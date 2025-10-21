الرياض: أعلنت "موبايلي أعمال" عن مشاركتها في "ملتقى الصحة العالمي 2025" في نسخته الثامنة، والذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض "ملهم"، تحت شعار (استثمر في الصحة).

يُعد هذا الملتقى منصة عالمية تجمع أكثر من 2000 جهة محلية ودولية، و500 متحدث من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث الابتكارات الصحية والرقمية، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة تحقق تأثيراً ملموساً ومستداماً في مستقبل قطاع الصحة عالمياً.

وتأتي مشاركة "موبايلي أعمال" في هذا الحدث تأكيداً لدورها الريادي في دعم التحول الرقمي للقطاع الصحي في المملكة من خلال تزويده بأحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقديم حلول مبتكرة تُسهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الرعاية المقدمة. كما تسلط المشاركة الضوء على استراتيجية الشركة في تعزيز الخدمات الصحية الإلكترونية وتوفير بنية رقمية متقدمة تساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية.

وفي هذا السياق أكد المهندس ماجد بن عبد العزيز العتيبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة موبايلي: "تأتي مشاركتنا في ملتقى الصحة العالمي استمراراً لدور موبايلي الريادي في دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، والمساهمة في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية، وتمكين المنشآت بتقنيات متقدمة تُحدث نقلة نوعية في التحول الرقمي الصحي، وبناء منظومة رقمية متكاملة تدعم جودة الحياة في المملكة.”

يُشار إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي السعودي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في الابتكار الصحي.

