إجمالي الإيرادات بلغ 1,173.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2025

استمرار النمو القياسي لمعدل إقبال الزوار ليصل إلى 66.5 مليون زائر بزيادة سنوية قدرها 0.6%

ارتفاع الطلب على مساحات التجزئة الرئيسية ومعدلات الإشغال وصلت إلى 92.2%

شارف مشروعا "جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" على الانتهاء وبلغت نسبة التقدم الإنشائي فيهما 99% و98%، على التوالي

الرياض، المملكة العربية السعودية: نشرت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، المالك الأكبر لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية والشركة الرائدة في تشغيلها وتطويرها، نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2025.

حققت الشركة أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 34.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 474.7 مليون ريال سعودي، واستقرت الإيرادات لتسجل 582.6 مليون ريال سعودي، مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الاستقرار إلى غياب مساهمات الظهران مول ، الذي تم تسليم المرحلة الأولى منه في أوائل فبراير 2025، مما أدى إلى انخفاض صافي إيرادات الإيجارات ومبيعات وسائل الإعلام. وعند استبعاد الظهران مول ، نمت الإيرادات بنسبة 7.2% على أساس سنوي. وقد جاء نمو الأرباح القوي مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية، وارتفاع صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية إلى 280.6 مليون ريال سعودي، وانخفاض التكاليف التمويلية. وبفضل هذه المكاسب، تمكنت الشركة من تعويض غياب الإيرادات من الظهران مول بعد تسليمه وانخفاض مبيعات وسائل الإعلام. كما ارتفع إجمالي الربح بشكل طفيف بنسبة 0.8% ليصل إلى 489.4 مليون ريال سعودي، فيما سجل الربح التشغيلي نمواً بنسبة 23.0% ليبلغ 637.9 مليون ريال. وبعد استبعاد البنود غير المتكررة، وصل صافي الربح في الربع الثاني من عام 2025 إلى 464.7 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 31.3% مقارنة ب ـ353.8 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2024.

وعلى أساس ربع سنوي، استقرت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 360.3 مليون ريال سعودي بفضل كفاءة ضبط التكاليف وتحسن هامش الربح. وشهدت "سينومي سنترز" إقبالاً قياسياً في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد الزوار إلى 66.5 مليون زائر بنسبة زيادة سنوية قدرها 0.6%، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق لفترة النصف الأول، مما يرسّخ مكانة الشركة كوجهة التسوق الرائدة في المملكة.

استقرت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 عند 1,173.3 مليون ريال سعودي، ويشكل ذلك زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وحقق صافي الربح نمواً سنوياً قدره 29.3% ليصل إلى 697.3 مليون ريال سعودي مدفوعاً بمكاسب القيمة العادلة البالغة 325.1 مليون ريال، وزيادة الدخل التشغيلي، وانخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 13.8%. وبعد استبعاد البنود غير المتكررة – ومنها ربح بيع أرض بمدينة الخرج بقيمة 9.9 مليون ريال في النصف الأول من 2025، وشطب تكاليف تمويلية بقيمة 50.6 مليون ريال في النصف الأول من 2024 – بلغ صافي الربح المعدل 687.4 مليون ريال بارتفاع سنوي نسبته 16.5%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 717.7 مليون ريال، مما يؤكد استمرار قوة الأعمال الأساسية. وعند استبعاد الظهران مول، نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.9% على أساس سنوي. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية في جميع مراكز التسوق القائمة.

ويحرز مشروعا "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة" تقدماً كبيراً في سير الأعمال الإنشائية، ومن المتوقع لهما أن يعيدا بلورة مشهد البيع بالتجزئة كل ضمن مدينته. وبحلول يونيو 2025، بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية 99% في "جوهرة جدة" و98% في "جوهرة الرياض". ولا يزال الإقبال على التأجير المسبق مرتفعاً، إذ وصل إلى قرابة 92% في "جوهرة جدة" وأكثر من 85% في "جوهرة الرياض". ومن المتوقع أن يساهم المشروعان معاً بأكثر من 650 مليون ريال سعودي في الأرباح السنوية للشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مما يمثل زيادة بنسبة 40% عما هي عليه اليوم. وسيحتل هذان المركزان مكانة بارزة ضمن محفظة "سينومي سنترز" لناحية عدد الزوار وحجم الإنفاق والإيرادات، إذ يُتوقع أن يستقطبا سنوياً أكثر من 15 مليون زائر لـ"جوهرة الرياض" و20 مليوناً لـ"جوهرة جدة".

