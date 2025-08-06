نمو مضاعف في التمويلات وودائع المتعاملين

تحسن كبير وملحوظ في جودة الموجودات

توسع الميزانية العمومية لتتخطى حاجز 100 مليار دولار أمريكي

حقق دبي الإسلامي من جديد أداءً استثنائيًا في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً إيرادات تشغيلية بلغت 6.4 مليار درهم إماراتي، مما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم إماراتي. ويمثل النمو المضاعف في التمويلات والودائع إلى جانب تحسن جودة الموجودات، إنجاز تاريخي آخر حيث توسعت الميزانية العمومية متجاوزة 100 مليار دولار أمريكي.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2025:

الربحية:

ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بارتفاع الإيرادات بنسبة 5% بفضل الأداء العالي على مستوى جميع قطاعات الأعمال. وارتفع صافي الربح إلى 3.7 مليار درهم إماراتي مع استمرار زخم الأعمال الأساسية، ما يعكس تحسنًا في تكلفة المخاطر.

بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بارتفاع الإيرادات بنسبة 5% بفضل الأداء العالي على مستوى جميع قطاعات الأعمال. وارتفع صافي الربح إلى 3.7 مليار درهم إماراتي مع استمرار زخم الأعمال الأساسية، ما يعكس تحسنًا في تكلفة المخاطر. تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى 256 مليون درهم إماراتي، مدفوعة بنهج حكيم في الاكتتاب وإدارة فعالة للمخاطر، ما ساهم بشكل أكبر في تعزيز الربحية.

الميزانية العمومية:

توسعت الميزانية العمومية بنسبة 8% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 373 مليار درهم إماراتي، متجاوزةً بذلك حاجز 100 مليار دولار أمريكي.

بنسبة 8% منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 373 مليار درهم إماراتي، متجاوزةً بذلك حاجز 100 مليار دولار أمريكي. ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 12% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 237 مليار درهم إماراتي، ما يعكس الطلب القوي على مستوى القطاعات الرئيسية للمتعاملين.

بنسبة 12% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 237 مليار درهم إماراتي، ما يعكس الطلب القوي على مستوى القطاعات الرئيسية للمتعاملين. على صعيد الخدمات المصرفية للشركات، ساهمت الأعمال المحلية والعابرة للحدود في هذا النمو في مختلف القطاعات كالهيئات السيادية، والمرافق، والطيران. كما سجل قطاع الأفراد نمواً قوياً كذلك عبر كافة الخدمات والمنتجات.

سجلت محفظة الصكوك نمواً بنسبة 9% حتى تاريخه لتصل إلى 89 مليار درهم إماراتي. وتتضمن هذه المحفظة إلى حد كبير أنشطة مرتبطة بهيئات سيادية ومؤسسات مالية عالية الجودة حاصلة على تصنيفات جيدة.

نمواً بنسبة 9% حتى تاريخه لتصل إلى 89 مليار درهم إماراتي. وتتضمن هذه المحفظة إلى حد كبير أنشطة مرتبطة بهيئات سيادية ومؤسسات مالية عالية الجودة حاصلة على تصنيفات جيدة. ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 284 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 14% حتى تاريخه من العام، مدعومة بقدرة قوية على جذب المتعاملين والاحتفاظ بهم.

إلى 284 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 14% حتى تاريخه من العام، مدعومة بقدرة قوية على جذب المتعاملين والاحتفاظ بهم. ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 102 مليار درهم إماراتي، وهي تمثل الآن 36% من إجمالي الودائع.

جودة الموجودات:

تراجع معدل التمويلات غير العاملة بـِ 64 نقطة أساس حتى تاريخه، بتحسن بلغ 3.36% ما يعكس جودة الموجودات المحسنة والتعافي القوي.

بـِ 64 نقطة أساس حتى تاريخه، بتحسن بلغ 3.36% ما يعكس جودة الموجودات المحسنة والتعافي القوي. تحسن معدل التغطية النقدية بـِ 600 نقطة أساس حتى تاريخه، ليبلغ الآن 103% كما تحسن معدل التغطية الإجمالية ليصل إلى 145%.

رأس المال والسيولة:

سجل البنك مستويات رسملة قوية حيث بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) 13.0%، ووصل معدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 16.7%، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.

) 13.0%، ووصل معدل كفاية رأس المال ( ) إلى 16.7%، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. حافظ البنك على مستوى صحي للسيولة، ليتجلى ذلك في نسبة تغطية السيولة 128% ونسبة صافي التمويل المستقر 107%.

الذكاء المحرك للتقدم الأخلاقي

انطلاقًا من التزامنا بالابتكار والممارسات الأخلاقية، قام دبي الإسلامي بدمج الذكاء الاصطناعي ليصبح أولوية استراتيجية على مستوى البنك. وبينما يستهدف الذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة كل عملية ونقطة تواصل بدقة وشمول تام، فإن الإنسان هو من يتولى قيادتها والتحكم فيها في نهاية المطاف وهذا ما يحدد نهجنا في هذا المجال.

قد ساهم هذا الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في تحقيق مكاسب ملموسة في تقديم الخدمات، ونمو المحفظة، والرقابة التشغيلية:

تقديم خدمات أسرع بنسية 20%، بفضل إعادة تصميم العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي .

تقليل وقت هيكلة النماذج بنسبة 80% من خلال دمج البيانات السحابية والضخمة.

دعم 35% من عمليات الاستحواذ في خدمات الأفراد المستهدفة عبر الذكاء الاصطناعي.

