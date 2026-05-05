أقامت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، حفل توزيع جوائز برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست) للعام 2025-2026 يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026. وشهد الحفل تكريم المشاركين تقديرًا لجهودهم وأدائهم المتميز خلال البرنامج، إلى جانب الإعلان عن الفرق الثلاث الفائزة من كل فئة بحضور الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين وسعادة الأستاذة سهى صالح حماده، مدير عام شئون المدارس بوزارة التربية والتعليم، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي المؤسسات الراعية للبرنامج، وعدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم، إلى جانب المشاركين في البرنامج.

وخلال الحفل، تم تتويج الفرق الفائزة وتصنيفها ضمن الفئات التالية:

المدارس الخاصة: المركز الأول – مدرسة ابن خلدون الوطنية ، المركز الثاني – ومدرسة النور العالمية، والمركز الثالث – مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية.

المدارس الحكومية : المركز الأول – مدرسة النور الثانوية للبنات، المركز الثاني – مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين، والمركز الثالث - مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين.

الجامعات : المركز الأول – معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، المركز الثاني – جامعة البحرين للتكنولوجيا، والمركز الثالث – الجامعة الملكية للبنات.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للفرق الفائزة في برنامج هذا العام، والتي أثبتت تميزها بأداء رفيع ومهارات عالية تعكس القدرات الواعدة والمواهب المتألقة لطلبتنا في مختلف الجامعات والمدارس الثانوية. وإننا نواصل التزامنا بتطوير برنامج "تريد كويست" باعتباره مبادرة تعليمية قيّمة وذات أثر ملموس، بما يساهم في تزويد شبابنا بخبرات عملية ومهارات أساسية في مجالي التداول والاستثمار، تمكّنهم من دخول الأسواق الديناميكية بثقة وكفاءة."

يعد برنامج تحدي التداول الاستثماري "تريد كويست" مبادرة طموحة لبرنامج محاكاة مالية تعليمية، ويهدف إلى تزويد الطلاب بالخبرة الواقعية التي تحاكي تجربة التداول، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم للتعرف على ديناميكيات الأسواق المالية العالمية. انطلق البرنامج لأول مرة عام 1997 بالتعاون مع المؤسسات المالية والتعليمية، وقد حظي منذ ذلك الوقت بدعم متواصل من البنوك الرائدة والهيئات المالية الكبرى.

وقد اجتمع في الحفل أكثر من 225 طالباً يمثلون 20 مدرسة و10 جامعات، إلى جانب 38 مرشداُ استثمارياً قدّموا الدعم والتوجيه للطلبة طوال فترة البرنامج، للاحتفاء بالإنجازات المتميّزة التي حققتها الفرق المشاركة.

وتشمل المدارس الخاصة المشاركة: مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية، والمدرسة الأمريكية في البحرين، ومدرسة بيان البحرين، والمدرسة البريطانية في البحرين، ومدرسة الحكمة الدولية، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة المعارف الحديثة، ومدرسة النور العالمية، ومدرسة الشيخة حصة للبنات، ومدرسة سانت كريستوفر.

أما المدارس الحكومية المشاركة تضمنت : مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين، ومدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات، ومدرسة مدينة حمد الثانوية للبنات، ومدرسة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الثانوية للبنين، ومعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، ومدرسة خولة الثانوية للبنات، ومدرسة الشيخة موزة بنت حمد آل خليفة الشاملة للبنات، ومركز ناصر العلمي والتقني، ومدرسة النور الثانوية للبنات، ومدرسة سار الثانوية للبنات.

كما شاركت 10 جامعات في برنامج "تريد كويست" وهي: الجامعة الأهلية، والجامعة الأمريكية في البحرين، وبوليتكنك البحرين، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، والجامعة الأوروبية في البحرين، والجامعة الخليجية، والجامعة الملكية للبنات، وجامعة البحرين، وجامعة ستراثكلايد، وجامعة البحرين للتكنولوجيا.

وتتقدم بورصة البحرين بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات الداعمة لبرنامج "تريد كويست" 2025-2026. الرعاة البلاتينيون: خليجي بنك وبيت التمويل الكويتي، الرعاة الذهبيون: شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (ألبا)، بنك ABC، بنك البحرين والكويت، وسيكو ش.م.ب (م)، الرعاة الفضيّون: بنك الخليج الدولي، وبنك الخليج المتحد. والشريك المعرفي: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) .

لمحة عامة

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية"

لاستفساراتكم الصحفية، يرجى التواصل مع:

إدارة التسويق وتطوير الأعمال

بريد الكتروني: mbsd.info@bahrainbourse.com

لاستفساراتكم العامة، يرجى التواصل:

مرفأ البحرين المالي

يوابة المرفأ، الطابق الرابع

ص.ب.: 3203

المنامة، مملكة البحرين

info@bahrainbourse.com

www.bahrainbourse.com

-انتهى-

#بياناتشركات