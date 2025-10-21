مبادرة " SAII " هي الأولى من نوعها عالمياً لدعم وتميكن ملايين المتاجر الصغيرة التقليدية في التحوّل إلى شبكة متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "إنفينيا تكنولوجيز" التابعة لشركة "سيريوس العالمية القابضة"، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع "ساتيا ريتيل"، التابعة لمجموعة "دي إس جروب"، على هامش مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2025، الحدث الدولي الأكبر للتكنولوجيا والابتكار والذي تستضيفه دبي. وتهدف هذه الشراكة إلى توظيف منظومة الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة لدى "إنفينيا" لدعم شبكة تجّار "ساتيا ريتيل" بأدوات تحليل ذكية، وفوترة إلكترونية قائمة على تقنية البلوك تشين، وخدمات مالية رقمية، بما يسهم في إحداث تحوّل نوعي في قطاع التجزئة في الهند.

وتجمع المبادرة بين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لدى "إنفينيا تكنولوجيز"، وخبرات التوزيع الواسعة لمجموعة "دي إس جروب"، وشبكة التجّار المتخصصة التي تديرها "ساتيا ريتيل"، بهدف تأسيس منظومة تجارة ذكية ومتكاملة وقابلة للتوسع، بما يسهم في دعم وتمكين ملايين الشركات الصغيرة في مختلف أنحاء الهند. وقد جرى التوقيع الرسمي على الشراكة اليوم خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2025، بحضور عارف خان، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفينيا تكنولوجيز" وريتيش كومار، مدير عام في مجموعة "دي إس غروب".

وبموجب الشراكة، سيتم إطلاق منصة دمج الذكاء الاصطناعي SAII""(Smart AI Integrator)، وهي مبادرة تعد الأولى من نوعها عالمياً وتهدف إلى دعم ملايين المتاجر المحلية التقليدية التي لا تعتمد على الكثير من التقنيات، ولكنها تمتلك في الوقت نفسه إمكانات كبيرة للنمو، عبر تحويلها إلى شبكة تجارة متكاملة مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي. وتحمل المنصة شعار "الرفيق الرقمي للتجار"، حيث توفّر لهم منصة موحدة تلبي مختلف احتياجاتهم، من الفوترة الإلكترونية باستخدام تقنية البلوك تشين، وتمويل المؤسسات الصغيرة، والتأمين، إلى الإعلانات المحلية التفاعلية وتبادل البيانات بين التجار وشبكات المورّدين.

وللمرة الأولى، سيتمكن تجار التجزئة في الهند من الوصول إلى قدرات رقمية متقدمة على نطاق واسع، بما يمكّنهم من تحسين الكفاءة، وتعزيز الأداء، وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف والجهات عبر سلسلة التوريد.

وفي تعليقه على أهمية هذه الشراكة، قال عارف خان، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفينيا تكنولوجيز": "تشكل هذه الشراكة محطة مهمة لتعزيز آليات توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لتحقيق أثر إيجابي عملي وملموس. ومن خلال مبادرة SAII، نتيح لملايين التجّار في الهند إمكانية الوصول إلى أدوات وخدمات ذكية لم يكن بإمكانهم الاستفادة منها سابقاً، ونواصل تحقيق رسالتنا الرامية إلى توسيع أثر وإمكانات الذكاء الاصطناعي نحو آفاق جديدة انطلاقاً من أبوظبي إلى كافة أنحاء العالم، مع العلم أن هذا الإنجاز هو مجرد بداية، حيث نخطط في المرحلة القادمة لتوسيع نموذج SAII ليشمل آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

من جهته، قال ريتيش كومار، مدير عام في مجموعة "دي إس غروب": "تجمع هذه الشراكة بين الابتكار التكنولوجي الذي تتميز به إنفينيا وقوة شبكتنا التجارية لتمكين الشركات الصغيرة في مختلف أنحاء الهند. وستساعد منصة SAII التجّار المحليين على تطوير وتحديث عملياتهم، والوصول إلى حلول رقمية ومالية متكاملة بسهولة تامة، والانضمام إلى منظومة تجارة أكثر ترابطاً واستدامة."

لمزيد من المعلومات عن "إنفينيا تكنولوجيز" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://infiniatechnologies.com/.

نبذة عن "إنفينيا تكنولوجيز"

"إنفينيا تكنولوجيز" هي شركة ابتكار رائدة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتختصّ في تطوير حلول متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا الصحية، والأنظمة التقنية المرنة القابلة للتخصيص، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وترتكز رؤية الشركة على مبادئ الثقة، وتحقيق الأثر، والتميّز التكنولوجي، بما يتيح للمؤسسات والحكومات بناء منظومات أكثر ذكاءً وترابطاً وكفاءة.

نبذة عن سيريوس العالمية القابضة

شركة "سيريوس العالمية القابضة"، هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتُعد في طليعة الشركات المتخصصة في تعزيز مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا ومشهد التحول الرقمي. تمتلك "سيريوس العالمية القابضة" رؤية مميزة لدفع عجلة التغيير الشامل وإطلاق العنان لصنع مستقبل مستدام ومشرق، عبر شركاتها التابعة التي يتجاوز عددها الـ 20 على مستوى العالم، والتي تسهم كل منها في إعادة رسم ملامح قطاعات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية في عالم اليوم.

www.siriusholding.com

نبذة عن "ساتيا ريتيل"

تُعد "ساتيا ريتيل" منصة تجارة إلكترونية متخصصة في المعاملات بين الشركات (B2B)، وتركز مهمتها على إحداث التحول في آلية تزويد المتاجر الصغيرة بالسلع الاستهلاكية الأساسية. وتتبنّى الشركة نهجاً رقمياً قائماً على تعزيز الكفاءة والتوصيل وإنجاز الطلبات محلياً، ما يتيح للمتاجر الصغيرة (المعروفة في الهند بمتاجر الكيرانا) الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة ومنصفة، مع توصيل سريع وموثوق في منطقة دلهي والمناطق المجاورة.

نبذة عن مجموعة "دي إس غروب"

تُعد "دي إس جروب" شركة كبرى متعددة الأنشطة، وتمتدّ خبرتها لأكثر من 90 عاماً، وتُعد من أبرز مجموعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول على الصعيدين المحلي والدولي. تأسست المجموعة عام 1929، وخاضت مسيرة نجاح ملهمة تمزج بين الإرث العريق والنمو الطموح. وتشمل محفظتها المتنوعة قطاعات الأغذية والمشروبات، والحلويات، ومنتجات تعطير الفم، والضيافة، والزراعة، والتجزئة الفاخرة، إلى جانب استثمارات أخرى. ومن بين أبرز العلامات التجارية التي تضمّها المجموعة Catch، وPulse وPass Pass وBaba Elaichi وSilver Pearls وKsheer وRajnigandha وOvino وL’Opera وLe Marche وBirthright وLuvIt وChingles وNamah.

-انتهى-

#بياناتشركات