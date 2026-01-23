دافوس، سويسرا: شارك سعادة السيد ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) ورئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس بسويسرا، حيث تحدث عن الدور المتنامي للرياضة كمحفز للقيمة الاقتصادية والتنمية طويلة الأجل.

وشارك سعادة الخليفي كمتحدث في جلسة حوار فكري مغلقة بعنوان "الخطة العالمية الجديدة: الرياضيون، والاستثمار، ومستقبل الرياضة"، والتي استضافها جناح وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وجمعت نخبة من المستثمرين وقادة الشركات والرياضيين وصناع السياسات، لبحث سبل تطوير الرياضة لتصبح منظومة تحرك رؤوس الأموال وتسهم في بناء المشاريع والمؤسسات.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من قادة الرياضة العالميين، من بينهم تريسي ماكجريدي، عضو قاعة مشاهير الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) ورائد أعمال؛ وشريف يونس، الحائز على ميدالية أولمبية ولاعب كرة طائرة شاطئية بارز. أدار الجلسة ديفيد مورينو جونيور، المدير التنفيذي الرياضي العالمي والشريك المسؤول في شركة نورتون روز فولبرايت.

ركز النقاش على دورة حياة الرياضة الحديثة بكامل مراحلها، مسلطاً الضوء على كيفية تجاوز الرياضيين اليوم إطار المنافسة الرياضية التقليدية، وانتقالهم إلى مجالات الملكية وريادة الأعمال والقيادة والإعلام والمشاريع متعددة الدول. وقد أسهم هذا التحول في توسيع مفهوم النجاح الرياضي، ليشمل إلى جانب البطولات، الحوكمة وبناء القيمة طويلة الأمد وتعزيز الحضور العالمي.

كما تناول المشاركون دور الرياضة في صياغة مفاهيم الصحة العالمية، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوسيع نطاق المنظومات القائمة على الأداء عبر مختلف الأسواق، مع الحفاظ على المصداقية والانسجام الثقافي. وأكد ​​الحوار على الدور المحوري لقطر ومنطقة الخليج عموماً في هذا التطور، ولا سيما في ظل ما تشهده من استثمار مستدام في الفرق الرياضية والبنية التحتية وشبكات الإعلام، بما يرسخ حضور المنطقة في الاقتصاد الرياضي العالمي من خلال استراتيجية طويلة الأجل وقيادة مؤسسية.

واستناداً إلى خبرة قطر للاستثمارات الرياضية، شارك سعادة الخليفي تحليلات حول بناء منظومات رياضية مستدامة، مؤكداً على أهمية مواءمة الاستثمار والحوكمة والبنية التحتية الإعلامية في تحقيق النمو المستمر لقطاع الرياضة العالمي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية.

وقد شارك في استضافة الجلسة كل من علام جلوبال فنتشرز، وجلوبال فنتشر بارتنرز، وقطر للاستثمارات الرياضية، بالتعاون مع مجلة تايم آفريقيا، ومجلة رولينج ستون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجلة روب ريبورت آفريقيا، حيث استكشف الحوار مكانة الرياضة إلى جانب التمويل والتكنولوجيا كقوة اقتصادية مؤثرة.

-انتهى-