الوصول إلى أكثر من 100,000 عميل ممن لم يحظوا بفرصة الحصول على خدمات كافية عبر نماذج تقييم الائتمان القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة في مؤشرات المخاطر بنسبة 30% عبر نماذج تحديد الأوليات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

أتمتة عمليات المكاتب الخلفية بنسبة 10%، مما ساهم بتحسين سرعة الإنجاز والدقة.

إدارة أسرع لوسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 80%، مما عزز من إدارة السمعة وسرعة الاستجابة.

وبالنظر قدماً، سيعمل دبي الإسلامي على توسيع إمكاناته وفرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ما يوفر فهمًا أعمق وأداء أسرع يشمل جميع القطاعات، وفي نهاية الأمر هذا ما سيعزز مبادئنا المتمثلة في "تحقيق السعادة في العصر الرقمي"

أبرز مؤشرات أداء الأعمال في النصف الأول من عام 2025:

تجاوزت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك لدبي الإسلامي خلال النصف الأول من العام 2025 أكثر من 60 مليار درهم إماراتي، مسجلة نموًا قويًا قدره 47% على أساس سنوي مقارنة مع 43 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزخم مستدام في كل من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، واللذين سجلا زيادات على أساس سنوي بنسبة 46% و78% على التوالي.

سجل صافي الموجودات التمويلية للخدمات المصرفية للأفراد نمواً بأكثر من 13% حتى تاريخه، ليصل إلى 71 مليار درهم إماراتي. وبلغت الاكتتابات الجديدة لهذه المحفظة في النصف الأول من عام 2025 ما يقارب 18 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 46% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وأضافت المحفظة أيضًا ما يقرب من 60,000 متعاملاً جديدًا، مع زيادة الودائع بنسبة 9% حتى تاريخه من هذا العام.

بلغت محفظة الخدمات المصرفية المحلية والعابرة للحدود للشركات 166 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11% حتى تاريخه من العام. وبلغ إجمالي الاكتتابات الجديدة 31 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 78% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الطلب القوي في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك المرافق والطيران والخدمات المالية وغيرها.

تجاوزت قاعدة متعاملي البنك في دولة الإمارات 1.6 مليون متعامل، مسجلة زيادة بنسبة 4% حتى تاريخه، وتم ضم 80% من المتعاملين الجدد عبر القنوات الرقمية.

التزامًا بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات والرامية إلى حشد تريليون درهم إماراتي لتمويل مشاريع مستدامة بحلول عام 2030، واصل دبي الإسلامي توسيع محفظته من الموجودات المستدامة، مسجلًا تمويلات جديدة بقيمة 2.7 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2025. وبالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتسهيل إصدارات صكوك (في أسوق المال الإسلامية) بقيمة تقارب 14 مليار درهم إماراتي في مجالي الاستدامة والبيئة.

عام تاريخي لدبي الإسلامي:

احتفل دبي الإسلامي هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسه، في إنجاز تاريخي يعكس خمسة عقود من الريادة في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد لعب البنك منذ تأسيسه في عام 1975، دورًا رائدًا في تشكيل المشهد المالي الإسلامي العالمي، وهو يخدم اليوم أكثر من خمسة ملايين متعامل حول العالم. كما شهد العام إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لدبي الإسلامي، والتي تجسد رؤية مؤسسية تتمحور حول الابتكار والاستدامة والنمو الهادف.

أبرز الشراكات والصفقات والمبادرات:

دعماً لأهداف الإسكان الوطنية، تعاون دبي الإسلامي مع دائرة الأراضي والأملاك ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ضمن مبادرة استراتيجية تتماشى مع برنامج حكومة دبي لملاك العقارات لأول مرة. ويهدف هذا التعاون إلى تسهيل امتلاك المنازل لسكان دولة الإمارات والمستثمرين الأجانب الراغبين في المضي بهذه الخطوة لأول مرة.

وقّع دبي الإسلامي اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع شركة تركسل، المزود الرائد في تركيا لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا. وتدعم هذه الاتفاقية استثمارات تركسل في البنية التحتية الرقمية، في حين تعزز التزام البنك بتمكين الاقتصاد الحقيقي من خلال التمويل الإسلامي المهيكل.

تم إطلاق أكاديمية دبي الإسلامي رسميًا هذا العام كمنصة رائدة للتعلم والتطوير، لتعزيز قدرات القوى العاملة في البنك. وجرى تصميم هذه الأكاديمية لتزويد الموظفين بمهارات مستقبلية وخبرات استراتيجية، وهي تُمثل إنجازًا هامًا في خارطة طريق دبي الإسلامي طويلة الأمد لتطوير المواهب. كما تُمثل الأكاديمية جسرًا للتعاون المُحتمل مع مؤسسات أكاديمية وتنظيمية في السنوات القادمة، بما يتماشى بشكل وثيق مع أجندة دولة الإمارات لتنمية رأس المال البشري.

وخلال الفترة المتبقية من عام 2025، سيواصل دبي الإسلامي تحقيق مستويات نمو مربحة، وتعزيز دوره الراسخ كقوة رائدة ومحرك رئيسي لقطاع التمويل الإسلامي. يهدف البنك إلى تعزيز رأس ماله، وتوسيع قاعدة موجوداته عالية الجودة، والنهوض بالتمويل المستدام بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، سيحافظ دبي الإسلامي على مواكبة التوسع في القطاعات والمناطق الجغرافية ذات الإمكانات والفرص العالية، بينما يواصل الاستثمار في الارتقاء بقدراته الرقمية وتحسين تجارب المتعاملين. وبفضل التنفيذ المنضبط والحوكمة القوية للبنك، يبقى دبي الإسلامي في وضع قوي يمكنه من تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه ومتعامليه والمجتمع ككل.

نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 17 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم دبي الإسلامي خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.