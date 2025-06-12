شاركت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مؤتمر "تي إكس إف غلوبال 2025" كراعٍ استراتيجي للحدث، الذي عُقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري. ويُعد هذا الحدث واحداً من أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في تمويل التجارة والمشاريع، حيث جمع أكثر من 1500 من خبراء وقادة وكالات ائتمان الصادرات وتمويل المشاريع من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المشاركة الاستراتيجية في إطار حرص "الاتحاد لائتمان الصادرات" على تعزيز حضورها الدولي، وترسيخ مكانتها كشركة داعمة للصادرات الوطنية غير النفطية، وبناء شراكات تمويلية جديدة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تسعى إلى مضاعفة حجم الصادرات الإماراتية وتوسيع قاعدتها في الأسواق العالمية.

وخلال الحدث، تم تكريم "الاتحاد لائتمان الصادرات" بجائزة "صفقة العام" تقديراً لدورها الرائد في دعم صادرات شركة "ترافيغورا"، واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السلع، وذلك في إطار تعاون مثمر بين "الاتحاد لائتمان الصادرات"، و"مكتب أبوظبي للصادرات"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار"، يهدف إلى توسيع نطاق استحواذ "ترافيغورا" على السلع غير النفطية الإماراتية المنشأ حول العالم، بما يعزز من اندماج المنتجات الإماراتية في سلاسل الإمداد الدولية.

وفي هذا السياق، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تعكس مشاركتنا في مؤتمر "تي إكس إف غلوبال 2025" التزامنا الراسخ بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية وسعينا المستمر لمواكبة تطورات سوق العمل حول العالم، باعتباره منصة رئيسية في قطاع تمويل الصادرات. كما يؤكّد حصولنا على جائزة "صفقة العام" الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة في دعم الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتدعم تنويع الصادرات الوطنية".

وأضافت سعادتها: "تأتي هذه الجائزة في إطار جهودنا بإتمام هذه الصفقة الاستراتيجية والأولى من نوعها بالتعاون مع شركائنا في "مكتب أبوظبي للصادرات"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"ناتيكسيس، لتوسيع نطاق صادرات الدولة من السلع الأساسية". ويُبرز هذا التعاون تنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية في الدولة ويرسخ مكانتها كمصدر موثوق للسلع الأساسية على مستوى العالم. وسنواصل عملنا لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لتمكين الشركات الإماراتية من التوسع بثقة في الأسواق عالمياً".

من الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد تنظيم العديد من الجلسات المتخصصة التي ناقشت مستقبل تمويل التجارة، وإيجاد حلول تمويلية للمشاريع الخضراء، إلى جانب استعراض تجارب وكالات ائتمان الصادرات حول العالم. وعقدت خلاله "الاتحاد لائتمان الصادرات" اجتماعات ثنائية مثمرة مع شركاء دوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع مؤسسات مالية ومصارف تنموية ووكالات تمويل أخرى.

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