صافي الدخل المعدل1: 392.5 مليار ريال سعودي (.7104 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2025 /94.0 مليار ريال سعودي (25.1 مليار دولار أمريكي) للربع الرابع

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 510.8 مليار ريال سعودي (136.2 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2025 / 153.2 مليار ريال سعودي) 40.8 مليار دولار أمريكي) للربع الرابع

التدفقات النقدية الحرة1: 320.4 مليار ريال سعودي (85.4 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية 2025 / 103.0 مليار ريال سعودي (27.5 مليار دولار أمريكي) للربع الرابع

نسبة المديونية1: 3.8 % كما في 31 ديسمبر 2025 (بنهاية عام 2024: 4.5%)

استثمار رأسمالي بقيمة 195.9 مليار ريال سعودي (52.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، بما يتماشى مع النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي وبانخفاض قدره 3.8 مليار ريال سعودي (1.0 مليار دولار أمريكي) على أساس سنوي، ونطاق استرشادي للاستثمار الرأسمالي لعام 2026 يتراوح بين 187.5 مليار ريال سعودي (50.0 مليار دولار أمريكي) إلى 206.3 مليار ريال سعودي (55.0 مليار دولار أمريكي)

إجمالي توزيعات المساهمين بقيمة 320.4 مليار ريال سعودي (85.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2025

أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع بقيمة 82.08 مليار ريال سعودي (21.89 مليار دولار أمريكي)، وذلك بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي والتي شهدت نموًا على مدار الأربعة أعوام الماضية، على أن يتم دفعها في الربع الأول من عام 2026

الشركة تُعلن عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 11.3 مليار ريال سعودي (3.0 مليار دولار أمريكي) على مدى 18 شهرًا

يستمر التقدم نحو زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بنحو 80% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات الإنتاج لعام 2021، وذلك مع بدء الإنتاج في الجافورة، وبدء الأعمال التشغيلية في معمل الغاز في تناقيب

بدء أعمال برنامج زيادة إنتاج النفط الخام في حقل المرجان وعمليات حقن المياه في برنامج زيادة إنتاج النفط الخام في حقل البرّي مما يعزز المرونة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق المتغيرة

خطط الاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة هيوماين تمضي قُدمًا، وتهدف إلى اغتنام فرص جديدة لتحقيق القيمة في مجال الذكاء الاصطناعي

بلغت القيمة المحققة من التقنية 19.9 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار أمريكي) من حلول الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية وغيرها من التقنيات في عام 2025 ليصل إجمالي القيمة المحققة من التقنية إلى 42.4 مليار ريال سعودي (11.3 مليار دولار أمريكي) منذ عام 2023

حقق برنامج اكتفاء نسبة توطين بلغت 70% في المشتريات ويستهدف الوصول إلى 75% بحلول عام 2030 لدعم مرونة سلسلة الإمداد

تعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "حققت أرامكو السعودية نموًا قويًا وتدفقات نقدية متميّزة في عام 2025. مما عزز الثقة في استراتيجيتنا. وأسهمت الإدارة المنضبطة لرأس المال لدينا وعملياتنا منخفضة التكلفة والقابلة للتكيّف وعالية الموثوقية، في تحقيق أداء مالي قوي، وذلك خلال عام شهد العديد من تقلبات الأسعار. وقد مكّننا ذلك من زيادة توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 3.5%، وتعزيز تركيزنا على تحقيق عوائد مستدامة ومتنامية للمساهمين.

"ونواصل الاستفادة من التقنيات المتقدمة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة، وتحقيق مزيد من القيمة في قطاعات أعمالنا. وأيضًا، واصلنا المحافظة على سجلنا المتميّز في مجال السلامة خلال عام 2025، ولله الحمد، مسجلين أدنى معدل إجمالي للحالات المسجلة منذ طرح أسهمنا للاكتتاب العام.

"وبعد عام آخر من الطلب القياسي على النفط في عام 2025، فإن الاستثمارات المستمرة في أعمالنا تضعنا في وضع متميّز خلال المستقبل. وفي الوقت نفسه، يمضي مشروعنا الطموح لتوسعة شبكة الغاز وفق الجدول الزمني المحدد، بما يتماشى مع تزايد الطلب المحلي، ويوفر كميات كبيرة من السوائل المصاحبة عالية القيمة. وبالنظر إلى المستقبل، يُوفر الزخم القوي لمشاريعنا إمكانية نمو التدفقات النقدية التشغيلية مستقبلًا، مما يخلق فرصًا جديدة ويعزز مكانتنا كشركة رائدة عالميًا في مجال الطاقة".

تعتزم أرامكو السعودية مناقشة نتائجها المالية النتائج المالية لعام 2025 عبر بث إلكتروني بتاريخ 10 مارس 2026 عند الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت الرياض، والساعة 8:30 صباحًا بتوقيت لندن، والساعة 4:30 صباحًا بتوقيت نيويورك. وللتسجيل في البث الإلكتروني، يُرجى زيارة الرابط: (https://www.aramco.com/investors)

للتواصل:

العلاقات الإعلامية: media.inquiries@aramco.com

علاقات المستثمرين: investor.relations@aramco.com

@saudi_aramco

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

-انتهى-

#بياناتشركات