الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر"، "المجموعة" أو "الشركة")، الرائدة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع المكيّفات والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2024، لتسجّل الشركة أداءً قياسياً في الربع الثاني من العام، ما يعكس قوة عملياتها التشغيلية وحسن تنفيذها للخطط الاستراتيجية المنشودة.

أهم ملامح الأداء المالي:

بلغت إيرادات الشركة 758.38 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 15.97% على أساس سنوي، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع المبيعات في قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف، والنمو المتوازن عبر محفظة العلامات التجارية للشركة.

بلغ إجمالي الربح 180.96 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 12.16% على أساس سنوي، تماشياً مع ارتفاع الإيرادات وتحسّن مزيج المنتجات.

بلغت الأرباح التشغيلية 42.88 مليون ريال سعودي، بانخفاض قدره 11.44% على أساس سنوي، وجاء هذا الانخفاض نتيجة الزيادة في مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية لدعم خطط زيادة معدل التوظيف، وانخفاض مخصصات الذمم المدينة، نتيجة الطابع الموسمي للمبيعات والعمليات التشغيلية.

بلغ صافي الربح1 48.70 مليون ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 9.05% على أساس سنوي، نتيجة النمو القوي للإيرادات وزيادة حصة الربح المحقّقة من مصنع إل جي– شاكر وانخفاض تكاليف التمويل.

العائد لمساهمي الشركة

حقّقت الشركة أقوى نتائجها المالية في الربع الثاني من حيث الإيرادات وصافي الربح منذ عام 2017،. ويؤكد تواصل النمو في الربع الثاني من العام، والذي غالباً ما يتأثر بالطابع الموسمي، الأساسيات المتينة والراسخة لدى شاكر ومرونة رؤيتها على المدى البعيد.

وقد واصلت الشركة جني ثمار استراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ وتدعيم قطاعات أعمالها الرئيسية، ما أدى إلى تحقيق زيادةٍ ملحوظةٍ في حصتها السوقية، وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف والأجهزة المنزلية. فقد شهد قطاع المشاريع نموه بشكل تصاعدي. كما ساهمت محفظة العلامات التجارية الراسخة ضمن قطاع المبيعات الاستهلاكية، إلى جانب توسّع نطاق قنوات التجزئة المباشرة، في تهيئة شاكر لإضفاء التنويع على نقاط الاتصال مع العملاء لتتواصل معهم بشكل مباشر وأكثر كفاءة. اضافة لذلك، ساهمت مبيعاتنا المعزّزة ضمن قطاعي المشاريع والمبيعات الاستهلاكية في تحفيز الأداء القوي لمصنع إل جي – شاكر على أساس سنوي. وقد لعبت الجهود الاستراتيجية في تنويع قنوات البيع دوراً محورياً في مواصلة تحفيز النمو وضمان رضا العملاء عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وتُواصل شاكر إعطاء أولوية قصوى على تحقيق النمو المستدام بالتزامن مع تعزيز وضعها المالي، إذ نجحت الشركة في تخفيض صافي الدين بنسبة 21.16% في النصف الأول من السنة المالية 2024 مقارنةً بالنصف الأول من السنة المالية 2023. وفضلاً عن ذلك، ساهمت التحسينات الإضافية لإدارة المخزون ورأس المال العامل في تعزيز النقد الناتج من العمليات التشغيلية، ليصل إلى 60.20 مليون ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن مذكّرة التفاهم التي أبرمتها شاكر مع شركة "إل جي للإلكترونيات" ووزارة الاستثمار السعودية، وذلك بهدف استكشاف فرص التصنيع المحلي لضواغط المكيّفات في المملكة العربية السعودية، قد وصلت حالياً إلى مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية، وتشهد تقدماً إيجابياً ملحوظاً. واستكملت شاكر بنجاح عملية الانتقال إلى استخدام نظام S/4HANA من SAP، وهو برنامج متطوّر في تخطيط الموارد المؤسسية يهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للعمليات التشغيلية الرئيسية، وذلك بحلول نهاية شهر يوليو من العام الحالي، أي بعد نهاية الربع الثاني من 2024.

ومن المتوقّع أن تكشف شاكر عن استراتيجية نموها الجديدة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، والتي من شأنها تمكين الشركة لتحقيق خططها في التنمية المستدامة على المدى البعيد.

وتعليقاً على النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2024، قال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر: "تؤكد النتائج الاستثنائية التي سجّلناها في الربع الثاني من عام 2024 جدارة النموذج التشغيلي الذي تعتمده شاكر وفعالية استراتيجياتها لتحقيق التنمية المستدامة. ورغم التحديات الموسمية الاعتيادية، فقد سجّلنا أعلى مستوى للإيرادات وصافي الربح في الربع الثاني منذ عام 2017. وساهمت الإنجازات البارزة التي حقّقناها ضمن عملياتنا التشغيلية في ترسيخ ريادتنا للسوق ومهّدت الطريق أمام خططنا بعيدة المدى في التنمية المستدامة. ولا شك أن بدء العمل بنظام تخطيط الموارد المؤسسية الجديد سيمثّل ركيزة أساسية في إرساء منظومة رقمية جديدة ومستدامة وقابلة للتوسعة مستقبلاً عبر مختلف أقسام وقطاعات عمل مجموعتنا".

واختتم أبونيان حديثه بالقول: "وبالتطلّع مستقبلاً، فإننا متحمسون بشأن الكشف المرتقب عن استراتيجيتنا الجديدة للنمو، والتي ستكون بمثابة خارطة طريق تستند إلى الدعائم المتينة التي بُنيت عليها شركتنا وستجسّد البوصلة التي ستوجّه مساعينا وترشد جهودنا للارتقاء نحو مستويات غير مسبوقة من الابتكار والتنمية المستدامة في السوق السعودي".

حول شاكر:

تأسست شاكر في عام 1950م، لتصبح حينها من أوائل الشركات التي قدمت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية للمستهلكين في المملكة. وهي اليوم مورد وموزع رئيسي للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة، بما فيها مايتاج، وأريستون، وإنديست، وميديا، وبومباني، وإل جي، والموزع الوحيد لمكيفات إل جي في المملكة العربية السعودية، في حين توفر وحدة خدمات الطاقة (إيسكو) التابعة للشركة حلولاً متقدمة لإدارة الطاقة. وتُعد شاكر شركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول السعودية) منذ عام 2010. وعلى مر السنين، لمع اسمها ليدخل في مصاف أفضل الشركات السعودية، حيث تقدم مجموعة من الحلول المتكاملة للمكيفات والأجهزة المنزلية للسوق السعودي والمنطقة.

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