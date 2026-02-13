نمو الإيرادات خلال السنة المالية 2025 بنسبة 1.4% على أساس سنوي لتصل إلى 769.5 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً باستقرار المحفظة الأساسية للشركة في دولة الإمارات، ونمو أنشطة الأعمال الموجهة للشركات والجهات الحكومية غير المدرسية، بما في ذلك إبرام 8 عقود جديدة مع تلك الشركات والجهات قيمتها الإجمالية 64.4 مليون درهم.

على أساس سنوي لتصل إلى 769.5 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً باستقرار المحفظة الأساسية للشركة في دولة الإمارات، ونمو أنشطة الأعمال الموجهة للشركات والجهات الحكومية غير المدرسية، بما في ذلك إبرام 8 عقود جديدة مع تلك الشركات والجهات قيمتها الإجمالية 64.4 مليون درهم. وصل صافي الأرباح إلى 481.1 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 8% على أساس سنوي، متجاوزاً نطاق التوقعات عن كامل العام والبالغة 6-7%، كما ارتفع هامش صافي الأرباح 350 نقطة أساس ليصل إلى 62.5% مقارنة بـ 59.0% في عام 2024.

زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 550.7 مليون درهم، مع تحسُّن في هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 71.6% (360 نقطة أساس)، ما يعكس الإدارة المنضبطة للتكاليف والكفاءة التشغيلية العالية.

حافظت الشركة على سيولة نقدية قوية مع 619.5 مليون درهم من النقد وما يعادله، دون أي مديونية حتى 31 ديسمبر 2025، ما يدعم المرونة التشغيلية والتخصيص المنضبط لرأس المال.

استمرار التقدم في التنفيذ المحلي ونمو النشاط غير المدرسي، بما في ذلك إضافة حوالي 4000 طالب من مدارس الشراكات التعليمية التابعة لدائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة.

يمضي "مقياس الضاد" نحو الإطلاق المقرر له في الربع الأول من العام 2026، حيث يجري التقدم في الأنشطة التجارية بعد اكتمال عملية التطوير وإجراء الاختبار الميداني الذي شمل نحو 110.000 طالب وطالبة في 9 دول عربية.

في إطار التزام المجموعة بضمان توزيع أرباح العام 2025، تم الإعلان عن إجمالي أرباح مُقررة بقيمة 135 مليون درهم للسنة المالية 2025، يتم صرفها على دفعتين متساويتين، حيث تم صرف 67.5 مليون درهم في أغسطس 2025، ومن المقرر صرف 67.5 مليون درهم أخرى في أبريل 2026 عقب موافقة الجمعية العمومية السنوية عند انعقادها.

بلغ الإنفاق على تطوير المنتجات في السنة المالية 2025 نحو 59.4 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 52% عن العام السابق (123.5 مليون درهم)، ما يعكس تحقيق مكاسب في الكفاءة واتباع نهج منضبط في إدارة الأولويات، إلى جانب الاستمرار في تقديم حلول متطورة تدعم استراتيجية النمو طويلة الأمد لـ "ألف للتعليم".

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم ألف للتعليم القابضة (بي. إل. سي) ("ألف للتعليم" أو "الشركة" أو "المجموعة"؛ المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية برمز التداول: "ALEFEDT")، الشركة الحائزة على جوائز والرائدة في مجال منتجات التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي لطلبة المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية عن كامل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 (السنة المالية 2025).

واختتمت "ألف للتعليم" العام 2025 بأداءٍ سنوي قوي ومرن، حيث سجلت إيرادات بلغت 769.5 مليون درهم إماراتي، محققةً نمواً بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مدعومةً بالاستقرار المستمر لمحفظتها الأساسية في دولة الإمارات وزخم النمو في أنشطة الأعمال الموجهة للشركات والجهات الحكومية غير المدرسية، والمدارس الخاصة، والمشاريع الدولية. وأسهمت الإدارة المنضبطة للتكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية في تحقيق هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بلغ 71.6%، بزيادة بنحو 360 نقطة أساس مقارنة بالسنة المالية 2024، ما يعزز قدرة الشركة على الحفاظ على أرباح قوية إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجيتها.

وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "حققنا أداءً قوياً لكامل العام في 2025، مما يعكس قدرتنا على الإدارة المنضبطة في جميع أعمالنا، ومتانة عملياتنا الأساسية في دولة الإمارات. كما استطعنا الحفاظ على ربحية قوية وتوسيع هوامش الأرباح، دون المساس بميزانية عمومية خالية من الديون، وهو ما يجسد قابلية نموذجنا التشغيلي للتوسُّع. وعززنا أعمالنا الرئيسية في دولة الإمارات ومع دائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة من خلال تقديم خدماتنا إلى مدارس حكومية جديدة في أبوظبي، وتوسيع نطاق أنشطتنا في المدارس الخاصة ومشاريع الشركات والجهات الحكومية غير المدرسية، بالإضافة إلى تطوير مشاريعنا الدولية. وأحرزنا أيضاً تقدماً ملحوظاً في تطوير محفظة منتجاتنا، حيث أكمل "مقياس الضاد" اختباراته الميدانية واسعة النطاق، ويجري حالياً التواصل مع المؤسسات المعنية استعداداً لإطلاقه المقرر في الربع الأول من عام 2026."

الهوامش الربحية القوية وضبط إدارة التكاليف أسهما في نمو الأرباح للسنة المالية 2025

حققت "ألف للتعليم" أرباحاً قوية للسنة المالية 2025، وذلك بدعمٍ من استمرار الهوامش الربحية والإدارة المنضبطة للتكاليف، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 550.7 مليون درهم، ما يعكس الإسهامات الكبيرة من العقود الجديدة إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية في مختلف الأعمال. ونتيجة لذلك، توسع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 71.6%، ما يمثل تحسناً بنحو 360 نقطة أساس مقارنة بالسنة المالية 2024، وبما يُجسد قابلية النموذج التشغيلي للتوسُّع ويعكس الفوائد الناتجة عن تحسين هيكل التكاليف.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 8٪ على أساس سنوي ليبلغ 481.1 مليون درهم، وشهد هامش صافي الأرباح تحسناً واضحًا ليصل إلى 62.5٪، مدفوعاً في المقام الأول بنمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتحقيق المكاسب نتيجة الكفاءة في ضبط التكاليف. وساهم انخفاض النفقات التشغيلية، وتحسّن الأداء بفضل عقود الإيرادات الجديدة، وارتفاع دخل الفوائد في دعم الأرباح، وهو ما أدى في المقابل إلى ارتفاع ضريبة الشركات بشكل جزئي.

واختتمت "ألف للتعليم" السنة المالية 2025 بسيولة نقدية قوية، حيث بلغ النقد وما يعادله 619.5 مليون درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2025، يدعم ذلك ميزانية عمومية خالية من الديون. وتعزِّز هذه المكانة المالية القوية المرونة التشغيلية، مما يمكِّن الشركة من الوفاء المستمر بالتزاماتها التعاقدية مع دائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة، ويتيح مُوَاصلةَ الاستثمار في تطوير المنتجات والمنصات، مع الحفاظ على نهجٍ منضبط في تخصيص رأس المال.

سياسة توزيع أرباح موثوقة ومجزية

بالإضافة إلى دفع عجلة النمو، تواصل المكانة المالية القوية لشركة "ألف للتعليم" والمدفوعات المضمونة من دائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة دعم تحقيق عوائد ثابتة للمساهمين من خلال سياسة أرباح واضحة وموثوقة. وتماشياً مع التزامها لدى طرحها للاكتتاب العام، ضمنت الشركة توزيع حد أدنى سنوي من الأرباح للمساهمين العامين بقيمة 135 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2025. وتم صرف الدفعة الأولى البالغة 67.5 مليون درهم إماراتي كأرباح مؤقتة في أغسطس 2025، في حين من المقرر صرف الدفعة الثانية البالغة 67.5 مليون درهم إماراتي في أبريل 2026، وذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية كما تم الإعلان عنه سابقاً.

مواصلة التقدُّم في النشاط المحلي وتعزيز الحضور العالمي

خلال الربع السنوي الأخير وعلى مدار العام المالي 2025 بأكمله، عملت "ألف للتعليم" على تطوير برنامجها للنمو على المستويين المحلي والدولي، مترجمةً بذلك المشاركة والتفاعل إلى عملية تنفيذ ملموسة. وفي دولة الإمارات، عززت الشركة منصتها الأساسية للمدارس العامة من خلال إضافة ما يقرب من 4,000 طالب، مما رفع تعداد الطلاب على "منصة ألف" في مدارس أبوظبي الحكومية إلى حوالي 73 ألف طالب وطالبة. وفي قطاع المدارس الخاصة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي، مع توسع المنصة لتشمل 183 مدرسة و122 ألف طالب باشتراك مدفوع، ما يمثل نحو 36% من سوق المدارس الخاصة في الإمارات.

