سيد بصر شعيب: "يدعم أداؤنا القوي خلال الربع الأول من عام 2025 نموذج أعمالنا المتنوع، والتأثير المتنامي لاستثماراتنا الاستراتيجية في الأسواق العالمية. وتزامناً مع جهودنا المستمرة لتوسيع محفظتنا، واصلنا تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز مصادر الإيرادات المتكررة، لضمان المرونة والاستقرار في جميع قطاعات العمل".

نمت إيرادات المجموعة بنسبة 41.1% على أساس سنوي لتصل إلى 27.2 مليار درهم، مدعومةً بالأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية

بلغت الأرباح بعد الضريبة 4.1 مليار درهم، وهامش صافي الربح 15.2%

ارتفع إجمالي الأصول إلى 416.6 مليار درهم، في مؤشّرٍ على توسع المحفظة والاستثمارات الاستراتيجية

بلغ العائد على حقوق الملكية 9.9%، ما يعكس نجاح جهود الشركة لتقديم قيمة مستدامة وتخصيص رأس المال بكفاءة عالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، ووصلت إيرادات الشركة إلى 27.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 41.1% مقارنة مع إيرادات الربع الأول من عام 2024 البالغة 19.3 مليار درهم، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 4.1 مليار درهم، وهامش صافي الربح 15.2%. وتعكس هذه النتائج الزخم القوي والنمو المستمر للمجموعة في قطاعات أعمالها المتنوعة، كما تؤكد التزامها بتحقيق قيمة متميزة ومستدامة لمساهميها.

وساهمت القطاعات الرئيسية بقوّة في نمو الإيرادات، حيث ارتفعت إيرادات قطاع العقارات بنسبة 53.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بالطلب المستمر على مخزون الوحدات الحالي وإطلاق مشاريع جديدة ناجحة، وبالتالي ساهم القطاع بنسبة 42.5% من إجمالي إيرادات المجموعة. كما حقق قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف أداءً قوياً، وارتفعت إيراداته بنسبة 18.0% على أساس سنوي، ما يعكس زيادة نشاط المشاريع ومبادرات التنويع والتوسع الدولي المستمر. وشهد قطاع الضيافة والترفيه قفزة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 96.6%، نتيجة ارتفاع معدلات الإشغال والطلب القوي على الأصول الرئيسية.

وبلغ إجمالي الأصول 416.6 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2025، مقارنة مع 401.8 مليار درهم في نهاية عام 2024. وتعكس هذه الزيادة قدرة المجموعة على توسيع محفظتها المتنوعة من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات الموجهة والمدروسة. ونمت أصول قطاع العقارات والبناء بنسبة 4.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 170.7 مليار درهم.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يدعم أداؤنا القوي خلال الربع الأول من عام 2025 نموذج أعمالنا المتنوع والتأثير المتنامي لاستثماراتنا الاستراتيجية في الأسواق العالمية. وتزامناً مع جهودنا المستمرة لتوسيع محفظتنا، واصلنا تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز مصادر الإيرادات المتكررة، لضمان المرونة والاستقرار في جميع قطاعات العمل. وإلى جانب تحقيق نتائج مالية قوية، تساهم الشركة أيضاً في تشكيل القطاعات المستقبلية الحيوية من خلال بناء شبكات هادفة تعزّز القيمة. ومن خلال الربط بين الشركات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية والتميز التشغيلي، نُرسي الأسس لمنظومة قوية ترسّخ حضور الشركة وتأثيرها المستدام حول العالم. ونلتزم التزاماً ثابتاً بتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار، وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين ومختلف أصحاب المصلحة حول العالم."

وتحافظ الشركة العالمية القابضة على مكانة قوية تؤهلها للاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق، مدفوعةً باستراتيجيتها الاستثمارية المدروسة والمبتكرة، وقوة أدائها التشغيلي، والتزامها بدفع عجلة النمو المستدام عبر منظومتها الاستثمارية العالمية.

أبرز إنجازات الشركة العالمية القابضة خلال الربع الأول من عام 2025:

دخول مجموعة ملتيبلاي إلى قطاع تجارة الأزياء الأوروبي: استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة أغلبية بنسبة 67.91% في مجموعة "تندام" معززةً حضورها في سوق تجزئة الملابس العالمية.

تحالف بين الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) ومدن لإطلاق منصة "جريدورا": أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) ومدن عن تأسيس "جريدورا"، المشروع المشترك المتخصص في مشاريع البنية التحتية تحت مظلة شركة مدن، بهدف تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي.

توسع شركة ألفا ظبي في قطاع الضيافة الفاخرة: رفعت شركة ألفا ظبي القابضة حصتها في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إلى حصة أغلبية بنسبة 73.7% في خطوة استراتيجية عززت محفظتها من الفنادق الفاخرة ورسخت مكانتها في القطاع.

تعاون بين الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي: أعلنت الشركة العالمية القابضة و"القابضة" (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي لتعزيز المدفوعات الرقمية وابتكارات البلوك تشين.

استثمار بارز لشركة مدن في قطاع العقارات الفاخرة في المملكة المتحدة: دخلت شركة مدن القابضة سوق العقارات الفاخرة في لندن من خلال شراكة بنسبة 50% في مشروع 2 فينزبري أفينيو.

توسُّع مزارع العين في قطاع الدواجن: وقّعت شركة مزارع العين للإنتاج الحيواني اتفاقية بقيمة 285 مليون درهم للاستحواذ على مزرعة الجزيرة للدواجن، لتضاف إلى محفظة المزارع العربية.

توسع استراتيجي لمجموعة بيور هيلث في أوروبا: استحوذت مجموعة بيور هيلث على حصة 60% في مجموعة هيلينيك هيلث كير جروب، أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص في اليونان، في صفقةٍ بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار أمريكي.

التزام الشركة العالمية القابضة بتعزيز الرفاهية المالية لموظفيها: وقّعت الشركة العالمية القابضة مذكرة تفاهم مع شركة لونيت بهدف استكشاف تسجيل موظفيها في برنامج مزايا الغاف.

مشاركة فاعلة في منتدى دافوس 2025: قادت الشركة العالمية القابضة وفداً ضمّ ممثلين عن شركاتها التابعة الرئيسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، حيث ساهمت الشركة في تعزيز الحوار والشراكات العالمية.

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