دبي، الإمارات العربية المتحدة : أكدت ستيلانتيس التزامها بدعم مستقبل التنقّل وتعزيز التنمية الصناعية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية خلال مشاركتها في فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025 (IATF 2025) الذي أقيم في العاصمة الجزائرية يومي 5 و6 سبتمبر.

وتشرّفت ستيلانتيس باستقبال فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في جناحها الخاص خلال المعرض، حيث أكدت زيارتهم على أهمية التعاون الإقليمي والدور الكبير لصناعة السيارات في تحفيز التحول الاقتصادي في إفريقيا.

وشكّل المعرض منصة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون واستكشاف الحلول المبتكرة، حيث شاركت ستيلانتيس في جلسات حوارية مع قادة القطاع وصنّاع القرار لاستعراض رؤيتها لبناء منظومة تنقل مستدامة وذكية وشاملة في إفريقيا. كما أتاح الحدث فرصة تسليط الضوء على جهودها المتواصلة في الاستثمار بالكفاءات المحلية وتعزيز القدرات الصناعية ودفع الابتكار نحو الحلول والتقنيات الصديقة للبيئة.

وقال سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستيلانتيس الشرق الأوسط وإفريقيا: "تعكس مشاركتنا في المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025 التزامنا الكبير برسم ملامح مستقبل القارة الإفريقية". وأضاف: "نؤمن بإمكانات إفريقيا في ريادة الابتكار، ونسعى للمساهمة في نموها الصناعي والاقتصادي عبر الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المحلية وحلول التنقّل المبتكرة التي تلبي المتطلبات الحقيقية للمجتمعات الإفريقية".

وشاركت ستيلانتيس بفاعلية في صياغة أبرز محاور الحوار حول مستقبل الصناعة في إفريقيا، حيث شهدت جلسة الطاولة الوزارية المستديرة نقاشات مهمة مع صنّاع السياسات وقادة القطاع حول التحديات التي تواجه صناعة السيارات. وتطرقت المحادثات إلى سبل دفع النمو من خلال تعزيز التنسيق السياسي وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كركيزة أساسية لبناء القدرات الصناعية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية على مستوى القارة.

كما ساهمت الشركة في حوار بنّاء حول مستقبل التنقّل منخفض التكلفة وحلول التنقّل الصغيرة، مجددة التزامها بتقديم خيارات شاملة تتوافق مع طبيعة المناطق الحضرية والريفية المختلفة في إفريقيا. وفي هذا الإطار، كشفت ستيلانتيس في يوليو الماضي عن سيارة TRIS من فيات، أول مركبة كهربائية ثلاثية العجلات من نوعها تُصممها الشركة، بهدف دعم خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية وتعزيز التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية.

وتواصل ستيلانتيس توسيع حضورها في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا بما يتماشى مع خطط التنمية المحلية والطموحات الإقليمية. وتواصل الشركة التزامها بتمكين المجتمعات ودعم الاقتصادات المحلية وتوفير حلول التنقّل المستدامة والشاملة التي تلبي متطلبات الجميع.