وأثمرت جهود تحسين محفظة "سينومي سنترز" عن نتائج جيدة، حيث بلغ معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل 92.2% في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بسياسات التأجير المسبق وتبديل المستأجرين. وخلال النصف الأول من العام، جددت الشركة 1,111 عقد إيجار، وأدخلت إلى مراكزها 174 علامة تجارية جديدة بما فيها أسماء مرموقة مثل: هاري وينستون، بلانبان، بريجيه، دعاء المعلم للمجوهرات، الفالح، هوليستر، أبركرومبي آند فيتش، وأول سينتس.

وتواصل الشركة تركيزها على توسيع محفظة أصولها عالية الجودة، حيث من المتوقع أن تنمو المساحات القابلة للتأجير لديها بنسبة 46% لتصل إلى 1.8 مليون متر مربع بحلول عام 2027، مدفوعةً بافتتاح ثلاثة مراكز تسوق رئيسية ("جوهرة الرياض"، "جوهرة جدة"، "جوهرة الخبر") إلى جانب ثلاث وجهات جديدة لنمط الحياة العصرية ("مارينا مول الجبيل"، و"يو ووك القصيم"، و"مرسية مول").

وتأكيداً على التزامها بتحقيق القيمة للمساهمين، دفعت الشركة توزيعات ربع سنوية بقيمة 0.375 ريال سعودي للسهم في الربع الثاني 2025. وبلغ متوسط العائد السنوي لتلك التوزيعات 7.7% كما في 30 يونيو 2025، وذلك بناءً على سعر السهم البالغ 19.41 ريال سعودي.

وتتمتع "سينومي سنترز" بوضع قوي يؤهلها للاستفادة من نمو قطاع التجزئة السعودي على المدى الطويل، وذلك بفضل محفظتها المتميزة، والتزامها الصارم بتنفيذ خطط الأعمال، ورؤيتها الاستراتيجية الواضحة.

وفي هذا السياق، علّقت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لشركة "سينومي سنترز"، قائلةً: "يعكس أداؤنا القوي في النصف الأول من العام مرونة 'سينومي سنترز' وزخم أعمالها المستمر. فقد حققنا نمواً في الإيرادات – بعد استبعاد الظهران مول – بنسبة 6.9% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 16.5% على أساس سنوي، وسجلنا رقماً قياسياً في عدد الزوار بلغ 66.5 مليون زائر، مما يؤكد سيرنا بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا التشغيلية والاستراتيجية. وعلى الرغم من توقف إيرادات الظهران مول، إلا أننا حافظنا على استقرار أداء الإيرادات وتعزيز الربحية من خلال الإدارة المنضبطة للتكاليف، وتحسين تنويع المستأجرين، وزيادة مكاسب القيمة العادلة عبر مشاريعنا.

ونفخر بالتقدم الذي أحرزناه في مشروعينا الرئيسيين "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة"'، واللذين شارفا على الانتهاء ونتوقع لهما أن يرسيا معايير جديدة في تجربة التسوق وتفاعل الزوار. وبمجرد افتتاحهما، سيوسّع هذان المركزان محفظة أعمالنا ويعززان قدرتنا على تحقيق أرباح مستدامة وطويلة الأمد.

ونحن ماضون قدماً في التزامنا بتحقيق النمو المستدام من خلال الابتكار، والتنفيذ الفعال لخطط الأعمال، والاستثمار المستمر في أصول عالية الجودة عبر مشهد التجزئة المتطور في المملكة."

أبرز الإنجازات التشغيلية ونتائج الأعمال

استقبلت "سينومي سنترز" 31.7 مليون زائر في جميع مراكز التسوق التابعة لها خلال الربع الثاني من عام 2025. وباستثناء الظهران مول، ارتفع عدد الزوار بنسبة 0.5% على أساس سنوي، مما يؤكد قوة محفظة سينومي واستمرار جاذبية عروضها العصرية التي تواكب آخر التوجهات.

وبقي الطلب على مساحات التجزئة الرئيسية في المملكة قوياً. واستقر معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل عند 92.2%، مما يعكس انخفاضاً طفيفاً قدره 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي. ويؤكد هذا الاستقرار ثقة العلامات التجارية الإقليمية والدولية واهتمامها المستمر بمراكز "سينومي سنترز"، ومن المقرر أن تسجل الشركة حركة تأجير قوية فيما تبقى من العام الحالي. وجددت الشركة خلال الربع الثاني من العام 1,111 عقد إيجار، واستقبلت 174 علامة تجارية (منها 55 علامة تجارية جديدة). ومن بين هذه الإضافات أسماء مرموقة مثل هاري وينستون، وبلانبان، وبريجيه، ودعاء المعلم للمجوهرات، والفالح، وهوليستر، وأبركرومبي آند فيتش، وأول سينتس. ويتنوع مزيج المساحات القابلة للتأجير بنسبة 62% لقطاع التجزئة و38% للقطاعات الأخرى (بما في ذلك مرافق الترفيه والأغذية والمشروبات)، مع التحضير لصفقات جديدة وشراكات مع العديد من العلامات التجارية.

