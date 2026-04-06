أعلنت شركة كاسبرسكي عن تحقيق مبيعاتها نمواً نسبته 4%* على أساس سنوي لتصل إيراداتها إلى قرابة 836** مليون دولار أمريكي في عام 2025. ويرجع هذا النمو أساساً إلى زيادة مبيعات منتجات الشركة الموجهة لقطاع الأعمال (B2B) بنسبة 16% مقارنة بعام 2024. وفي منطقة الشرق الأوسط، سجلت كاسبرسكي نمواً بنسبة 23% في مبيعات حلولها الموجهة لقطاع الأعمال (B2B)، ونمواً بنسبة 39% في مبيعات حلولها الموجهة لقطاع المستهلكين (B2C).

في عام 2025، تواصل نمو أعمال كاسبرسكي بشكل بارز وسط التطورات المتسارعة في مجال التهديدات السيبرانية؛ إذ بلغ متوسط عدد الملفات الخبيثة التي اكتشفتها حلول الشركة يومياً نصف مليون ملف. كما استمرت كاسبرسكي في تطوير محفظة منتجاتها للأمن السيبراني، فأطلقت أكثر من 560 إصداراً وتحديثاً للمنتجات بما يضمن توفير حماية شاملة ومخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، سواء أكانوا أفراداً أم شركات عالمية رائدة.

واصلت كاسبرسكي تعزيز مسار نموها التصاعدي خلال الأعوام الماضية، لترسخ بذلك نجاحها في قطاع الأعمال؛ فقد شهدت مبيعات منتجاتها المخصصة لهذا القطاع نمواً قوياً مسجلة زيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024. كما حققت الشركة زيادة في مبيعات منتجات الأمن السيبراني للشركات الكبيرة (بزيادة سنوية نسبتها 21%) والشركات الصغيرة والمتوسطة (بزيادة سنوية نسبتها 7%)؛ وسجلت مبيعات حلول الحماية غير المخصصة للنقاط الطرفية -وهي منتجات مصممة لحماية البنية التحتية بخلاف الحواسيب والخوادم التقليدية- نمواً سنوياً بنسبة 29% لتتفوق بذلك على حلول الحماية للنقاط الطرفية، التي حققت نمواً سنوياً نسبته 1%.

وفي مطلع عام 2024، أطلقت كاسبرسكي خط منتجاتها الرائد المخصص لقطاع الأعمال Kaspersky Next***، الذي يوفر ميزات عديدة أبرزها: الحماية الفورية، والرؤية الشاملة للتهديدات السيبرانية، وقدرات التحقيق والاستجابة لحلول الاكتشاف والاستجابة للنقاط الطرفية (EDR) والاكتشاف والاستجابة الموسعة (XDR)، وقد حقق نمواً قوياً بنسبة 158% على أساس سنوي. وفي عام 2025، عززت كاسبرسكي خط المنتجات بإضافتها حلين مبتكرين هما Kaspersky Next XDR Optimum وKaspersky Next MXDR Optimum، اللذين يلبيان احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما واصلت منتجات كاسبرسكي الاستراتيجية الموجهة للشركات تقديم أداء مميز ونتائج قوية. فقد حققت الشركة ارتفاعاً بارزاً بنسبة 30% في مبيعات الإصدار المحدث من منصة إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي جرى تعزيزها في العام الماضي بوظائف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مؤشرات اختطاف مكتبات الربط الديناميكي (DLL)، وقواعد مخصصة لتحليل سلوك المستخدم والكيان (UEBA)، والتكامل مع خدمات استخبارات البصمة الرقمية من كاسبرسكي (DFI) وخدمات الاكتشاف والاستجابة المدارة (MDR). وعلى المنوال ذاته، نمت مبيعات حلّ استخبارات التهديدات السيبرانية من كاسبرسكي، الذي نال تقديراً من شركة Frost & Sullivan كحل رائد خلال العام الماضي، بنسبة 18% مقارنة بعام 2024.

وأفضت المخاطر السيبرانية المرتفعة باستمرار في القطاع الصناعي إلى زيادة الطلب على حلول حماية موثوقة لتكنولوجيا المعلومات والتشغيل (OT)؛ فقد حقق حل كاسبرسكي للأمن السيبراني الصناعي، الذي يحمي معدات وأصول وشبكات تكنولوجيا التشغيل الحيوية من التهديدات السيبرانية، نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي. وتعد كاسبرسكي من الشركات الرائدة في تطوير حلول الأمن السيبراني لتكنولوجيا التشغيل؛ إذ استثمرت في تطوير هذه المنتجات لأكثر من عشر أعوام، وهي إلى ذلك تقدم الآن واحداً من أكثر الحلول نضجاً وتطوراً تقنياً في السوق.

وفي ظل معاناة الشركات المستمرة من نقص الكوادر المؤهلة في أمن المعلومات، يستمر الإقبال على الاستعانة بجهات خارجية لمهام الأمن السيبراني بوتيرة عالية وثابتة، ويتجلى هذا الأمر في الطلب المتزايد على خدمات الأمن السيبراني المدارة. ففي عام 2025، تضاعفت مبيعات حل الاكتشاف والاستجابة المدارة من كاسبرسكي لتسجل زيادة سنوية نسبتها 90%.

