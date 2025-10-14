دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط (مبرة) عن القوائم النهائية لجوائز مبرة 2025، بمشاركة أكثر من 65 وكالة، ضمن الدورة السابعة عشرة لأكثر حفلات توزيع الجوائز تميزاً في قطاع العلاقات العامة. ويمثل هذا العام مشاركة 74 مؤسسة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الجمعية، حيث تم اختيار القوائم النهائية عبر 54 فئة تشمل فئتين فرديتين وواحدة أكاديمية، لتكريم أبرز المواهب والإنجازات على مستوى القطاع بأكمله.

تصدرت ويبِر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا القائمة بـ 69 ترشيحاً، تلتها الوكالة المحلية غامبت كوميونكيشنز بـ 56 ترشيحاً، ثم Current Global MENAT بـ 26 ترشيحاً، وأكورن ستراتِجي بـ 22 ترشيحاً. كما حصدت المؤسسات البارزة مثل مؤسسة قطر، مبادلة، مصدر، طاقة، ومنطقة السعديات الثقافية أعلى عدد من الترشيحات على المستوى المؤسسي.

تحتفي جوائز مبرة بالأعمال الاستثنائية التي تعكس أعلى معايير التميز في العلاقات العامة والاتصالات، وقد خضعت المشاركات للقوائم النهائية بعد تقييم دقيق من قبل لجنة مكونة من 130 خبيراً، شملت الاستراتيجية، الابتكار، الموهبة، والأثر.

وضمت لجنة التحكيم كل من: راينا لازاروفا (مؤسسة ريبوينت ورئيسة مجلس إيمك)، وأمينة طاهر (زميلة مبرة والمديرة التنفيذية للتسويق في وايو بنك)، وفيصل الزهراني (زميل مبرة وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للعلاقات العامة)، والدكتورة إلهام العلاقي (أستاذة ومديرة برنامج الصحافة والاتصالات الاستراتيجية في جامعة نورثويسترن قطر)، حيث قامت اللجنة بترشيح الحملات التي أظهرت الإبداع والمثابرة في تطوير قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جون باربر، نائب رئيس مبرة ورئيس لجنة الجوائز: "تلتزم مبرة بالاعتراف بالمواهب والحملات التي تؤثر وتلهم وتحدث تغييراً ملموساً. الفئات الجديدة لعام 2025 تعكس تحول القطاع نحو قياس النجاح وفقاً لمعايير الاستدامة، القيادة الفكرية، والاتصالات غير الربحية، مما يبرز الأثر الحقيقي للعلاقات العامة على المجتمع. تستمر جوائز مبرة في كسر الأرقام القياسية السابقة من حيث المشاركات والقوائم القصيرة والحضور، ونتطلع لعرض أعمال المرشحين الاستثنائية في 27 نوفمبر."

من الحملات البارزة المدرجة في القائمة:

حملة " You’ve Got Better Things To Do" – أول حملة مصرفية مولّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة من أكورن ستراتِجي،

حملة " Heinz-The Sachet Trade Up’"، وحملة " Harley Davidson Mid-Life Check" من Current Global MENAT

حملة دلفيرو " Petvertising " من TBWA.

وضمت فئة أفضل استخدام للغة العربية وكالات تمثل شركات السيارات الكبرى مثل:

حملة "مرسيدس بنز: معاً تحت نجوم تراثنا" من RAPP MENA

حملة " Ode To A Fallen Rival-Chevrolet Tahoe vs Nissan Patrol’" من ويبِر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، كومنولث، كارات، وإم آر إم.

كما شهدت فئات الجوائز الأخرى منافسة قوية، من بينها: أفضل استخدام لميزانية محدودة، أفضل شراكة تعاونية، أفضل استخدام للقيادة الفكرية، أفضل حملة بين الشركات، أفضل حملة تقنية، أفضل حملة رياضية وترفيهية، أفضل حملة سياحة وضيافة، أفضل حملة تعليمية، أفضل حملة سلع استهلاكية، أفضل تفعيل للعلامة التجارية، أفضل فعالية مباشرة، أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، أفضل حملة متكاملة بين الشركات، أفضل حملة متكاملة للمستهلكين، أفضل استخدام للمؤثرين أو سفراء العلامة التجارية، وأفضل استخدام لحملات الاستدامة ESG، مع 10 ترشيحات لكل فئة.

كان معيار الاتصالات هذا العام مرتفعاً، مما يعكس فهماً عميقاً للعلامات التجارية، واتجاهات السوق، والجماهير المستهدفة، ويؤسس صلة حيوية وملموسة بين الإبداع والأثر. وأشادت اللجنة بـ البراعة الاستراتيجية والرؤية الثاقبة لجميع المشاركات، مؤكدة القيمة المضافة التي تقدمها لأصحاب المصلحة مع الالتزام بأعلى معايير ثقافة العمل والابتكار.

وأضاف جون باربر: "الإرث الأبرز لجوائز مبرا يكمن في الارتفاع المستمر في مستوى الإبداع والأثر للحملات المرشحة عاماً بعد عام. وليلة الجوائز لدينا تمثل منصة للاحتفاء بالتأثير الاستثنائي والسرد الإبداعي المبتكر الذي يصممه ألمع عقول العلاقات العامة في منطقتنا، ونتطلع إلى تكريم هذه المواهب في نوفمبر المقبل."

وضمن جائزة ديف روبنسون لأفضل إعلامي شاب للعام، تم اختيار 10 مرشحين من بينهم Space42، APCO ، Brazen MENA ، BPG Group ، لتكريم الأبرز مساهمة في القطاع.

شهدت المؤسسات حضوراً قوياً هذا العام، حيث احتلت غالبية القائمة القصيرة لفئة إعلامي العام، بممثلين مثل برايان لوت (مبادلة)، حمادة الحضرمي (أديك)، وعادل ميمون (إيمستيل)، إلى جانب الوكيلة دينا تايلور (سابا كونسلتانتس). كما مثلت فئة أفضل اتصالات داخلية وإدارة التغيير مرشحين من ميرال، مبادلة، تبريد، ودائرة الصحة أبوظبي.

وتُقام مراسم الحفل الرسمي بالزي الرسمي (Black-tie) في أتلانتس النخلة، دبي، بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

ويشارك في الجوائز هذا العام كشركاء رسميين: غامبت كوميونكيشنز كشريك ماسي، طاقة كشريك بلاتيني، وويبِر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وكارما كشركاء ذهبيين. كما انضمت كل من مبادلة، كيبيسونز، إس إي سي نيوغيت الشرق الأوسط، تيلم ميديا، بيرسون، بليس كوميونكيشنز، فيرست أند تن بروداكشنز، كَرِنت جلوبال مينات، ماتريكس بي آر، وإيمك للقياس والتقييم كشركاء داعمين.

