معالجة تحديات تشغيلية واقعية تواجه مجموعة قرقاش، حيث أظهر المشاركون مستوىً استثنائياً من الإبداع والخبرة التقنية وروح العمل الجماعي. وقام فريق تحكيم مميز يضم خبراء من قطاعات مختلفة بتقييم المشاريع بناءً على معايير الابتكار، والجدوى العملية، والأثر المحتمل.

كما شهد الهاكاثون جلسة حوارية مخصصة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، شارك فيها نخبة من المتخصصين وقادة الفكر في المجال، وتناولت مواضيع مثل مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، وأهمية الاستخدام المسؤول، وكيفية توظيف التقنيات الناشئة لحل التحديات الإقليمية.

اختُتم الهاكاثون بتتويج الفريق الفائز وفوزهم بجائزة نقدية قدرها 30,000 درهم إماراتي. وقد تميّز ابتكارهم برؤيته المستقبلية وقابليته الفورية للتطبيق ضمن عمليات مجموعة قرقاش، ما يجعله من أبرز النماذج القابلة للتنفيذ لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي في المجموعة.

علّق السيّد شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش، قائلاً: "لطالما كانت دولة الإمارات رائدة في تبنّي الابتكار كمحرك رئيسي للتقدم الوطني، ونحن في مجموعة قرقاش نفخر بالمساهمة في هذه الرؤية من خلال دعم الجيل القادم من المواهب التقنية. لقد مكّن هاكاثون الذكاء الاصطناعي – الإمارات 2025 العقول الإبداعية، وأتاح لنا في الوقت نفسه تبنّي تقنيات تحوّلية تواكب العصر الرقمي المتسارع".

وبدوره، قال وليد حيزاوي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة قرقاش: "يمثل هاكاثون الذكاء الاصطناعي – الإمارات 2025 محطة محورية في مسيرتنا المستمرة نحو التحوّل. فقد سلّط هذا الحدث الضوء على مواهب محلية متميزة، وأنتج حلولا عملية من شأنها أن تساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءتنا التشغيلية. نحن ملتزمون بالاستثمار في التقنيات والمبادرات التي تضمن استدامة أعمالنا، وتمكّن الجيل القادم من قادة التكنولوجيا، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات للنمو القائم على الابتكار والريادة العالمية".

وقد لعبت الشراكات الاستراتيجية دوراً محورياً في فعاليات هاكاثون الذكاء الاصطناعي، حيث تعاونت مجموعة قرقاش مع مجموعة من أبرز الممكنين التقنيين وشركاء الابتكار، بما في ذلك: Adyen، Snowflake، Mesh، Transform UK، Villegas Recruitment Firm، Shorooq، وNextGenTechs، ما ساهم في دعم البيئة الابتكارية وتوسيع نطاق الحلول المطروحة.

من خلال مبادرات مثل "هاكاثون الذكاء الاصطناعي – الإمارات 2025"، تواصل مجموعة قرقاش ترسيخ التزامها بالابتكار الرقمي والتميّز التشغيلي، والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة التكنولوجيا في دولة الإمارات.

نبذة عن مجموعة قرقاش

تأسست مجموعة قرقاش عام 1918، وهي من أبرز مؤسسات الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل مجموعتها العديد من الأعمال والعلامات التجارية ذائعة الصيت عالمياً، موزعة عبر قطاعات مختلفة منها؛ السيارات والعقارات والخدمات المالية والمأكولات والمشروبات. وبفضل ما تتمتع به من خبرات عالمية مشهودة، فضلاً عن فهمها العميق والشامل للأسواق المحلية، تمكنت مجموعة قرقاش من تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة وتنافسية مما أكسبها ثقة جميع العملاء. وقد نجحت المجموعة في إدراج علامات تجارية رائدة عالمياً في قطاع السيارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها مرسيدس-بنز، وألفا روميو، و GAC موتور، وسيكست لتأجير السيارات، وسيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. تقدم شركة ضمان للاستثمار، التي تمثل ذراع الخدمات المالية لمجموعة قرقاش، خدمات استشارية وخدمات إدارة الأصول والوساطة وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1998. وفي القطاع العقاري، تقوم قرقاش للعقارات بتطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والصناعية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد. كما تضم مجموعة قرقاش العديد من العلامات الرائدة في قطاع المطاعم والفنادق.

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