بالإضافة إلى ما سبق، دأبت كاسبرسكي على الاستثمار في التقنيات المستقبلية وتطوير محفظة حلولها المبتكرة، فكشفت عن إصدار محدث من نظامها التشغيلي للأجهزة منخفضة الأداء Kaspersky Thin Client، الذي أتى بأداء محسن، وكفاءة تشغيلية، وأمان معزز، وقد حصل على مبيعاته الأولى في العام الماضي. وعموماً، ارتفعت مبيعات المنتجات المعتمدة على نظام التشغيل KasperskyOS**** بنسبة 85% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

تأثرت أعمال قطاع المستهلكين (B2C) في الشركة بالتطورات الجيوسياسية، وسجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3% على أساس سنوي***** في المبيعات المعدلة. ومع ذلك، تواصل نمو مبيعات منتجات كاسبرسكي الاستهلاكية في المناطق التي تتمتع ببيئة أعمال داعمة، فسجلت زيادة نسبتها 11% في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاعاً نسبته 16% في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، فحققت بذلك أفضل أداء في تاريخ الشركة. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كان العام استثنائياً من حيث نمو العملاء الجدد، إذ سجلت الشركة أعلى زخمِ نمو بنسبة 19%.

كذلك، سجّل قطاع المستهلكين لدى الشركة إنجازاً كبيراً بوصول قاعدة عملائه إلى 70 مليون مستخدم فريد في عام 2025، وازدادت قاعدة عملائه المشتركين بنسبة 4%. كما واصلت كاسبرسكي طرح منتجاتها في أسواق جديدة، فأطلقت خدمة هوية المتصل Kaspersky Who Calls في جنوب وشمال أمريكا اللاتينية، فضلاً عن البرازيل، ودخلت قطاعاً سوقياً جديداً بتقديمها حل الاتصال للمسافرين، وهو متجر الشرائح الإلكترونية Kaspersky eSIM Store.

يستكمل متجر Kaspersky eSIM Store مجموعة منتجات المستهلكين لدى كاسبرسكي، التي تُغطي جميع احتياجات الاتصال الحديثة وتعزز الحرية الرقمية عند المستخدمين، مما يمنحهم اتصالاً آمناً وموثوقاً في جميع أرجاء العالم. وواصلت حلول المستهلكين المشهود لها في مجال الأمن السيبراني، مثل Kaspersky VPN Secure Connection وKaspersky Premium، ريادتها في الأداء عالي السرعة والحماية المتميزة من البرمجيات الخبيثة، فحازت بذلك ثقة المستخدمين على الصعيد العالمي.

يعلق على هذه النتائج يوجين كاسبرسكي، مؤسس شركة كاسبرسكي ورئيسها التنفيذي: «تعد نتائج أعمالنا القوية خير برهان على قوة استراتيجيتنا؛ إذ نواصل مسيرة النمو رغم التحديات الكبيرة. وبفضل أدائنا المتميز في جميع مجالاتنا الحيوية ذات الأولوية، حافظنا على نمو أعمالنا في مناطق عديدة منها الشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية. كما سنواصل الاستثمار في كوادرنا البشرية، ومنتجاتنا، وتقنياتنا، وسنعمل على تطوير أعمالنا لنستطيع اغتنام الفرص الجديدة وتسريع وتيرة النمو.»

على الصعيد العالمي، تتابع كاسبرسكي استثماراتها في المناطق التي تحظى ببيئة مواتية لتطوير الأعمال وفرص واعدة للنمو المستقبلي. وفي عام 2025، افتتحت كاسبرسكي مكتباً جديداً لها في فيتنام وعيّنت مديراً عاماً جديداً لمنطقة جنوب شرق آسيا لتوسيع نطاق أعمالها في أرجاء المنطقة. كما دعمت الشركة فرقها المحلية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط ليصل إجمالي عدد موظفيها إلى أكثر من 5,500 خبير متخصص.

تُعرض جميع معدلات النمو دون احتساب تأثيرات تقلبات أسعار الصرف.

* فيما يلي، تُعرض جميع أرقام القطاعات والمناطق وفقاً لصافي المبيعات بالدولار الأمريكي، وباستخدام أسعار صرف ثابتة لعام 2025 لتعكس اتجاهات الأداء الفعلية دون تشويش ناجم عن تقلبات أسعار الصرف. ووفقاً للأسعار الفعلية، بلغت نتائج الشركة الإجمالية 944.3 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة سنوية نسبتها 15%.

** تم تقريب الأرقام لتسهيل القراءة. يعكس إجمالي الإيرادات البالغ 835,967 مليون دولار أمريكي حصيلة المبيعات المجمعة لشركات كاسبرسكي من قطاع تكنولوجيا المعلومات مثل مبيعات منتجات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات ذات الصلة التي تمت في عام 2025.

*** يوفر حل Kaspersky Next منتجين أساسيين: Kaspersky Next Optimum (للشركات الصغيرة والمتوسطة)، وKaspersky Next Expert (للمؤسسات من جميع الأحجام).

**** تشمل هذه المنتجات: Kaspersky IoT Secure Gateway (يعرف اختصاراً بـ KISG)، وKaspersky Thin Client، و Kaspersky Automotive Secure Gateway(يعرف اختصاراً بـ KASG)، وغيرها.

***** تستعرض ديناميكيات المبيعات إجمالي مبيعات قطاع المستهلكين على الصعيد العالمي، باستثناء السوق الأمريكية.