وحتى نهاية يونيو 2025، تم إنجاز 99.0% و98.0% من أعمال البناء في مشروعي التطوير الرئيسيين "جوهرة جدة" و"جوهرة الرياض" على التوالي، وسيدخلان حيز الخدمة في الربع الرابع من عام 2025 والربع الثاني من عام 2026 على التوالي.

بلغت نسبة التأجير المسبق في مشروع "جوهرة جدة" 92% (بناءً على بندود العقد المتفق عليها أو خطاب النوايا الموقع أو العقود الموقعة)، وسيستقطب أكثر من 300 علامة تجارية عالمية رائدة عبر أكثر من 50 متجرٍ رئيسيٍّ بما في ذلك 10 علامات تجارية تتواجد لأول مرة في جدة. وسيضم المشروع أول جناح عالمي للمنتجات الفاخرة في جدة، ومركزاً متطوراً للترفيه والفعاليات، وثلاثة مساحات مميزة لمتاجر الأغذية والمشروبات، ومركزاً متطوراً من الجيل الجديد لتوفير تجربة رقمية غامرة محاطاً بمساحات لتناول الطعام. وسيضم المشروع، إلى جانب "جوهرة الرياض"، واحدة من أكبر النوافذ السماوية في المملكة العربية السعودية بارتفاع 27 متراً، والتي تضفي إضاءة طبيعية على المكان وتوفر تجربة سلسلة داخلية وخارجية.

أما بالنسبة لمشروع "جوهرة الرياض"، فقد اكتمل بناؤه بنسبة 98%، ووصلت نسبة التأجير المسبق فيه إلى 85% (بناءً على بنود العقد المتفق عليها أو خطاب النوايا الموقع أو العقود الموقعة). وسيستقطب المشروع أكثر من 300 علامة تجارية عالمية رائدة عبر أكثر من 75 متجر رئيسيّ بما في ذلك 10 علامة تجارية تتواجد في الرياض لأول مرة. ويمتد "جوهرة الرياض" على مساحة تعادل 70 ملعب كرة قدم، ليكون بذلك أكبر مركز تسوق من حيث المساحة في المملكة العربية السعودية. وسيضم المشروع أول جناح عالمي للمنتجات الفاخرة، وأربع مساحات مميزة لمتاجر الأغذية والمشروبات، وعروض الترفيه عالمية المستوى، ومركزاً متطوراً من الجيل الجديد لتوفير تجربة رقمية غامرة محاطاً بمساحات لتناول الطعام، وسيضم المشروع كذلك 65,000 متر مربع من المساحات المكتبية الفاخرة. وسيصبح "جوهرة الرياض" الوجهة الأولى لإقبال الزوار والإنفاق في الرياض، حيث من المتوقع أن يستقبل أكثر من 20 مليون زائر سنوياً.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025

استقرت إيرادات الشركة عند 1,173.3 مليون ريال سعودي، بزيادة هامشية قدرها 0.1% مقارنةً بـ 1,172.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024. اثَر مجمع الظهران على المقارنة السنوية، والذي تم تسليم المرحلة الأولى منه مطلع 2025. عند استبعاد الظهران مول ، نمت الإيرادات بنسبة قوية بلغت 6.9% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع المستمر في معدل إقبال الزوار على مراكز التسوق، حيث ارتفع عددهم بحوالي 0.5 مليون ليصل إلى 66.5 مليون زائر في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 66.0 مليون زائر في النصف الأول من عام 2024. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة إيرادات المرافق والإيرادات الأخرى بنسبة 31.3% لتصل إلى 100.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 76.8 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024.

وبلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 717.7 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 718.1 مليون ريال سعودي في العام السابق. وعند استبعاد الظهران مول، نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.9% على أساس سنوي. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية في جميع مراكز التسوق القائمة. وبلغ صافي الربح 697.3 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 539.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024. وتأثرت أرباح النصف الأول من عام 2024 بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة لعام 2024 بإجمالي مبلغ 50.6 مليون ريال سعودي. وفي المقابل، ارتفع صافي الربح في النصف الأول من عام 2025 نتيجة تحقيق مكاسب بقيمة 9.9 مليون ريال سعودي من بيع أرض في مدينة الخرج. وبعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح في النصف الأول من عام 2025 إلى 687.4 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 16.5% مقارنة بـ 590.1 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024.

