من المتوقع أن يستقطب أكثر من 32,000 زائر ومشارك من 95 دولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق الأسبوع القادم فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2024، وتستمر على مدار ثلاثة أيام من 9 وحتى 11 يناير في مركز دبي التجاري العالمي. ويعتبر هذا الحدث أضخم تجمع لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يشهد أكبر حجم له منذ انطلاقه، ويستقطب أكثر من 32,000 زائراً ومشاركاً من مختلف أنحاء العالم.

وعلى مدار السنوات الـ 28 الماضية، تجلى دور مؤتمر ومعرض دوفات بصفته منصة عالمية فريدة تجمع نخبة من الخبراء في قطاع الصيدلة حيث يقوم المعرض بتوفير تسهيلات استثنائية لموردي الأدوية ورواد الصناعة لتقديم أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية، ويوفر فرصاً لتبادل المعلومات وأحدث الأفكار والرؤى والابتكارات في قطاع الصيدلة وتقنياتها، بالإضافة إلى استعراض كل ما هو جديد فيما يتعلق بالأدوية ورعاية المرضى.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة 4.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يشير إلى نمو ملحوظ بلغ نسبة 27% خلال السنوات الخمس الماضية. حيث توفر دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 2.500 دواء منتج محلياً، مما يعكس القدرة التصنيعية القوية والمميزة للدولة في قطاع الصيدلة. وتشير التقديرات العالمية، إلى أن قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجاوز الـ 50 مليار دولار أمريكي مما يعزز مكانة المنطقة في قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية عالمياً. ولا يقتصر دور مؤتمر ومعرض دوفات على كونه فعالية صيدلانية، بل يتجاوز ذلك ليجسد رحلة ملهمة تتلاقى فيها المعرفة بالابتكار، وتشكل مستقبل الرعاية الصحية لغد أكثر إشراقاً وصحة.

ويستضيف مؤتمر ومعرض دوفات 2024 مشاركين من 95 دولة حول العالم، ويشمل ذلك حضور 150 متحدثاً يقدمون 120 محاضرة و 16 ورشة عمل. كما يستقبل الحدث عدداً من طلاب الجامعات والذين سيقومون بعرض 350 ملصقاً علمياً حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع. ويمتد المعرض في القاعات من 1 إلى 8 في مركز دبي التجاري العالمي فيما يوفر المؤتمر المنعقد في قاعة الشيخ مكتوم العديد من ورش العمل. وسيحصل المشاركون على 63 نقطة علمية(CME) معتمدة من هيئة الصحة بدبي، و22 نقطة في التطوير المهني المستمر (CPD) من جمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا. وبالتزامن مع ذلك يستضيف الحدث فعاليات "The Pharma Business Hub" - مركز أعمال "فارما" والذي يتيح للمشاركين القدرة على التواصل مع الشركات وجدولة الاجتماعات التجاريّة واللقاء بشكل مباشر مع صانعي القرار رفيعي المستوى من كبار العارضين في دوفات.

وصرح سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات، بالقول: "يواصل دوفات 2024 التزامه الراسخ بتعزيز أفضل المعايير في صناعة الصيدلة وتقنياتها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وتوفير التكنولوجيا المبتكرة. وهذا العام يحمل في طياته إنجازاً بارزاً مع وصول مؤتمر ومعرض دوفات 2024 إلى أكبر حجم له منذ انطلاقه، وهو أمر يعزز قيمة هذا الحدث ويؤكد مكانته العالميّة."

وبصفته منارة للابتكار، يستعرض دوفات 2024 مجموعة هائلة من المعلومات والأبحاث الطبية مما يساهم في الدفع بصناعة الأدوية نحو آفاق جديدة، حيث يعتبر منبراً رئيسيّاً للتطوير و منصّة أساسية للتجارة ويساهم في تعزيز التواصل في أحد أسرع قطاعات العمل تطوراً.

ويجمع دوفات 2024 على مدار ثلاثة أيام نخبة من الخبراء والمتخصصين الإقليميين والدوليين ورواد قطاع الصيدلة لمناقشة مستقبل المهنة واستراتيجيات التحسين المستمر. وتتضمن المواضيع الرئيسية للمؤتمر: سلامة الدواء، وتطورات علاج الأمراض بالأدوية وتحدياتها، ووجهات نظر المرضى، ودور الصيادلة وأساليب تطوير ممارسة الصيدلة.

من جهته قال الدكتور علي السيد حسين، رئيس مؤتمر ومعرض دوفات: "يطمح دوفات إلى أن يكون المنبر الرئيسي للصيادلة والعاملين في الصناعة وخبراء التسويق والأكاديميين والباحثين والعلماء والطلاب والعاملين في قطاع الرعاية الصحية ذوي الصلة، للمشاركة والتواصل الفعّال، مما يعزز تبادل المعارف والخبرات في عالم الصيدلة دائم التطور ويساهم في استمرارية جهود التقدم بمهنة الصيدلة لمواجهة التحديات وتلبية توقعات المرضى وفي أصعب الظروف، ولهذا فإنه يتعين علينا الاستمرار في مواءمة أساليب العمل وتعزيز الابتكار للبقاء في صدارة التميز ومواكبة كافة التطورات."

ويتيح مؤتمر ومعرض دوفات لشركات الأدوية الفرصة لإطلاق منتجات جديدة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، واكتساب المعارف والخبرات العلمية، والتواصل مع نظرائهم في الصناعة، وتبادل الخبرات مع المتخصصين، واستكشاف الحلول لمواجهة تحديات القطاع، كما ستتناول الجلسات المتخصصة مسألة الاستخدام السليم "للمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية"، مما يعكس الوعي والنمو الكبير في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

ويُنظم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2024 من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة، وبدعم من هيئة الصحة بدبي والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية وجمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام.

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ابتسام المناعي

أخصائي علاقات إعلامية أول

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