(دبي، الإمارات العربية المتحدة ) أعلنت شركة "الإتحاد للتأمين"، المزود الرائد لحلول التأمين المبتكرة للأفراد والمؤسسات في المنطقة، عن أداء مالي قوي لعام 2024، حيث حققت أرباح صافية بلغت 38.3 مليون درهم إماراتي مقارنة بخسارة قدرها 2.5 مليون درهم إماراتي في عام 2023.

ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 1.514 مليار درهم إماراتي في نهاية 2024 مقارنةً بـ 1.457 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 205 مليون درهم إماراتي في عام 2023 إلى 243.3 مليون درهم إماراتي في عام 2024.

يقول رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: "إننا فخورون بتحقيق نمواً قياسياً في الأرباح حيث تعكس نتائجنا المالية القوية مرونة الشركة في مواجهة التحديات ونجاح استراتيجياتنا للنمو المستدام.

"ولقد أدت إعادة هيكلة عملياتنا ومحفظتنا الاستثمارية إلى تحسين وضع السيولة والملاءة المالية."



وأضاف: "إن الأداء المالي القوي، على الرغم من المطالبات غير المسبوقة الناجمة عن فيضانات عام 2024، يعكس كفاءة الإكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وثقة عملائنا بنا".

ومن الجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد منحت الشركة مؤخراً ولأول مرة تصنيف "BBB" للقوة المالية لشركات التأمين (IFS) مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس تحسنًا متوقعاً في الأداء المالي، وذلك بعد إجراءات الإدارة لتحسين ربحية الشركة. كما عكس التصنيف قوة الميزانية العمومية لشركة الاتحاد وكفاءة أدائها التشغيلي والحماية القوية لإعادة التأمين.



نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة "الإتحاد للتأمين" في عام 1998 وتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خاضعة لتنظيم البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتجاوز رأسمالها المدفوع 330 مليون درهم إماراتي. وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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