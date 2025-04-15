القاهرة، مصر: أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إحدى أبرز شركات الاستثمار في مصر التي تعمل عبر قطاعات متنوعة ، عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وتعكس النتائج الأداء المالي الأقوى في تاريخ الشركة، في عام استثنائي شهد نمواً استراتيجياً، وأرباحاً قياسية، واحتفالاً بمرور 25 عاماً على تأسيس المجموعة.

بلغت إيرادات راية القابضة45.1 مليار جنيه مصري خلال عام 2024، بزيادة قدرها 44.2 % مقارنة بعام 2023، مدفوعة بنمو متوازن عبر 11 شركة ضمن محفظة راية الاستثمارية في 7 دول. وارتفع إجمالي الربح بنسبة 48 % ليصل إلى 9.4 مليار جنيه مصري، مع هامش ربح إجمالي بلغ 21%.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) بنسبة 52 % لتصل إلى 4.86 مليار جنيه مصري، مع تحسن هامش EBITDA ليصل إلى 10.8%. وبلغ صافي الربح قبل حقوق الأقلية 1.9 مليار جنيه مصري بزيادة سنوية قدرها 237 %، بينما بلغ صافي الربح بعد حقوق الأقلية 1.69 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 283 %، مع هامش صافي ربح بلغ 3.7%.

أداء قوي في الربع الرابع 2024

حققت راية القابضة أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها، حيث سجلت 12.8 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من عام 2024، بزيادة سنوية بلغت 48.7 %. وبلغ صافي الربح بعد حقوق الأقلية 578 مليون جنيه مصري، بزيادة 1095 % مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، و27 % مقارنة بالربع الثالث.

أبرز إنجازات الشركات التابعة

راية للتجارة والسلع الاستهلاكية: 20.3 مليار جنيه مصري في الإيرادات، بنمو سنوي بلغ 33%.

راية لتكنولوجيا المعلومات: 10.8 مليار جنيه مصري، بزيادة 57%، بدعم من إطلاق مركز بيانات Tier III مملوك بالكامل.

أمان القابضة: 6.4 مليار جنيه مصري في الإيرادات، بزيادة 41%، مع دخول السوق السعودية.

راية فودز: نمت الإيرادات بنسبة 51% على أساس سنوي، مدفوعةً بزيادة الطلب على منتجات التصدير المجمدة، وأصبحت المُصدِّر الأول للفراولة المجمدة في مصر خلال عام 2024.

راية إليكتريك: إطلاق نموذج "التصنيع كخدمة" بالشراكة مع LG لتعزيز الصناعة المحلية.

راية CX، أوستول، المباني الذكية، المطاعم، والسيارات: جميعها حققت نمواً مزدوج الرقم في قاعدة العملاء، والعمليات، والتوسعات .

حصلت راية القابضة على شهادة أفضل صاحب عمل في مصر"”Top Employer لعام 2025، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة عمل متميزة تدعم أكثر من 18,000 موظف.

كما مثّل عام 2024 محطة فارقة في تاريخ راية القابضة، حيث احتفلت بمرور 25 عاماً على انطلاقتها؛ ربع قرن من الريادة والاستثمار المتنوع، تركت خلاله بصمتها في قطاعات متعددة وأسواق مختلفة، ورسّخت مكانتها كشركة رائدة في مشهد الأعمال المصري والإقليمي.

ومع دخول عام 2025، تواصل راية القابضة التركيز على التوسع الإقليمي، التحول الرقمي، الاستدامة، وتعزيز النمو المالي المستدام. وبفضل قاعدة قوية ورؤية مستقبلية واضحة، تستمر راية في قيادتها كشركة استثمارية رائدة محلياً وإقليمياً.

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