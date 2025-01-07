سوف تستعرض شركة بيرفكت حلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسوف تناقش مستقبل التجارب الشخصية للمستهلكين من خلال المساحة المُخصصة للإبداع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية

الإمارات العربية المتحدة - يسر شركة بيرفكت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PERF)، وهي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في مجالات الجمال والموضة، أن تعلن عن مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025، والذي سوف يُقام في الفترة من 7 حتى 9 يناير 2025، في لاس فيجاس. سوف تستعرض الشركة ابتكاراتها الرائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الجمال في المساحة المُخصصة للإبداع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، مع إبراز إمكانات تحويل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لمجالات الجمال والموضة والإبداع.

وتمثل المساحة المُخصصة للإبداع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، التي تقدمها شركة سوني، نشاطًا جديدًا ام تصميمه لدعم مجتمع المبدعين بأحدث الابتكارات التكنولوجية. تُقام هذه المساحة الحصرية في القاعة المركزية الكبرى بمركز مؤتمرات لاس فيجاس، حيث توفر الموارد اللازمة للمبدعين للتواصل مع رواد المجال وإنتاج محتوى جذاب وتوسيع شبكاتهم. سوف تقدم شركة بيرفكت في هذه المساحة الجديدة المثيرة وتستعرض حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تم تصميمها لإحداث ثورة في تجارب المستهلكين في مجال التجميل وتعزيز إنشاء المحتوى.

تمكين العلامات التجارية بمختلف أحجامها من خلال استخدام ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة المعاملات التجارية بين الشركات

سوف يتواجد فريق الخبراء الخاص بشركة بيرفكت للمشاركة في العروض التوضيحية الفردية والإحاطات الإعلامية لمناقشة كيفية تشكيل أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي لمستقبل مجالات التجميل وتجارة التجزئة للعلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. سوف تشمل أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة المعاملات التجارية بين الشركات ما يلي:

بيرفكت جي بي تي ( Perfect GPT ): إطار عمل مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومُدرب خصيصًا، حيث يقدم نصائح مُخصصة في الوقت الفعلي في مجالات الجمال والعناية بالبشرة. كونه مدعومًا بتكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة، يمكنه توفير توصيات مُخصصة ومُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عشاق الجمال، كما يتميز بالقدرة على الدردشة الطبيعية وتجارب الذكاء الاصطناعي / الواقع المعزز الغامرة، بما في ذلك التجربة الافتراضية وتحليل البشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إطار عمل مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومُدرب خصيصًا، حيث يقدم نصائح مُخصصة في الوقت الفعلي في مجالات الجمال والعناية بالبشرة. كونه مدعومًا بتكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة، يمكنه توفير توصيات مُخصصة ومُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عشاق الجمال، كما يتميز بالقدرة على الدردشة الطبيعية وتجارب الذكاء الاصطناعي / الواقع المعزز الغامرة، بما في ذلك التجربة الافتراضية وتحليل البشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تحليل البشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومحاكاة البشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي: توفر هذه الأدوات التحويلية رؤى دقيقة تم التحقق منها من قبل أطباء الجلدية من خلال تحليل متقدم عالي الدقة، حيث يمكنها معالجة 15 مشكلة في الوجه من خلال صورة واحدة. كما توفر تصورات ما بعد العلاج لمساعدة المستخدمين على فهم التحسينات المُحتملة للعناية بالبشرة. تتوفر هذه التقنيات كحلول مؤسسية وكذلك من خلال خطط الاشتراك المخصصة - وهي خطط قائمة على الاشتراك تم تصميمها خصيصًا للمنتجعات الطبية وعيادات التجميل - حيث تجمع هذه التقنيات بين التحليلات القوية وأدوات التصور الشخصية، مما يمكّن المحترفين والمستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات في مجال العناية بالبشرة.

