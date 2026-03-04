سجلت طاقة عربية عامًا استثنائيًا في مسيرتها، حيث تجاوز صافي الأرباح حاجز المليار جنيه لأول مرة ليصل إلى 1.05 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا نموًا سنويًا قدره 50% مقارنة بالعام السابق.

البيان الافتتاحي

أعلنت طاقة عربية نتائجها المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، محققة أداءً تشغيليًا وماليًا قويًا عبرأنشطة أعمالها المتكاملة من الأنشطة. وسجلت المجموعة إيرادات مجمعة بلغت 25.6 مليار جنيه، بنمو سنوي قدره 35%، مدفوعا بتحسن الأداء التشغيلى على مستوى القطاعات الأربعة، إلى جانب مساهمة المشروعات الجديدة التي دخلت حيز التشغيل.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) نحو 2,475.6 مليون جنيه، بزيادة 23.1% مقارنة بالعام السابق، ما انعكس على تعزيز الربحية الإجمالية للمجموعة، ورفع صافي الأرباح بنسبة 50% على أساس سنوي، متجاوزًا للمرة الأولى حاجز المليار جنيه.

الإيرادات المجمعة

بلغت الإيرادات المجمعة خلال عام 2025 نحو 25.6 مليار جنيه، بنمو سنوي قدره 35%، مدعومة بنمو متوازن عبر أنشطة البترول والغاز والكهرباء والمياه. ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية الشركة التى تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة محليا ، بالتوازي مع التوسع الإقليمي الذى حقق نتائج ملموسة و تواجد المجموعة في خمس دول إلى جانب السوق المصرية.

قطاع البترول

واصل قطاع البترول تصدره كمساهم رئيسي في الإيرادات، مسجلاً 15,715 مليون جنيه، بنمو 49.6% على أساس سنوي، ليساهم بنحو 61% من إجمالي إيرادات المجموعة. وجاء هذا الأداء مدعوما بزيادة كميات المبيعات بنسبة 8% — وهي أعلى وتيرة نمو خلال أربع سنوات — بدعم من تعزيز القدرات اللوجستية بعد تشغيل مستودع الإسكندرية الجديد، وإضافة ثلاث محطات تموين جديدة. و ساهم أيضا فى نمو الإيرادات زيادة الأسعار خلال عام 2025.

قطاع الكهرباء

حقق قطاع الكهرباء إيرادات بلغت 4,230.3 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 19.8%، بدعم من تعديل التعريفة فى 2024 و زيادة معدلات الاستهلاك. وسجل نشاط الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة نموًا في الكميات المباعة بنسبة 10% بفضل التشغيل الكامل لمشروعات 2024، فيما ارتفع استهلاك العملاء فى نشاط التوزيع بنسبة 5%,مستفيدا من السياسة الموضوعة فى تنوع قاعدة العملاء في القطاعات السياحية والصناعية والتجارية.

قطاع الغاز

كما سجل قطاع الغاز إيرادات بلغت 5,476 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 12.8%، مدعومًا بالتوسع فى شبكة الغاز المحلية. وارتفعت كميات الغاز المضغوط (CNG) بنسبة 7% نتيجة تشغيل أربع محطات جديدة خلال 2025، والأثر الكامل لخمس محطات دخلت الخدمة في 2024، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات توصيل الغاز للعملاء الصناعيين والتوسع فى شبكة توصيل الغاز بالغردقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، واصل نشاط الغاز المضغوط في أفريقيا تعزيز حضوره الإقليمي من خلال تشغيل محطتين جديدتين في كلٍ من تنزانيا وموزمبيق ، كما سجّل نشاط الشركة في المملكة العربية السعودية أول عام تشغيل كامل، محققًا نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية، مع ارتفاع معدل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على مستوى القطاع الإقليمى بنحو 200%.

