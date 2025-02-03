الرياض، المملكة العربية السعودية: تعتزم "لايف راي"، التي تشتهر عالمياً بمنصة التجربة الرقمية (DXP) الخاصة بها، وتحظى بثقة أكثر من 1,200 عميل، المشاركة مجدداً في مؤتمر "ليب" 2025، لتتوّج بذلك مشاركتها في هذا الحدث التقني الرائد للسنة الرابعة على التوالي. وتماشياً مع شعار "ليب" لهذا العام: "نحو آفاق جديدة"، ستسلط "لايف راي" الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي المبتكرة والمدعومة بالحوسبة السحابية، التي تلبي احتياجات طيف واسع من الأطراف المعنية في القطاع وتواكب الطموحات والتطلعات الفريدة للشركات. وتعمل منصة التجربة الرقمية ( (DXPمن "لايف راي" على تمكين المؤسسات من تسريع وتيرة تجاربها الرقمية، مما يعزز أهداف رؤية السعودية 2030 في الابتكار والتحديث من خلال قدراتها في البرمجة منخفضة التعليمات وتحقيق أقصى استفادة من قوة المصادر المفتوحة.

وفي هذا العام، ستتوّج "لايف راي" مشاركتها في مؤتمر "ليب" بزيارة الرئيس التنفيذي والمؤسس براين تشان، وهي أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط لحضور هذا الحدث التقني الاستثنائي. يُعتبر مؤتمر "ليب" حدثاً رائداً في مجال التقنية، مما يوفر منصة مواتية لشركة "لايف راي" لتأكيد التزام الشركة الاستراتيجي بالتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة للابتكار المتسارع.

وقال براين تشان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "لايف راي"، "تواصل المملكة العربية السعودية جذب الانتباه العالمي بفضل التزامها بالتقنيات الناشئة والمتطورة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي السريع. ومع تركيز المملكة على تقنيات البرمجة منخفضة التعليمات والمصادر المفتوحة لتعزيز الابتكار، يتيح مؤتمر "ليب" بيئة قيمة لشركة "لايف راي" لتأكيد التزامها بلعب دور فعال في رحلة التقدم الرقمي. يجمع هذا الحدث نخبة رواد المشهد الرقمي العالميين وقادة الأعمال والمبتكرين والنظراء ذوي التوجهات المشتركة للتعاون معاً والمساهمة في دفع عجلة النمو المستدام في المملكة. أتطلع إلى مناقشات مثمرة واكتساب رؤى جديدة خلال هذا الحدث الديناميكي."

وأشار مسلّم دالاتي، المدير العام لشركة "لايف راي" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفرنسا، بالقول، "تأتي زيارة براين إلى مؤتمر ليب 2025 تأكيداً على التزام "لايف راي" طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية والمنطقة بشكل عام." وأضاف بالقول، "إن المبادرات الجريئة والاستثمارات الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية تجعلها اليوم تبرز كقوة دافعة في مجال الابتكار الرقمي العالمي. نحن ملتزمون بمواصلة تأسيس شراكات مستدامة ووطيدة، وتقديم حلول تواكب أهداف وتطلعات رؤية المملكة للنمو التحويلي، مع توفير تجارب رقمية قادرة على مواكبة المستقبل في سوق تتطور بشكل متسارع."

في السنوات الأخيرة، أدت الزيادة في التجارة الإلكترونية، والمبادرات الرقمية التي تقودها الحكومة، والتطورات التقنية السريعة إلى تعزيز تبني الحوسبة السحابية كعنصر أساسي في البنية التحتية الرقمية للمملكة. ومع زيادة المرونة، وتعزيز مستويات الأمن، وتوفير التكاليف، بدأت الشركات في المملكة العربية السعودية في الاعتماد على المنصات السحابية بدلاً من الحلول التقليدية المحلية.

وفي خضم هذه الحقبة التحولية في المملكة، برزت منصة التجربة الرقمية (DXP) من "لايف راي"، المستضافة على "جوجل كلاود" Google Cloud والمتاحة أيضاً في سوق "جوجل كلاود" Google Cloud كخيار مفضل لنشر الحلول. تساعد حلول "البرمجيات كخدمة" من "لايف راي" الشركات من خلال نماذج تسويق التجارة بين الشركات (B2B)، وبين الشركات والعميل (B2C)، وبين الجهات الحكومية (G2G)، وبين الجهات الحكومية والمستهلك (G2C)، في نشر وتنفيذ تجارب رقمية متميزة، مع تقليل الأعباء التقنية والتكاليف المتوقعة، مما يمكّنها من التركيز على الابتكار وتحفيز مشاركة العملاء.

في منطقة الشرق الأوسط، قامت "لايف راي" ببناء شبكة قوية من الشركاء المتميزين الذين يجمعون بين الموارد والمعرفة للعمل كقوة موحدة لتحقيق نتائج استثنائية في التحول الرقمي لعملائنا المشتركين. وخلال فعاليات مؤتمر "ليب" 2025، سيكون من دواعي سرور "لايف راي" الترحيب بشركائها الإقليميين وهم: شركة "لينك ديفلوبمنت" Link Development، و"ويب تاون" Webtown، و"ديجي نيشن" DigiNation، و"نت ويز" Netways، و"بالميرا سوفت وير هاوس" Palmira Software House، "آي تي ووركس" ITWorx لعرض قدراتهم الشاملة في تقديم تجارب رقمية واستكشاف فرص جديدة في الجناح رقم: H4-D30.

نبذة عن شركة "لايف راي" Liferay

تساعد شركة "لايف راي" المؤسسات في تشكيل مستقبلها من خلال تمكينها من إنشاء وإدارة وتوسيع الحلول القوية على منصة التجربة الرقمية (DXP) الأكثر مرونة في العالم. تتيح منصة التجربة الرقمية مفتوحة المصدر من "لايف راي"، التي يثق بها أكثر من ألف شركة في مختلف المجالات حول العالم، إمكانية تطوير مواقع التسويق والتجارة، وبوابات العملاء، والشبكات الداخلية، وغيرها الكثير. اكتشف كيف نستخدم التقنية المبتكرة لإحداث تغيير إيجابي في العالم معاً عبر موقعنا الإلكتروني: liferay.com.

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