توفر هذه الأدوات التحويلية رؤى دقيقة تم التحقق منها من قبل أطباء الجلدية من خلال تحليل متقدم عالي الدقة، حيث يمكنها معالجة 15 مشكلة في الوجه من خلال صورة واحدة. كما توفر تصورات ما بعد العلاج لمساعدة المستخدمين على فهم التحسينات المُحتملة للعناية بالبشرة. تتوفر هذه التقنيات كحلول مؤسسية وكذلك من خلال خطط الاشتراك المخصصة - وهي خطط قائمة على الاشتراك تم تصميمها خصيصًا للمنتجعات الطبية وعيادات التجميل - حيث تجمع هذه التقنيات بين التحليلات القوية وأدوات التصور الشخصية، مما يمكّن المحترفين والمستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات في مجال العناية بالبشرة. حلول العناية بالشعر باستخدام الذكاء الاصطناعي: مجموعة متطورة من الأدوات التي تم تصميمها لتحويل مجال تصفيف الشعر والعناية به باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يتضمن هذا الحل الشامل تجربة لون الشعر باستخدام الذكاء الاصطناعي لتجربة ألوان افتراضية ديناميكية، وأدوات تصفيف الشعر باستخدام الذكاء الاصطناعي للتصفيف الشخصي الذي يتضمن تجربة الشعر المستعار، وخصل تطويل الشعر، وتعديل حجم الشعر، وتخصيصات الغرة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الحل بتحليل نوع الشعر باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم الملمس والتجعيد وتحليل طول الشعر باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير رؤى مخصصة. تتيح هذه التقنيات الحديثة للعلامات التجارية تقديم تجارب فائقة الواقعية ومخصصة وجذابة لعملائها في مجال العناية بالشعر.

تسليح المبدعين بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعامل المباشر مع المستهلكين لتحرير الوسائط والإبداع

بالإضافة إلى ما سبق طرحه، سوف تستعرض شركة بيرفكت مجموعة من الابتكارات المُخصصة لسوق المستهلكين، بما في ذلك محرر يو كام عبر الإنترنت (YouCam Online Editor) - وهو أداة شاملة لتحرير الصور والفيديوهات بسلاسة مع إمكانية عمل الصور الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بجانب تجربة تسريحات الشعر باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإزالة الخلفية والكائنات، وتحسين الصور والفيديوهات، وتحويل النصوص إلى صور. يمكن للمبدعين من خلال مجموعة من أدوات التحرير المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إطلاق العنان لخيالهم وتطوير محتوى جذاب يتمتع بتأثيرات بصرية مذهلة.

سوف يحصل الحاضرون الذين يقومون بزيارة جناح شركة بيرفكت على وصول مجاني إلى محرر يو كام عبر الإنترنت لاستكشاف أدوات التحرير المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي - بقيمة 99 دولارًا أمريكيًا.

تحويل التخصيص والإبداع والابتكار الرقمي للعلامات التجارية والمبدعين في عام 2025

صرحت أليس تشانج، مؤسسة ومديرة شركة بيرفكت "تفتخر شركة بيرفكت بالعودة إلى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لاستعراض أحدث التطورات التي توصلنا إليها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي تعمل على تعزيز التخصيص والإبداع والابتكار الرقمي في مجالات التجميل والأزياء. ومن المقرر أن تعمل هذه الحلول على تحويل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون والعلامات التجارية والمبدعون في خضم تجارب غامرة ومخصصة بالفعل، بدايةً من عام 2025".

بالإضافة إلى المعرض، سوف يشارك وين ليو، رئيس إدارة التطوير في شركة بيرفكت، في العديد من الجلسات الحوارية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025، حيث سيتناول مستقبل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في مجالات التجميل والأزياء، علاوةً على كيفية عمل هذه التقنيات على تعزيز تجارب التسوق لدى المستهلكين. تتضمن هذه الجلسات ما يلي:

نبذة حول شركة بيرفكت

تستفيد شركة بيرفكت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PERF) من ابتكارات "الذكاء الاصطناعي في مجال الجمال" لجعل عالمنا أكثر جمالًا. فباعتبارها شركة رائدة وقائدة في هذا المجال، تعمل شركة بيرفكت مع أكثر من 650 شريكًا حول العالم لتمكين العلامات التجارية من إعطاء الأولوية لتبني عالم رقمي من خلال تحويل رحلات التسوق باستخدام ابتكارات التكنولوجيا الرقمية. كما تتيح الشركة مجموعة من الحلول المؤسساتية التي توفر تجارب تآزرية مدفوعة بالتكنولوجيا تسهل رحلات التسوق المستدامة والمُخصصة تمامًا والجذابة من خلال تجارب افتراضية فائقة الواقعية وتحليلات البشرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأدوات التوصية بالمنتجات المُخصصة والعديد من ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجال الجمال.

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