• استعرضت الشركة خدماتها المبتكرة التي تضمنت تقنية الجيل الخامس، والحلول المتطورة للشركات، والأمن المتقدم، وتقنيات الاستدامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

• استضافت مسابقة تحدي أسرع ألعاب الفورمولا 1 الالكترونية، والتي أكدت تميّز الشركة بتوفير سرعات إنترنت عالية، وتقليل زمن الاستجابة، وإثارة الألعاب التنافسية.

الرياض: أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، عن اختتام مشاركتها الفاعلة بنجاح في مؤتمر ليب LEAP 2025، الذي يُعد من أكبر الفعاليات التقنية على مستوى العالم، ويركز على "مستقبل التكنولوجيا". وأقيم المؤتمر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025، تحت شعار "نحو آفاق جديدة".

وتحت شعار "توفير حلول أعمال جوهرها الإنسان"، استعرضت "سلام" في المؤتمر مجموعة متنوعة من أحدث حلول الاتصال المستقبلية، مع التركيز على الابتكارات في مجال الاستدامة، وشبكات الجيل الخامس (5G)، والحوسبة الطرفية متعددة الوصول (MEC)، بالإضافة إلى الأمن السيبراني، والروبوتات، والخدمات المصممة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما قامت الشركة بإطلاق عدة شراكات من خلال توقيع حوالي 30 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الجهات المعنية في قطاعي الأعمال للأفراد والشركات، وفي القطاعين الخاص والحكومي لتعزيز التقنية وتوسيع الخدمات ودفع الابتكار في الحلول المتقدمة لمواكبة متطلبات السوق.

وقال المهندس أحمد العنقري الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد سلام للاتصالات، في تصريح بهذه المناسبة: "تؤكد مشاركتنا في مؤتمر ومعرض ليب LEAP 2025 التزامنا بقيادة الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات التي تسهل النمو في قطاعات الأعمال الرئيسية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. إن تشكيل شراكات استراتيجية، ورؤية الحماس الكبير، والمشاركة الهائلة في خدماتنا المبتكرة يلهمنا لمواصلة الاستفادة من الابتكار التقني، ودفع مسيرة التحول الرقمي لبناء مستقبل متصل بسلاسة في جميع أنحاء المنطقة".

العروض المستقبلية في مؤتمر ليب 2025

ركزت عروض "سلام" في مؤتمر ليب على أربعة مجالات رئيسية هي الاستدامة، والأمن، والاتصال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت التقنيات الرئيسية مثل الحوسبة الطرفية متعددة الوصول (MEC) لتعزيز الاتصال الخاص بشبكة الجيل الخامس، وحلول الألياف الضوئية إلى الشركات (FTTB)، لضمان عرض نطاق ترددي سلس، وروبوتات التفتيش التي توضح التطبيقات في العالم الحقيقي. كما أظهر حل "SalamBot" وهو روبوت المراقبة المزود بتقنيات معتمدة على الذكاء الاصطناعي والكشف والتصوير الحراري، تحسينات كبيرة في السلامة من خلال الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

وتضمنت جهود "سلام" في الاستدامة حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لإدارة النفايات، والمرافق، والبيئة لتقليل استهلاك الموارد والانبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، قدمت "سلام" للشركات الصغيرة والمتوسطة برامج تغطي الأمن، وتعزز البنية التحتية، وخدمات تقنية المعلومات لتعزيز قدراتها الرقمية.

وأتاحت مسابقة تحدي ألعاب الفورمولا 1 الالكترونية في المعرض للزوار فرصة تجربة الإنترنت عالي السرعة، وخوض أفضل تجربة ألعاب في فئتها تقدمها "سلام"، حيث حصل أكثر من 10 فائزين على اشتراكات مجانية في باقة الألعاب الحصرية .

نبذة عن شركة «اتحاد سلام للاتصالات»

تُعد شركة «اتحاد سلام للاتصالات» من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وتُعرف «سلام» بأنها العلامة التجارية الاسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في مجال الاتصالات في المملكة، حيث تدير واحدة من أكثر شبكات الاتصالات ذات البنية التحتية عالية الموثوقية في المملكة منذ عام 2005.

تقدم الشركة حلول تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والجهات الحكومية والنواقل والمشغلين محلياً ودولياً، إلى جانب الخدمات الثابتة والمتنقلة التي تدعم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها أحد أهم ممكّني رؤية المملكة 2030، توفر «سلام» أحدث خدمات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية، ولشركة سلام شركتين تابعتين لها هما؛ شركة «سلام» للاتصالات المتنقلة، وشركة خدمات ربط التقنية للاتصالات (TLS)، مما يضمن توفير حلول مبتكرة واتصالات سلسة في جميع أنحاء المملكة.

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