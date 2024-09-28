مسقط: تُوِّج صحار الدولي، أفضل بنك في عُمان، بجائزة "أفضل شركة أداءً" في فئة الشركات ذات رأس المال الكبير خلال حفل توزيع جوائز عالم الاقتصاد 2024. وتأتي هذه الجائزة في إطار النسخة الـ16 من الاستطلاع السنوي الذي أجرته شركة المتحدة للأوراق المالية، والذي يُسلط الضوء على الشركات الأفضل أداءً المدرجة في بورصة مسقط، بناءً على سبعة مؤشرات رئيسية للأداء المالي.

وقد ساهم النمو الذي حققه البنك في الإيرادات، والأرباح التشغيلية، وصافي الأرباح، والعائد على متوسط الأصول، والعائد على متوسط حقوق المساهمين، وهامش الربح التشغيلي، وهامش صافي الربح في وضع صحار الدولي في صدارة الشركات ذات رأس المال الكبير. ويعكس هذا التتويج التزام البنك الراسخ بتحقيق النمو المستدام وتوفير قيمة أكبر لكافة الأطراف ذات العلاقة.

من جانبه علّق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "يسرنا تتويج صحار الدولي بجائزة 'أفضل شركة أداءً' في فئة الشركات ذات رأس المال الكبير المدرجة في بورصة مسقط. ويجسد هذا الإنجاز مسيرتنا نحو تحقيق نمو يرتقي بالتميز. عليه، فإن هذه الجائزة لا تعكس فحسب مكانتنا المالية المتميزة، بل هي أيضًا تتويج لرؤيتنا الاستراتيجية، والالتزام والتفاني الذي تُبديه كفاءاتنا، وسعينا الدؤوب نحو الابتكار وتمركز استراتيجيتنا حول الزبائن. ومع مضينا قدمًا في تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع، نواصل التزامنا بوضع معايير جديدة في القطاع المصرفي، وتوفير قيمة مضافة لكافة الأطراف ذات العلاقة، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة."

وتعكس النتائج المالية التي حققها صحار الدولي في العام 2023 والنصف الأول من العام 2024 نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي الأرباح في العام 2023 بنسبة 101% لتصل إلى 70.3 مليون ريال عماني، بينما زاد إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 23% ليصل إلى 163.4 مليون ريال عماني. ورغم زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 40% لتصل إلى 76.9 مليون ريال عماني نتيجة للاستثمارات في المبادرات الاستراتيجية، واصل البنك تعزيز أسسه المالية. كما حقق صحار الدولي في النصف الأول من العام 2024 نموًا استثنائيًا بنسبة 112% في الأرباح الصافية، وزيادة بنسبة 65% في إجمالي الأصول، وارتفاعًا بنسبة 32% في القروض، مع زيادة الإيداعات بنسبة 107% وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 14.2%. وتعكس هذه النتائج التزام البنك بتعزيز القيمة ودعم الاقتصاد الوطني.

وقد تم تتويج البنك في حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في 25 سبتمبر 2024 بفندق شيراتون عُمان، بحضور ضيف الشرف معالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي، أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية. وقد احتفى هذا الحدث المتميز بالشركات الكبرى التي نجحت في تحقيق معدلات نمو استثنائية. كما شهد الحفل حضور عدد من الأسماء القيادية البارزة في القطاع المصرفي، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، مما يُترجم التزام الجميع بتكريم التميز في مختلف القطاعات في السلطنة.

وإلى جانب هذه الجائزة المرموقة، حصل صحار الدولي على العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية في عمان 2024" خلال حفل توزيع جوائز World Business Outlook السنوية. كما فاز البنك بجائزة "أفضل بنك في عمان" وجائزة "أفضل بنك في عمان في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة" ضمن جوائز Euromoney المرموقة للتميز في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، توج صحار الدولي بجائزة "أقوى العلامات التجارية العُمانية في القطاع المصرفي - 2024" من جوائز عالم الاقتصاد، إلى جانب حصده لجائزة "أعلى نمو سنوي في إجمالي الأصول في البنوك الخليجية". وفاز البنك أيضًا بجائزة "البنك الأكثر ابتكارًا في مجال الحلول الرقمية المتكاملة في سلطنة عُمان لعام 2023" في حفل توزيع جوائز مجلة الاقتصاد العالمي الذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة. عليه، يواصل صحار الدولي سعيه لتقديم حلول مالية مبتكرة تمكّن الأفراد والشركات من تحقيق المزيد من النمو والنجاح والازدهار.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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