أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات لتعليم القيادة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (DRIVE)، اليوم عن نتائجها المالية القوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي عكست نمواً ملحوظاً في الإيرادات، وتحسناً في الربحية، ومتانة في المركز المالي للشركة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 770 مليون درهم إماراتي خلال عام 2025، مقارنة بـ513 مليون درهم إماراتي في عام 2024، محققة نمواً سنوياً بنسبة 50%، مدفوعة بالطلب المستدام على خدمات تدريب السائقين، إلى جانب التوسع المستمر في محفظة الشركة لخدمات التنقل المتكاملة.

وسجل الربح قبل الضريبة نمواً بنسبة 30% ليصل إلى 403 ملايين درهم إماراتي، مقارنة بـ310 ملايين درهم إماراتي في العام السابق، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 23% ليبلغ 346 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ282 مليون درهم إماراتي في عام 2024. كما ارتفعت الأرباح قبل قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35% لتصل إلى 425 مليون درهم إماراتي، ما يعكس تحسناً في الكفاءة التشغيلية، وانضباطاً في إدارة التكاليف، وتعزيزاً في كفاءة استخدام الأصول.

وفي ضوء الأداء المالي القوي والتدفقات النقدية المستقرة، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 20 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية 2025، على أن يتم عرض هذه التوصية على الجمعية العمومية للشركة للمصادقة عليها.

وتمثل هذه التوزيعات ما نسبته 40% من رأس مال الشركة، وتعادل ما يقارب 62% من صافي أرباح عام 2025م، بزيادة قدرها نحو 18% مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يعكس متانة المركز المالي للشركة، ويحقق قيمة مضافة للمساهمين، ويعزز من ثقتهم باستدامة الأداء والنمو المستقبلي.

وبهذه المناسبة، قال السيد خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة: "تعكس نتائجنا المالية لعام 2025 قوة ومرونة نموذج أعمال الشركة. ويؤكد النمو الملحوظ في الإيرادات والربحية قدرتنا على التوسع بكفاءة، مع الحفاظ على تركيزنا على الجودة، والسلامة على الطرق، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ونواصل الاستثمار في المبادرات التي تعزز مكانتنا كمزود رائد لحلول التنقل المتكاملة في دولة الإمارات".

من جانبه، قال الدكتور أحمد عودة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية: "حققت الشركة نمواً قوياً في الأرباح والتدفقات النقدية خلال عام 2025، مما يعزز مركزها المالي المتين. ويوفر التحسن في جميع المؤشرات المالية الرئيسية منصة قوية لدعم الاستثمارات المستقبلية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين".

يذكر أن الإمارات لتعليم القيادة قد استحوذت نهاية عام 2025 على حصة قدرها 22.5% في شركة «مواصلات القابضة»، التي تضم مجموعة من الشركات تشمل «أمان للنقل العام»، و«أمان تاكسي»، و«أوتوستراد» وغيرها، وتدير أسطولاً متنوعاً يضم أكثر من 1000 حافلة للنقل العام والخاص، وأكثر من 2500 سيارة أجرة، وما يزيد على 5500 مركبة تأجير موزعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وفي عام 2024، استحوذت الشركة على حصة 51% من شركة «إكسلنس بريمير للاستثمار»، المالكة لعدد من الشركات من بينها «إكسلنس للقيادة» و«إكسلنس ليموزين».

في الربع الرابع من عام 2025، حققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إنجازا استراتيجيا عبر الفوز بمناقصة صادرة عن مركز النقل المتكامل في أبوظبي لتطوير وتشغيل محطات شحن من الجيل القادم للمركبات الكهربائية. ولتنفيذ هذه المبادرة، أسست المجموعة شركة تشارج بوينت لإدارة وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية ذ.م.م في أبوظبي كشركة تابعة مخصصة للإشراف على التنفيذ والتسليم.

وتأتي هذه الشراكات والاستثمارات كجزء من استراتيجية الشركة طويلة الأجل لتأسيس محفظة قوية من حلول التنقل الذكي، بما يسهم في دعم مسيرة التنقل الآمن والمستدام في دولة الإمارات.

حول شركة الإمارات لتعليم القيادة

تأسست شركة الإمارات لتعليم القيادة (EDC) في عام 2000 وتعتبر المزود الرائد لتعليم القيادة، والتعليم لما قبل الترخيص في أبوظبي، والشريك الموثوق للحكومة في خلق طرق أكثر أمانًا. وبصفتها المعهد الرائد لتدريب السائقين وسلامة الطرق في الإمارة، تقدم الشركة نظام مرور يدعم النمو السكاني السريع والتنمية الحضرية في الإمارة.

قامت الشركة برقمنة مناهجها وتسعى لتطبيق الواقع المعزز والافتراضي لتسهيل التعلم. كما تقوم الشركة حاليًا بتحويل أسطولها الكبير من المركبات إلى مركبات هجينة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل لجنة الجودة المشتركة مع شرطة أبوظبي على ضمان تحديث برامج ومنهجيات التدريب وتوافقها مع القوانين المعمول بها.

تعد الإمارات لتعليم القيادة المساهم الأساسي في لجنة التعليم للسلامة على الطرق في أبوظبي وتساهم بانتظام في مركز النقل المتكامل (ITC) من خلال المدخلات التقنية والتعليمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.edcad.ae.

-انتهى-

#بياناتشركات