بعد نجاح إطلاق عملياتها في الولايات المتحدة، تعمل ايجكس على تعزيز التجارة العالمية تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

الرياض، المملكة العربية السعودية: تعلن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال التوزيع السريع وحلول الشحن، عن فخرها بمشاركتها في معرض الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة لعام 2024 ، أكبر معرض تجزئة في العالم، والذي سيُقام في مدينة نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 يناير لعام 2024. هذه اللحظة التاريخية تميز ايجكس بكونها أول شركة سعودية تشارك في هذا الحدث الرفيع المستوى، الذي يجمع بين أكثر من 6,200 علامة تجارية من جميع أنحاء العالم.

بعد أن بدأت عملياتها في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، يُعتبر وجود ايجكس في معرض الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة لعام 2024 إنجازاً بارزاً للشركة، وليس ذلك فقط، بل يعكس أيضاً التزامها الراسخ برؤية المملكة 2030. هذه المبادرة السعودية الطموحة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي. بوصفها أول شركة لوجستية سعودية تشارك في هذا الحدث التاريخي، تسعى ايجكس إلى تعزيز التجارة العالمية من وإلى المملكة العربية السعودية، وهي دولة تم تصنيفها مؤخراً كثالث اقتصاد تنافسي في مجموعة العشرين من قبل المعهد الدولي لإدارة التنمية.

جون مارتن، المدير العام للولايات المتحدة، شارك أفكاره حول هذه الخطوة الهامة قائلاً: "نحن نؤكد التزامنا بالتجارة العالمية والتوسع ودعم رؤية 2030 على المسرح الدولي، ونحن فخورون بالمشاركة في معرض الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة. ونتطلع بشكل خاص إلى التواصل مع التجار وقادة الصناعة والشركاء لنقل حلولنا المبتكرة التي تدعم إطلاق العلامات التجارية العالمية في أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف " بفضل وجود نسبة كبيرة من الشباب، حيث أن 63% منهم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وتوقعات بنمو في قطاع التجزئة بمعدل مركب سنوي يبلغ 4.6% من عام 2022 إلى 2027. واقتصاد مزدهر مبني على استقرار سياسي، تقف ايجكس كممر مهم للعلامات التجارية التي تسعى إلى الدخول في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، وتعبر عن التواجد الحيوي كجسر يمتد إلى المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر.

بالإضافة إلى مشاركتها في معرض الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة لعام 2024، تعلن ايجكس بفخر عن وجودها المقبل في شوب توك، الذي سيُقام في الفترة من 17 إلى 20 مارس في لاس فيغاس. يجمع شوب توك سنوياً آلافاً من صانعي التغيير في مجال التجزئة لتشكيل مستقبل هذا القطاع. تلك المشاركات الاستراتيجية تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية نمو ايجكس على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقدم فرصة فريدة للتواصل مع محترفي التجزئة الملتزمين بتطوير خدمات اللوجستيات وتوسيع وجودهم العالمي.

قال نورهان بيروتي، كبير موظفي الإيرادات في العمليات التجارية الأمريكية لشركة ايجكس: "من خلال المشاركة في هذه الفعاليات الرفيعة المستوى، تمتزج ايجكس بسلاسة مع مهمتنا في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين حلول اللوجستيات، وتيسير التواصل العالمي مع المملكة العربية السعودية. من خلال التزامنا بتقديم خدمة عملاء متميزة، والجداول الزمنية غير المسبوقة في الشحن، والشبكة الشاملة التي تمتد عبر الشرق الأوسط وأبعد من ذلك، بفضل تواجدها الاستراتيجي، تعد ايجكس خياراً مثالياً للعلامات التجارية العالمية التي تسعى للدخول إلى واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في العالم.

تتمثل رؤية ايجكس في تقديم خدمات لوجستية متكاملة من البداية إلى النهاية على الصعيدين المحلي والعالمي، تربط الأعمال ببعضها وتربط الشركات بعملائها عبر البر والبحر والجو في مناطق متعددة في الشرق الأوسط وشبكتها العالمية. لقد أسست الشركة شبكة شاملة تمتد عبر المملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. هذه الشبكة الواسعة تشمل ثمانية مراكز رئيسية للنقل و60 منشأة ذات موقع استراتيجي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. بالإضافة إلى ذلك، أسست ايجكس مناطق بوابات جمركية في مواقع حيوية مثل الدمام وجدة ودبي والمنامة.يمكن العثور على ايجكس في معرض الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في الجناح رقم 1753، وسيتم عرضها في الفئات التالية: خدمات الامتثال وإعادة التعبئة، والتخزين والتوزيع، وسلسلة الإمداد والتسليم وإعادة العائدات.

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عن ايجكس

تأسست ايجكس للخدمات اللوجستية عام 2021، وهي شركة خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ومتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط. شركة ايجكس موجودة في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية والصين. ومع شبكة تضمّ أكثر من 40 منشأة لوجستية، تقدم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع، وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية.

ايجكس هي شراكة بين مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، وشركة إس إف إكسبرس، شركة النقل والخدمات اللوجستية الرائدة في الصين.