عقدت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، جمعيتها العمومية العادية وجمعيتها العمومية غير العادية، وذلك في مقر الشركة بمنطقة السيف.

وتمت خلال الجمعية العمومية العادية المصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 26 مارس 2025، وإبراء ذمة مجلس الإدارة الحالي عن فترة عمله الممتدة من 1 يناير 2025 وحتى تاريخ انعقاد الاجتماع.

هذا وتضمنت اجندة الاجتماع انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد للفترة (2025 – 2028)، بعد انتهاء فترة عمل المجلس الحالي وجرى تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بمتابعة وإنجاز جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بتعيين مجلس الإدارة الجديد نيابةً عن المساهمين، بما يضمن استمرارية أعمال الشركة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما ناقش المساهمون بنوداً أخرى بما يتماشى مع المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

كما شهد الاجتماع تعيين السيدة منى الهاشمي رئيسًا لمجلس الإدارة، في خطوة تاريخية كونها أول سيدة تتولى هذا المنصب. كما تم اعتماد توزيع مهام اللجان المنبثقة عن المجلس على بقية الأعضاء بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات.

وبهذه المناسبة صرحت السيدة منى الهاشمي قائلة: "إن تولي رئاسة مجلس الإدارة يمثل مصدر فخر واعتزاز كبير بالنسبة لي. إن هذه الثقة الغالية التي حظيت بها من المساهمين وأعضاء المجلس تشكل مسؤولية كبرى تدفعني إلى مواصلة مسيرة التطوير والنمو وتعزيز مكانة الشركة الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية. كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة السابق، على ما قدمه من إنجازات وإسهامات بارزة أسهمت في ترسيخ مكانة الشركة وتطوير أعمالها. وأؤكد حرصي على العمل مع زملائي أعضاء المجلس بروح الفريق الواحد، من أجل المضي قدمًا في مسيرة النجاح وتحقيق طموحات المساهمين ومواكبة التوجهات المستقبلية للقطاع المالي في مملكة البحرين والمنطقة."

وثمّنت الهاشمي الدعم المتواصل الذي يقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس حفظها الله، وجهوده الدؤوبة في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الخدمات المالية والمصرفية، بما يمكّنها من تبوؤ مختلف المناصب القيادية ومواقع صنع القرار في الشركات، وذلك بما يرسّخ المكانة المرموقة للمرأة البحرينية كنموذج رائد في الكفاءة والقيادة في شتى مجالات العمل.

وفي إطار الجمعية العمومية غير العادية، صادق المساهمون على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024، كما تمت الموافقة على التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات المعنية الأخرى.

وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة للتوقيع على وثائق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المعدّلة نيابةً عن المساهمين أمام كاتب العدل.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد محمد البستكي، رئيس مجلس إدارة للفترة الحالية المنتهية بشركة "بنفت" عن شكر وتقدير الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومساهمي الشركة، مثمناً جهودهم ودعمهم المتواصل وثقتهم التي تعد دائماً المحفز الأول للشركة وعصب عطائها واستمراريتها، وبما يرسخ مكانتها الرائدة وسمعتها في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات المدفوعات والمعاملات المالية الإلكترونية.

وأكد أن "بنفت" تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها التي وضعها مجلس الإدارة للارتقاء بأداء الشركة وتوسعها ووضعها في مصاف شركات التكنولوجيا المالية المتقدمة لتحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهميها على المدى الطويل، معرباً عن اعتزازه بالدور الحيوي للشركة في دعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار المالي، بما يواكب تطلعات مصرف البحرين المركزي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من جانبه، صرّح السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" قائلاً: "إن القرارات التي أقرّتها الجمعية العمومية تعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية الرقمية، بما يتماشى مع خطط الشركة والتوجيهات الاستراتيجية لمصرف البحرين المركزي، وسنعمل مع مجلس الإدارة الجديد على استشراف الفرص المستقبلية وتوسيع آفاق الشراكة والتكامل مع مختلف القطاعات، لتحقيق رضا عملائنا وترسيخ مكانة "بنفت" كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في المملكة".

وأضاف الجناحي قائلاً: "كما يسرني أن أتوجه بخالص التهاني إلى السيدة منى الهاشمي بمناسبة تعيينها رئيسة لمجلس الإدارة، في خطوة تاريخية كونها أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الشركة، ونحن على ثقة بأن قيادتها ستشكل إضافة نوعية لمسيرة الشركة، وستسهم في مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ودفع مسيرة التطوير قدماً بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين وكافة الأطراف المعنية."

هذا وتترأس السيدة منى الهاشمي مجلس الإدارة، فيما يشغل السيد نبيل مصطفى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ويضم المجلس في عضويته كلاً من الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، والسيد يوسف الفاضل، والسيدة الاء بوشهري والسيد أحمد تقي، والسيد سميح أبو طالب، والسيد خالد أبي خليل، والسيد محمد بوحجي، والسيد سمير الربضي.