قطاع المياه

حققت طاقة عربية أداءً قويًا في قطاع المياه خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 171.5 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 230%. وخلال العام، وصل متوسط سعة الطاقة التشغيلية إلى نحو 33 ألف متر مكعب يوميًا، ما يعكس استمرار توسع مشروعات تحلية المياه وارتفاع معدلات التشغيل. ويؤكد هذا النمو الملحوظ تنامى مساهمة قطاع المياه في إيرادات المجموعة المجمعة، يؤكد ذلك نجاح التوجه الاستراتيجي للشركة نحو إضافة مجال تحلية المياه .

ويؤكد هذا الأداء تركيز الشركة المستمر ببناء قاعدة أعمال مرنة و متنوعة وقادرة على تحقيق النمو عبر تنويع أنشطتها الأاساسية فى مجال الطاقة والمرافق. ومن خلال التنفيذ المنضبط، وتنويع مجالات الأعمال و الاستثمارات الانتقائية، تظل المجموعة في موقع قوي يتيح لها تحقيق نمو مستدام، وتعزيز جودة الأرباح، وتوليد قيمة طويلة الأجل، مع المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)

حققت طاقة أداءً قويًا على صعيد الأرباح خلال عام 2025، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المجمعة نحو 2,475.6 مليون جنيه، مسجلة نموًا سنويًا قدره 23.1%، بدعم من تحسن الأداء التشغيلي عبر مختلف الأنشطة.

وجاء نمو الأرباح التشغيلية خلال العام مدعوما بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

● زيادة كميات التشغيل المباعة: ساهمت الزيادة في كميات التشغيل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية في دعم النتائج، مدفوعة بارتفاع مبيعات الوقود والغاز الطبيعي المضغوط (CNG) عقب توسع شبكات المحطات، وزيادة كميات توزيع الغاز للعملاء الصناعيين، إلى جانب نمو استهلاك نشاط توزيع الكهرباء.

● تحسينات تشغيلية: استفادت الأرباح من استمرار رفع كفاءة الأصول التي دخلت الخدمة مؤخرًا وتحسين معدلات تشغيلها، بما يشمل محطات الوقود والغاز المضغوط، ومشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتوسعات في شبكات توزيع الغاز، فضلًا عن التوسع في تشغيل محطات تحلية المياه، ما انعكس على تحسين معدلات الكفاءة وتعزيز الرافعة التشغيلية.

● التوسع الإقليمي: أسهمت الأنشطة الإقليمية بدور إيجابي في الأداء، حيث حقق نشاط الغاز المضغوط في أفريقيا تحسنًا تشغيليًا ملحوظًا بدعم من إضافة محطات جديدة، فيما سجل نشاط الغاز في المملكة العربية السعودية مساهمة إيجابية في الأرباح التشغيلية بعد أول عام تشغيل كامل، مع نمو في الربحية يقارب 600% على أساس سنوي.

● تحسن هوامش الربح: أسهم تحسن هوامش الربح في قطاعات البترول والغاز والكهرباء فى دعم نمو الأرباح التشغيلية، مدعوما بتعزيز كفاءة التكاليف، وتحسين مزيج الأنشطة، وتطبيق آلية تعريفة مرنة ومهيكلة بكفاءة، بما يتيح استيعاب تحركات أسعار الصرف ومعدلات التضخم.

صافي الأرباح

حققت شركة طاقة عربية صافى دخل خلال عام 2025 نحو 1,053 مليون جنيه، محققًا نموًا قويًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.

وجاء هذا الأداء رغم ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 23.1%، ما يعكس الأثر الإيجابي للمبادرات الاستباقية التي تبنتها الإدارة، والتي شملت إحكام السيطرة على التكاليف، وتحسين هيكل التمويل، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب الاستفادة من إنخفاض معدلات أسعار الفائدة. وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز قدرة المجموعة على تحسين الربحية.

