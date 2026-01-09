رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة : تواصل إمارة رأس الخيمة تعزيز مكانتها كوجهة عقارية واعدة في دولة الإمارات، مع تسجيل نمو مستدام مدعوم بارتفاع قيمة العقارات، وعوائد إيجارية جذابة، واهتمام متزايد من المستثمرين بمختلف أنواع الأصول، سواء السكنية أو الاستثمارية. وأظهرت بيانات حديثة من منصة بيوت، الرائدة في التكنولوجيا العقارية بالإمارات، زيادة واضحة في ثقة المستثمرين، مع تزايد الطلب على المجتمعات السكنية الرئيسية في الإمارة، مما يعكس جاذبية رأس الخيمة كخيار استثماري موثوق ومتنوع.

اتجاهات المبيعات تشير إلى إمكانات قوية لنمو رأس المال

أبرزت بيانات بيوت الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار العقارات عبر مناطق راسخة وناشئة في رأس الخيمة، ما يعكس فرصاً قوية لتقدير القيمة على المدى الطويل.

وسجلت منطقة "قرية الحمراء" أداءً متميزاً في قطاع الفلل، مع زيادة متوسط سعر القدم المربع بنحو 42٪ خلال 2025، مدفوعاً بالطلب المستمر على نمط الحياة على الواجهة المائية والمجتمعات الشبيهة بالمنتجعات. وشهدت أسعار الفلل ارتفاعاً عبر جميع الفئات، حيث تجاوز متوسط سعر الفلل المكونة من خمس غرف نوم 14 مليون درهم، ما يعكس ثقة المستثمرين من أصحاب الثروات العالية في هذه الوجهة المرموقة.

في سوق الشقق، شهدت كل من "قرية الحمراء" و"جزيرة المرجان" نموًا مزدوج الرقم في الأسعار. فقد ارتفع سعر القدم المربع للشقق بأكثر من 30٪ في "قرية الحمراء"، وأكثر من 21٪ في "جزيرة المرجان"، بدعم من توسع المعروض في مشاريع مثل "رويال بريز"، و"الحمرا مارينا ريزيدنس"، و"باب البحر ريزيدنس".

هذا وتستمر "جزيرة المرجان" في جذب الانتباه كوجهة استثمارية مستقبلية، مع ارتفاع الأسعار بما يعكس الثقة المتزايدة قبل الانتهاء المتوقع وافتتاح مشروع "وين جزيرة المرجان"، والذي يُتوقع أن يعزز الطلب على الأصول السكنية والفندقية على حد سواء.

عوائد الإيجار تبرز إمكانيات استثمارية عالية الدخل

إلى جانب نمو رأس المال، تُظهر بيانات بيوت تحقيق عوائد إيجارية واعدة في عدة مجتمعات بإمارة رأس الخيمة، ما يعزز من جاذبية الإمارة للمستثمرين الباحثين عن دخل مستقر. تقدم الشقق في "قرية الياسمين" عوائد مميزة تتجاوز 12٪، فيما تواصل "قرية الحمراء" و"جزيرة المرجان" توفير عوائد تتراوح بين 5.5٪ و5.8٪، ما يوازن بين الدخل المنتظم ونمو القيمة على المدى الطويل.

وفي قطاع الفلل، تسجل مناطق مثل "شمال جلفار" و"جلفار" عوائد إيجارية تصل إلى 6.35٪ و5.79٪ على التوالي، مسلطة الضوء على تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة خارج المجتمعات الشاطئية التقليدية. كما حافظ الطلب على الإيجار على استقراره في الأحياء الشعبية، حيث ارتفعت متوسط الإيجارات للشقق في "قرية الحمراء" و"جزيرة المرجان" بنسب تصل إلى 14٪ و10٪ على التوالي، بينما شهد "ميناء العرب" نمواً قوياً في إيجارات الشقق المكونة من غرفة وغرفتين، مما يعكس تزايد اهتمام المستأجرين بالعيش على الواجهة المائية وفي مجتمعات متكاملة.

السوق يخطو نحو مرحلة جديدة من النمو

بحسب بيوت، تكمن جاذبية رأس الخيمة في مزيج من الأسعار التنافسية، وزيادة السيولة، والعوائد القوية، وخطة تطوير واضحة قائمة على البنية التحتية والسياحة. كما يشير توسع المعروض من الفلل في مجتمعات مثل "جزيرة فالكون"، حيث زادت الإعلانات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إلى زيادة ثقة المطورين والمستثمرين في مسار الإمارة.

وعلق حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "تدخل رأس الخيمة مرحلة جديدة من النمو، مدعومة بارتفاع قيمة العقارات، وعوائد إيجارية واعدة، وخريطة تطوير طويلة الأمد واضحة المعالم. نحن نشهد مستوى متزايداً من الثقة من جانب المستأجرين والمستثمرين على حد سواء، لا سيما في المجتمعات الشاطئية والمخطط لها بشكل رئيسي، والتي توفر نمط حياة متكامل إلى جانب أساسيات استثمارية قوية. ومع اكتمال المشاريع الكبرى وتنامي الطلب تدريجياً، تتضح معالم رأس الخيمة كسوق يتمتع بعمق حقيقي وإمكانات طويلة الأمد."

مع قرب الانتهاء من المشاريع الكبرى واستمرار تزايد الطلب، من المتوقع أن تعزز رأس الخيمة مكانتها كوجهة استثمارية ذكية ومستقبلية داخل دولة الإمارات، توفر فرصاً متكاملة للنمو الرأسمالي والدخل الإيجاري.