وساهم تحسن الكفاءة التشغيلية وارتفاع تقييمات العقارات الاستثمارية في زيادة صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025. وانخفضت تكلفة الإيرادات بنسبة 13.8% لتصل إلى 172.1 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بـ 199.8 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف التشغيل والتأمين، مما يؤكد التزام الشركة بتنفيذ مبادرات ضبط التكاليف في جميع الأعمال. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى بشكل كبير لتصل إلى 41.9 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 6.0 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى أرباح بيع أرض بمدينة الخرج و"صحارى بلازا". وارتفع صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية إلى 325.1 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بـ 176.0 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نمو المحفظة الحالية، والتقدم الكبير في عمليات البناء في مركزي التسوق الرئيسيين "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة".

ومن أسباب ارتفاع صافي الربح أيضاً انخفاض صافي التكاليف التمويلية إلى 316.0 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 324.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024، ويعزى الانخفاض في تكاليف التمويل خلال النصف الأول بشكل رئيسي الى عكس القيمة بمبلغ 26.1مليون ريال سعودي والتي تم تسجيها في عام 2024..

أبرز النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025

بلغت الإيرادات 582.6 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024. ويعكس هذا الانخفاض الطفيف غياب مساهمات الظهران مول الذي تم تسليم المرحلة الأولى منه مطلع فبراير 2025، بالإضافة إلى انخفاض صافي إيرادات الإيجارات ومبيعات وسائل الإعلام. وعند استبعاد الظهران مول، نمت الإيرادات 7.2% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع إيرادات المرافق والإيرادات الأخرى بنسبة 64.9%، نتيجة ارتفاع رسوم خدمات الهندسة والغرامات.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 360.3 مليون ريال سعودي، متأثرةً بارتفاع مصاريف الإعلان والترويج، وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة لتصل إلى 73.9 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 29.0 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2024، بالإضافة أيضاً إلى ارتفاع صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية. وعلى الرغم من انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ارتفع صافي الربح بنسبة 34.2% ليصل إلى 474.7 مليون ريال سعودي، مدفوعاً بانخفاض تكلفة الإيرادات، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، والزيادة الكبيرة في صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية والتي بلغت 280.6 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بــ 125.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024.

ارتفعت المبالغ المستحقة من الأطراف ذات الصلة بنسبة 24.5%، ووضعت "سينومي سنترز" برنامج استرداد نقدي صارم يتضمن خططاً للدفع. وانخفض إجمالي المساحات القابلة للتأجير التابعة ل"سينومي ريتيل" بشكل ملحوظ منذ يناير 2024، حيث كانت تمثل 18.4% من إجمالي المساحة التأجيرية، لتصل إلى 15.2% في يونيو 2025، مع استمرار "سينومي ريتيل" في تنفيذ استراتيجيتها لبيع عدد من الأصول غير الأساسية.

ومع بلوغها حالياً مرحلة ذروة استثمارية، ارتفع صافي دين "سينومي سنترز" من 11.5 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 12.2 مليار ريال سعودي بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025، ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى مرحلة البناء المكثفة لمشروعي "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة".

وأعلنت "سينومي سنترز" عن زيادة صافي الربح بنسبة 34.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى 474.7 مليون ريال سعودي، وذلك مقارنةً بـ 353.8 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى تحقيق أرباح قدرها 9.9 مليون ريال نتيجة بيع أرض في مدينة الخرج، إلى جانب انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 93.2 مليون ريال، مما يعكس انخفاض المصاريف التشغيلية ومصاريف التأمين بما يتماشى مع جهود الشركة المستمرة لضبط التكاليف.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 14.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 4.5 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تحقيق ربح من بيع أرض في مدينة الخرج.

وارتفع صافي ربح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية إلى 280.6 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 125.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس نمو أعمال المحفظة الحالية والتقدم الكبير في عمليات بناء مشروعي "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة".

وانخفض صافي التكاليف التمويلية بشكل طفيف إلى 150.6 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 151.1 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عكس تأثير القيمة الزمنية بمبلغ 19.0 مليون ريال سعودي والتي تم تسجيلها في عام 2024.

وقابل هذه الأرباح جزئياً زيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي في المصاريف العمومية والإدارية لتصل إلى 69.4 مليون ريال سعودي، وزيادة مصاريف الإعلان والترويج بمقدار 3.0 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 0.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، وزيادة خسائر انخفاض القيمة على الذمم المدينة لتصل إلى 73.9 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 29.0 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها من العام السابق.

-انتهى-

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