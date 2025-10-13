اختتمت شركة "فيشر" (fischer)، الشركة الألمانية الرائدة والمبتكرة في مجال أنظمة التثبيت وحلول البناء الذكية، مشاركتها الناجحة في دورة عام 2025 من المنتدى الدولي للخبراء لعام 2025 (International Expert Forum – IEF 2025)، الذي جرت فعالياته في 6 أكتوبر في الرياض بالمملكة العربية السعودية. شكّل المنتدى منصة متميّزة جمعت نخبة من الاستشاريين والمهندسين والمقاولين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء قطاع البناء، لتبادل الرؤى والأفكار حول أحدث التطورات والابتكارات وممارسات الاستدامة التي من شأنها أن ترسم معالم مستقبل قطاع البناء في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع.

انطلقت فعاليات المنتدى بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عمر محمد، المدير العام لشركة "فيشر السعودية"، تلتها كلمة للدكتور رونالد ميهالا، المدير العام لشؤون البحث والتطوير في شركة fischerwerke الألمانية، استعرض خلالها مسيرة الشركة في مجال الابتكار، منذ ابتكار أول مسمار تثبيت بلاستيكي، وصولاً إلى أحدث حلول وخدمات نمذجة معلومات البناء (BIM) والروبوتات المصغّرة المتقدمة. وشارك السيد غورول سيفيم، المدير الإداري لشركة "فيشر" (fischer) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضاً لأبرز قصص النجاح الإقليمية، وسلّط الضوء على دور شركة "فيشر" (fischer) في دعم وتنفيذ أبرز مشاريع الملاعب الرياضية والمعارض العالمية ومشاريع المترو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وفي كلمته الرئيسة، ركز البروفيسور كونراد بيرغمايستر، من جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة في فيينا، على أهمية دمج تقنيات التثبيت المتطورة والاتجاهات المستقبلية في قطاع البناء.

هذا وقد شهد المنتدى حلقة نقاش تفاعلية شاركت فيها مجموعة من الخبراء المرموقين، أبرزهم السيد بشير البيطار – من شركة الدار الدولية للاستشارات الهندسية ، والسيد مراد عبيدات، من شركة "بارسونز" (Parsons)، والسيد هشام محفوظ، من شركة "ألوسيستم" (Alusystem). سلّطت الجلسة، التي أدارها السيد أسامة فرحات، مدير المبيعات الوطني في شركة "فيشر السعودية"، على أبرز التحديات في مجال تصميم وتنفيذ المباني الحديثة.

كما تضمّن المنتدى جلسات فنية متخصّصة، أدارها كلّ من السيد تينو توماس والسيد محمد بكر والسيد إميل بلوم. ركّزت هذه الجلسات على ضرورة تعزيز حلول إصلاح الخرسانة وتقويتها، وأنظمة قضبان التسليح اللاحقة التركيب، فضلاً عن أنظمة تقوية العناصر الإنشائية باستخدام ألياف الكربون، ما يؤكد على التزام "فيشر" (fischer) بتقديم أنظمة مستدامة وآمنة وجاهزة للمستقبل تدعم مشاريع البنية التحتية الطموحة في المملكة.

وفي ختام المنتدى، أعرب السيد عمر محمد عن امتنانه وشكره للمشاركين، مؤكداً التزام شركة "فيشر" (fischer) بدعم "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" من خلال تقديم ممارسات بناء أكثر ذكاء واستدامة.

وأضاف السيد غورول سيفيم: "تساهم المملكة العربية السعودية في تشكيل مشهد البناء العالمي من خلال استثماراتها الضخمة في مشاريع البنية التحتية الضخمة والمستدامة. ونحن في ’فيشر‘ (fischer) نفخر بالمشاركة في دعم هذه الجهود من خلال توفير الخبرة والتكنولوجيا التي تمكّن المملكة من بناء مستقبلها."

شكّل المنتدى الدولي للخبراء الرياض 2025 فرصة تعيد التأكيد على ريادة شركة "فيشر" (fischer) باعتبارها شريكاً موثوقاً للابتكار وداعماً لمسيرة التطوير العمراني والبنية التحتية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

-انتهى-

