زيادة بنسبة 17.2% على أساس سنوي في عمليات البحث عن رحلات الطيران الدولية من الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ويجو، سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتجاهات السفر الخاصة باليوم الوطني الكويتي لهذا العام، وقد تبيّن أنّ المسافرين من الكويت يستجيبون لهذه العطلة الرسمية التي تستمر 4 أيام بالسفر إلى وجهات رائجة.

اهتمام مطرد بالسفر

وفقًا لبيانات ويجو، هناك زيادة بنسبة 17.2% على أساس سنوي في عمليات البحث عن رحلات الطيران الدولية من الكويت للسفر خلال عطلتي العيد الوطني وعيد التحرير.

وعادةً ما يكون شهر فبراير في الكويت موسم سفر طال انتظاره مع الاحتفالات السنوية المزدوجة. وقد سجل ويجو حتى الآن زيادة بنسبة 23.5% في الحجوزات مقارنة بأرقام الشهر السابق للفترة نفسها.

حجوزات مبكرة

ووفقًا لبيانات ويجو، قام المسافرون الكويتيون بحجوزات رحلات العيد الوطني في وقت مبكر من هذا العام.

وفي المتوسط، تم حجز الرحلات المجدولة خلال فترة العطلة قبل 33 يومًا، مقارنة بمتوسط 29 يومًا في عام 2023.

مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الوجهات الأولى

وعلى الرغم من أنّ أيام إجازة الأعياد الوطنية لهذا العام كافية للقيام برحلة طويلة، إلا أنّ المسافرين الكويتيين يختارون الاستمتاع بإجازاتهم في وجهات قريبة نسبيًا. فقد لاحظت ويجو أن المدن الرئيسية التي تم حجزها من الكويت للسفر خلال العطلة تشمل القاهرة وجدة وعمان وأبو ظبي وإسطنبول.

والجدير بالذكر أن جميع هذه الأماكن تمنح حاملي جوازات السفر الكويتية دخولًا بدون تأشيرة، مما يمثل حافزًا مقنعًا للمسافرين الذين يسعون للاستمتاع بإجازتهم بدون الكثير من المتاعب.

ارتفاع طفيف في أسعار التذاكر

وشهد متوسط أسعار الرحلات الجوية إلى الوجهات المذكورة أعلاه مجتمعة زيادة بنسبة 13.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

على سبيل المثال، ارتفع سعر تذكرة الذهاب إلى إسطنبول في المتوسط بأكثر من الضعف خلال موسم العطلات في فبراير من هذا العام، في حين أصبحت أسعار التذاكر إلى جدة وعمان الآن أكثر تكلفة بنسبة 29.3% و61.1% على التوالي.

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