وبالبناء على هذه القاعدة القوية، وسّعت "ألف للتعليم" أعمالها مع الشركات والجهات الحكومية غير المدرسية، حيث وقّعت ثمانية عقود جديدة خلال السنة المالية 2025 بقيمةٍ تعاقدية إجمالية تبلغ 64.4 مليون درهم إماراتي عبر الأسواق المحلية والدولية، مع استمرارها في تطوير مجموعة من الفرص النوعية لدعم التحويل والتنويع المستقبلي للعقود بما يتجاوز محفظة أعمالها الحالية في المدارس الحكومية الإماراتية. وتتماشى هذه المشاريع مع الاستراتيجية العالمية لشركة "ألف للتعليم" للأعوام 2025–2030، والتي تركّز على أسواق الأعمال مع الجهات الحكومية خارج دولة الإمارات، وترسم مسارات التعاون والتمويل ذات الأولوية ضمن عدد من الأسواق الدولية المختارة، وذلك بالاستفادة من بيانات النتائج المدعومة بالأبحاث والآثار التعليمية الملموسة المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وإلى جانب التقدم الاستراتيجي، واصلت "ألف للتعليم" تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمنتجاتها خلال السنة المالية 2025، حيث أطلقت إصدارات جديدة من "مسارات ألف"، بما في ذلك مواد القراءة باللغة العربية للصفوف من الثالث إلى العاشر، بالإضافة إلى عروض موسعة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. كما شهدت المنصات التعليمية التكميلية مثل "أرابيتس" و"أبجديات" طرح تحديثات جديدة، وسجّل العام أيضاً إطلاق تقييمٍ شامل لمهارات اللغة العربية، يغطي القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، مما يعزز بشكل أكبر منظومة منتجات الشركة ويزيد من جاهزيتها لتوسيع نطاق تقديم حلولها في الأسواق المحلية والدولية.

"مقياس الضاد" يمضي قدماً نحو الإطلاق المقرر في الربع الأول من العام 2026

حقق "مقياس الضاد"، المنصة المرجعية لتقييم إجادة اللغة العربية وقياس مستويات الناطقين بها من الصف الأول إلى الثاني عشر، تقدماً كبيراً خلال السنة المالية 2025، ومن المنتظر إطلاق المقياس رسمياً في الربع الأول من العام 2026 إثر إتمام مرحلة الاختبارات الميدانية المكثفة والمراجعات الداخلية المستمرة. وخلال السنة المالية 2025، أكمل المقياس الدراسة الميدانية الموسعة والتي شملت قُرابة 110,000 طالب وطالبة في 204 مدارس، منتشرة عبر 70 مدينة وقرية في تسع دول عربية. وفي الوقت ذاته، شهدت الشراكة التجارية والمؤسسية تقدماً مع توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نموذج أولي (نموذج إثبات المفهوم) يغطي حوالي 30,000 طالب في نحو 45 مدرسة، إلى جانب تنفيذ أول دراسة ربط تجاري متعددة السنوات واتفاقية تقييم أداء الطلبة قبل مرحلة الإطلاق الرسمي، وذلك بقيمة تعاقدية إجمالية تقارب 1.8 مليون درهم إماراتي. وبالإضافة إلى ذلك، أحرزت "ألف للتعليم" تقدماً في المشاركة المستمرة مع وزارات التربية والتعليم ومقدمي خدمات التقييم، مما يهيىء "مقياس الضاد" للنشر الأولي في 2026 وبناء مسار تسويق تجاري قابل للتوسُّع.

النظرة المستقبلية

اختتمت "ألف للتعليم" السنة المالية 2025 مرتكزةً على أساس قوي، حيث حققت صافي أرباح بلغ 481.1 مليون درهم إماراتي، مسجلةً نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي، ومتجاوزةً بذلك نطاق التوقعات السنوية للشركة. واستند هذا الأداء القوي إلى استمرار شراكتها القوية وطويلة الأمد مع دائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة، وزخم النمو المتصاعد في قطاع الأعمال مع الشركات والجهات الحكومية غير المدرسية، والتوسُّع داخل المدارس الخاصة في الإمارات، وزيادة الفرص عبر الأسواق الدولية.

وتتوقع "ألف للتعليم" مواصلة مسار النمو في السنة المالية 2026، بدعمٍ من وضوح رؤيتها للإيرادات، ومجموعة العقود الموقعة، والانضباط في إدارة التكاليف. وستُعزِّز هذا الأداء مساهمة العقود المُبرمة مؤخراً والعقود التي تشهد تقدماً في تنفيذها، ما يرسخ الثقة في الآفاق المستقبلية على المدى القريب.