التطورات الاستراتيجية والتشغيلية

الغاز – توسع في الأسواق الإقليمية

● السعودية – أول عام تشغيل كامل: أنهت الشركة أول عام تشغيل كامل لها في السوق السعودية محققة نموًا استثنائيًا في الأرباح يقارب 600% على أساس سنوي. وشهد النشاط زخمًا تشغيليًا قويًا خلال العام، مع دخول العام الجديد مدعومًا بمحفظة تعاقدات قوية. وفي هذا السياق، نجحت طاقة عربية في التأهل للحصول على امتيازات توزيع الغاز ضمن بيئة تنافسية عالية تضم كبرى شركات الطاقة العالمية، بما يعكس الاعتراف القوي بالسجل الفنى و التشغيلى للمجموعة ويؤكد الكفاءة الفنية والتشغيلية للمجموعة. .

● أفريقيا – تعزيز منصة الغاز المضغوط: واصلت طاقة تعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية عبر توسيع شبكة محطات الغاز المضغوط. كما حققت دخولا قويا إلى نشاط الجملة مستفيدة من خبرتها التشغيلية والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها. وقد ساهم ذلك في دعم زيادة الكميات التشغيلية المباعة وتعزيز جاهزية المنصة لتحقيق توسع مستقبلي وو زيادة الربحة.

المياه – سجل تنفيذي قوي وتوسع متسارع

حققت الشركة إنجازًا مهمًا في قطاع المياه عبر التأهل للمنافسة على مشروع محطة تحلية بسعة تصل إلى 55 ألف متر مكعب يوميًا لإمداد مشروع بتروكيماويات كبير. ويعكس هذا التطور السجلً التنفيذيً القوى الذى تم بناؤه خلال أقل من ثلاث سنوات، خلال تلك الفترة، دخلت المجموعة مجال مشروعات الهندسة و التوريد و الإنشاء لمشروعات المياه، ونجحت في تنفيذ وتسليم أول مشروع، كما قامت بتشكيل تحالف استراتيجي للتوسع في تطوير مشروعات البنية التحتية المائية واسعة النطاق بنظام عقود مشروعات الهندسة و التوريد و الإنشاء.

الكهرباء – تقدم في أكبر مشروع للطاقة المتجددة

أحرز قطاع الكهرباء تقدمًا في مشروع الزعفرانة للطاقة المتجددة بقدرة 3.2 جيجاوات، بعد توقيع مذكرة تفاهم تمهيدًا للوصول إلى اتفاقية شراء الطاقة خلال 2026. وبمجرد إتمام الاتفاقية، سيصبح المشروع الأكبر من نوعه في مصر في مجال الطاقة المتجددة، ما يرسخ موقع طاقة في قيادة تحول الطاقة ودعم أهداف الاستدامة.

البترول – تشغيل على نطاق واسع مع تعزيز الكفاءة اللوجستية

يعمل قطاع البترول بكامل طاقته التشغيلية في مستودع الإسكندرية بعد الوصول إلى الحد الأقصى للقدرات الإنتاجية. واستجابة لزيادة الطلب، تعمل الشركة على تطوير آليات تفريغ وتحميل أكثر كفاءة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين سلاسل الإمداد عبر مستودعاتها، بما يدعم نمو الأعمال ويعزز الكفاءة التشغيلية.

منصات النمو وخريطة التوسع الاستراتيجي

التوسع داخل الأسواق الحالية

● الغاز الطبيعي المسال – تنزانيا: واصلت الشركة تطوير مبادرتها في مجال الغاز الطبيعي المسال في تنزانيا، بما يعزز منظومتها المتكاملة لخدمات الغاز ويدعم توفير حلول الطاقة في الأسواق التي تشهد نقصًا في البنية التحتية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية طاقة لتعزيز حضورها في أفريقيا وتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة الموثوقة.

● الخدمات المالية والمنصات الرقمية – توسيع القيمة المضافة للعملاء: استنادًا إلى قاعدة عملاء تتجاوز 8 ملايين فرد، وحرصًا على تقديم تجربة رقمية سلسة، تتوسع طاقة في مجال الخدمات المالية عبر منصة رقمية متكاملة. وقد أنشأت الشركة كيان "طاقة للاستثمارات المالية" كشركة قابضة لدعم إطلاق نشاط التمويل الاستهلاكي،



بينما تعمل منصة "وقود" لإدارة الأساطيل وخدمات الوقود بدون نقدية عبر أكثر من 500 محطة خدمة، ما يعزز كفاءة العمليات ويوفر حلولًا رقمية متطورة للعملاء.

● مشروع المثلث الذهبي – نموذج لتكامل أنشطة طاقة فى مشروع واحد: تواصل الشركة تطوير مشروع المثلث الذهبي، وهو مبادرة متكاملة تجمع قدرات التنوع فى أنشطة شركة طاقة عربية تحت إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. ويقدم المشروع نموذجًا تشغيليًا جديدًا يتيح خدمات متكاملة مما يوفر حلولًا متطورة للعملاء ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.

● البترول – توسع لوجستي وزيادة الطاقة الاستيعابية: تعمل طاقة على خطط إنشاء مستودع بترولي إضافي، مع دراسة مواقع محتملة في القاهرة أو صعيد مصر، بهدف تعزيز القدرات اللوجستية وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية. ويستهدف المشروع رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين سلاسل الإمداد لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات البترولية وخدمات التوزيع.

التوسع الاستراتيجي في الأسواق الجديدة

تواصل طاقة تنفيذ استراتيجية توسع انتقائي في الأسواق الإقليمية والدولية، مستندة إلى قاعدة تشغيلية قوية وسجل تنفيذي مثبت، مع التركيز على الفرص التي توفر نموًا مستقبليا وعوائد جذابة.

● التوسع في الشرق الأوسط (العراق، ليبيا، الأردن): تدرس الشركة فرص الدخول إلى أسواق إقليمية رئيسية تشمل العراق وليبيا والأردن، حيث يشهد الطلب المتزايد على البنية التحتية للطاقة والخدمات المرافقية فرصًا طويلة الأجل ذات جاذبية. وتستهدف طاقة الاستفادة من خبرتها في توزيع الغاز وخدمات الوقود وحلول الطاقة المتكاملة لتقديم قيمة مضافة في هذه الأسواق.

● التوسع الانتقائي في أفريقيا: تقيّم المجموعة فرص الدخول إلى سوقين أفريقيين محتملين، مع هدف اختيار سوق واحد كأولوية للتوسع. ويعكس هذا النهج استراتيجية توسع منضبطة تركز على الأسواق التي يمكن تكرار نموذج التشغيل فيها بكفاءة، مع تحقيق عوائد معدلة بالمخاطر ودعم خطط النمو المستدام.

● جاهزية التوسع الدولي في قطاع المياه: بلغ قطاع المياه مستوى من النضج التشغيلي والفني يتيح له استكشاف فرص خارج مصر، مستندًا إلى سجل تنفيذي قوي في مجال تحلية المياه وتطوير مشروعات البنية التحتية. ويعزز ذلك قدرة الشركة على التوسع في أسواق جديدة وتقديم حلول مائية متطورة.

نبذة عن طاقة عربية

تُعد طاقة عربية من كبرى مجموعات القطاع الخاص في مصر في مجال توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة، حيث تقدم حلولًا متنوعة تلبي احتياجات العملاء في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تخدم المجموعة أكثر من 1.8 مليون عميل من الأفراد والقطاعات الصناعية والسياحية والتجارية باحتياجاتهم اليومية من الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة والمنتجات البترولية والمياه، وذلك عبر انتشار عملياتها في 50 مدينة مصرية.

وتستثمر طاقة عربية في إنشاء وتشغيل وصيانة البنية التحتية للطاقة، بما يشمل شبكات نقل وتوزيع الغاز في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات تحلية ومعالجة المياه، فضلًا عن تسويق المنتجات البترولية عبر شبكة من محطات الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ومن خلال شركتها التابعة ماستر جاس، تدير المجموعة شبكة واسعة من محطات الغاز الطبيعي المضغوط ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز، إضافة إلى خدمات الغاز المضغوط المتنقل التي توفر حلولًا للطاقة للمناطق غير المرتبطة بشبكة الغاز القومية داخل مصر وأسواق إقليمية مختارة.

