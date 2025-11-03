عجمان، الإمارات العربية المتحدة، تشارك دائرة التنمية السياحية بعجمان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2025 (WTM)، الذي يُقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضور عجمان على خريطة السياحة العالمية، وتسليط الضوء على التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي في الإمارة.

وتسعى الدائرة من خلال مشاركتها هذا العام إلى استعراض رؤيتها الطموحة لتطوير منظومة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة، وترتكز على مبادئ الابتكار والاستدامة، إلى جانب إبراز المقومات السياحية الفريدة التي تميز عجمان عن غيرها من الوجهات في المنطقة. كما تهدف المشاركة إلى توطيد أواصر التعاون مع أبرز الشركاء وصُنّاع القرار في قطاعي السياحة والسفر، واستكشاف فرص جديدة لتطوير الشراكات الدولية التي تسهم في استقطاب المزيد من الزوار إلى الإمارة.

وتتضمن منصة الدائرة في المعرض عرضًا لمجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدائرة مؤخرًا، وتشمل تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز السياحة البيئية، والمحافظة على المواقع التراثية والثقافية، إضافةً إلى الترويج للمحميات الطبيعية والشواطئ الساحرة التي تشكل عناصر جذب رئيسية للسياح من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: "تُجسّد مشاركتنا في معرض سوق السفر العالمي فرصة استراتيجية لاستعراض التحوّل النوعي الذي يشهده القطاع السياحي في عجمان، والتعريف بمبادراتنا الرامية إلى بناء منظومة سياحية متكاملة تقوم على الابتكار والاستدامة، بما يعزز من تنافسية الإمارة على الساحة الدولية".

وأضاف: " نواصل العمل على تطوير تجربة الزائر عبر مشاريع وخدمات مبتكرة تعكس طابع عجمان الأصيل وتُلبي تطلعات المسافرين الباحثين عن وجهات تجمع بين الراحة والثقافة والطبيعة، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تواكب أرقى المعايير العالمية".

ويضم وفد الإمارة المشارك في المعرض نخبة من ممثلي القطاعين السياحي والفندقي في عجمان، الذين يسعون إلى توطيد العلاقات مع نظرائهم من الأسواق الدولية وبناء شراكات جديدة تسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار في القطاع السياحي.

وتتضمن منصة عجمان هذا العام مشاركة نخبة من الجهات والفنادق الممثلة للإمارة، وهي: فندق فيرمونت عجمان، ومنتجع الزوراء بيتش، وفندق عجمان المُدار من بلازون، وشركة ريدا إنترناشيونال، وفندق قصر عجمان باهي، وفندق ويندهام جاردن كورنيش عجمان، وفندق لوكاندا.

وتشهد عجمان خلال عام 2025 نموًا متزايدًا في أعداد الزوار الأوروبيين، حيث سجلت منشآتها الفندقية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإشغال وعدد الليالي الفندقية المحجوزة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس ثقة الزوار بالإمارة كوجهة مفضلة بفضل تنوع تجاربها وتطور بنيتها التحتية السياحية.

وتواصل دائرة التنمية السياحية بعجمان جهودها لتطوير القطاع السياحي من خلال تنظيم الفعاليات والمبادرات السياحية والثقافية، وتقديم خدمات مبتكرة تهدف إلى إثراء تجربة الزوار وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة على مدار العام.