وبالنظر إلى المستقبل، من المرتقب أن تعمل الشركة على تعزيز اعتماد منتجاتها وتنويع إيراداتها، مدعومةً بالإطلاق المرتقب لـ "مقياس الضاد"، والتطوير المستمر لمحفظة منتجاتها مثل "مسارات ألف"، والاختبارات التقييمية للقراءة باللغة العربية، والمنتجات التكميلية الأخرى مثل "أرابيتس" و"أبجديات".

وتعزِّز الشراكات الاستراتيجية، مثل التعاون مع كل من "Liquid AI" و"Microsoft"، منظومة الابتكار في "ألف للتعليم"، بما يشمل نقل محفظة منتجاتها كاملةً إلى "Microsoft Azure"، وتكامُل القدرات السحابية المستقلة. وتعزز هذه الخطوات الأداء وقدرات التوسع، وتتيح فرصاً جديدة للإيرادات. وستواصل "ألف للتعليم" الارتقاء بكفاءة الإنفاق الرأسمالي في تطوير المنتجات ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز وتوسيع محفظة منتجاتها وقدراتها على توفير حلول تعلُّم عالية التأثير في مناطق جغرافية جديدة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تواصل الربحية مرونتها في ظل قدرات التوسُّع التي يتميز بها النموذج التشغيلي للشركة، إلى جانب الإدارة المالية الرصينة، والاستثمارات المتواصلة في تطوير المنتجات وزيادة تنوعها. وستواصل "ألف للتعليم" التزامها بسياسة توزيع الأرباح مستقرة، مستهدفةً نسبة توزيعات تبلغ 90%، مع المضي قدماً في تركيزها على تقديم عائدات مجزية ومستدامة للمساهمين بموازاة النمو طويل الأمد.

ملخص الأداء المالي:

مليون درهم إماراتي السنة المالية 2025 السنة المالية 2024 نسبة التغيير الإيرادات 769.5 759.0 1.4% إجمالي النفقات 218.8 242.9 -10% الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك* 550.7 516.1 7% هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 71.6% 68.0% + 360 نقطة أساس صافي الأرباح 481.1 447.5 8% هامش صافي الأرباح 62.5% 59.0% + 350 نقطة أساس

*الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ونفقات الإيجار (الفوائد والاستهلاك على أصول حق الانتفاع).

-انتهى-

نبذة عن "ألف للتعليم":

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزةً على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلةٍ نوعية في منظومة التعلُّم للصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. وتمكنت الشركة من ترسيخ حضورها المتميز في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث تعمل في حوالي 17,000 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، والمغرب. وتقدم "منصة ألف" المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجارب تعليمية مخصصة لأكثر من 1.8 مليون من الطلبة المسجلين، متيحةً لهم التعلُّم وفقاً للوتيرة التي تناسبهم، وتحقيق كامل إمكاناتهم في أي وقت ومن أي مكان. وترتكز "ألف للتعليم" على سجلٍ حافل في تطوير مشاركة الطلبة وإنجازاتهم، حيث ارتفعت نتائج الاختبارات في إندونيسيا بنسبة 8.5% في مادتي اللغة العربية والرياضيات، كما سجلت معدَّل انتشار بنسبة 100% في الحلقة الثانية (الصفوف من 5 إلى 8) والحلقة الثالثة (الصفوف من 9 إلى 12).

وتوفر "منصة ألف" الحائزة على جوائز حلول التعلُّم والتعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم البيانات الفورية لتحسين المنظومة التعليمية. أما "مسارات ألف"، فهو برنامج تكميلي يركز على الطلاب ويتيح لهم التعلم الذاتي وفق الوتيرة التي تناسبهم، فيما تعد "أبجديات" منصة لتعلُّم اللغة العربية تقدّم محتوى تفاعلي وجذاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع. ويعتبر "أرابيتس" نظاماً متكاملاً لتعلُّم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يساعد الطلبة من كافة الأعمار على تعلم وممارسة وتعزيز مهاراتهم في اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب تقديم الدعم للطلبة خلال رحلتهم التعليمية، تدعم "ألف للتعليم" ما يقارب 79,000 معلم بالأدوات التي تثري عملية التعليم، متيحةً تدخلاتٍ أكاديمية عالية التأثير لتطوير نتائج تعلُّم الطلبة. كما تعزز "ألف للتعليم" المشاركة والإنجاز والمساواة في التعلُّم سعياً لإعداد الطلبة للنجاح في عالم يتطور باستمرار.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alefeducation.com

جهات الاتصال:

للاستفسارات الإعلامية

نور عرفات

marketing@alefeducation.com

للاستفسارات المتعلقة بشؤون المستثمرين

ir@alefeducation.com

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات